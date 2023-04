Dennis uit Goes betreedt het walhalla van de striptekenaars

Hij moet zes of zeven jaar oud zijn geweest toen een Spiderman-strip in de leesmap van zijn oma het begin was van zijn fascinatie voor Amerikaanse strips. Nu staat Goesenaar Dennis Menheere op het punt om zelf als tekenaar het walhalla van de comics te betreden.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Je zou kunnen zeggen dat hij al over die drempel heen is, want onlangs heeft een uitgeverij in Amerika een comic (een strip, dus) van zijn hand uitgegeven. Wat Dennis (37) betreft is dat nog maar het begin. Hij droomt ervan om ooit mee te mogen tekenen aan grote Amerikaanse strips als X-Men, Batman of Spiderman. Daar gaat hij helemaal voor. "Ik ben super gepassioneerd en snap nooit zo goed dat sommige andere mensen niet hun grote droom najagen en daar alles voor doen. Ik wil later, als ik oud ben, geen spijt hebben van de dingen die ik niet heb gedaan."

Een vak leren

Dennis was als kind al gek op tekenen. Bijna altijd was hij met zijn schetsboek in de weer. Hij verzamelde niet alleen stripalbums, maar maakte ook strips, gewoon voor zichzelf. "Maar je weet hoe het gaat", zegt hij. "Mensen zeggen dan dat je toch maar een 'echt' vak moet gaan leren.'' Dat deed hij, hoewel hij altijd wel creatieve banen heeft gehad en ook altijd is blijven tekenen. Pakweg een jaar geleden besloot de geboren en getogen Goesenaar, in overleg met z'n vrouw, om zijn jongensdroom te gaan najagen: fulltime bezig zijn met het maken van comics, het liefst bij een Amerikaanse uitgeverij. De Verenigde Staten zijn toch wel het epicentrum van de stripcultuur. Er zijn tientallen kleine en grote (denk aan Marvel) uitgeverijen. Elke stad heeft één of meerdere comic-stores.

Via Facebook kwam Dennis in contact met Syriër Anas Abdulhak, die onder de titel Etheres een verhaal had geschreven over een vrouw die komt te overlijden, maar daarna niet in de hemel, maar in een bijzonder rijk terechtkomt. Het sprak de Goesenaar aan. Nadat hij het verhaal had geïllustreerd, trok het tweetal de stoute schoenen aan door het stripalbum op te sturen naar de Amerikaanse uitgeverij Source Point Press. Het is niet dat ze twijfels hadden over de kwaliteit van hun werk, maar toch waren ze verrast toen die uitgeverij toehapte. Dat is niet veel mensen gegeven. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan kwam Etheres onlangs in de winkels te liggen. "Hij was snel uitverkocht en de reacties waren heel positief'', zegt Dennis.

Nieuwe opdrachten

Volgens hem is het nog maar een handvol Nederlandse striptekenaars gelukt voet aan de grond te krijgen in de Amerikaanse comic-industrie. De bekendste is Romano Molenaar, bekend van de strip Storm. Dennis' droom om te kunnen leven van het striptekenen, lijkt te gaan uitkomen, want hij heeft al contracten getekend bij grote uitgeverijen voor mooie nieuwe opdrachten. Inhoudelijk mag hij er nog niks over zeggen. Binnenkort staat hij ook op de London Comic Con, een groot evenement voor liefhebbers van comics. "Daar sta ik straks tussen de tekenaars die ik zo bewonder.'' Zoals gezegd hoopt Dennis ooit te mogen meewerken aan de echt grote strips in Amerika, waarbij X-Men zijn persoonlijke favoriet is. "Als kind nam ik X-Men op als het bij Telekids op televisie was", vertelt hij. "Dan speelde ik het opnieuw af en zette ik 'm steeds op pauze om de beelden na te tekenen. Hoe mooi zou het zijn als ik straks op mijn cv kan zetten dat ik heb meegewerkt aan de echte X-Men comics?!''

Workshops in bieb