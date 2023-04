Max krijgt maar parkeerboetes, ondanks gehandicaptenkaart

Doodmoe wordt Max van Kuilenburg ervan. Ondanks dat zijn gehandicaptenparkeerkaart keurig achter de voorruit van zijn auto is geplaatst, kreeg hij al vier keer een boete van de gemeente Eindhoven. Drie keer werd zijn bezwaar afgewezen. Kosten: ruim 200 euro.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Eindhovenaar (72) snapt er ondertussen helemaal niks meer van. Hij vermoedt dat de boetes zijn gegeven na controles van de scanauto die foutparkeerders geautomatiseerd opspoort. "Maar de gemeente zegt dat deze overtredingen altijd worden gecontroleerd door een boa. Als dat zo is, dan moet die toch ter plekke constateren dat de boete onterecht is uitgedeeld."

Weinig energie door COPD

Toch plofte er tot vier keer toe een boete van ongeveer 68 euro op zijn deurmat. "Die moet je dan eerst betalen voordat je in beroep kunt gaan bij de gemeente. En dat beroep is dus drie keer afgewezen, onder andere omdat de termijn verstreken was. Ik heb COPD en met tijden weinig energie. Dan heeft zo'n bezwaar even geen prioriteit. Maar ik snap niet dat de gemeente haar eigen fouten niet gewoon rechtzet. De gehandicaptenkaart is door hen zelf aan mij verstrekt. Het lijkt mij duidelijk dat ik in mijn recht sta."

Een keer kreeg Van Kuilenburg zijn geld wel terug. "Maar pas toen ik naar de rechtbank was gestapt. Het lijkt wel alsof de gemeente er gewoon op mikt dat mensen die stap niet zetten. Ze komen pas in actie als mensen het hogerop zoeken met hun bezwaar. Maar zo'n gang naar de rechter is ook een risico. Als je ongelijk krijgt, kost het je nog eens een paar honderd euro aan proceskosten."

En het is gewoon een welles/nietes-discussie, vindt Van Kuilenburg. "Toen ik bezwaar maakte, kreeg ik de foto's die door de scanauto zijn gemaakt. In de avond dus daar is niks op te zien. Een groot zwart beeld. En dat moet dan dienen als bewijsstuk." De Eindhovenaar heeft de drie overige boetes maar geslikt. Ruim 200 euro die hij met zijn beperkte pensioen maar moeilijk kan missen. "En voor de scanauto er was, had ik nooit een boete."

Vragen aan Eindhovens college

Raadslid Cor Verbeek van Ouderen appel Hart voor Eindhoven stelde het college al raadsvragen over de kwestie. Het raadslid wil weten of door de scanauto vastgestelde overtredingen altijd gecontroleerd worden door een boa. En hoe het dan kan dat het nog steeds geregeld fout gaat.

Omdat er vragen door de politiek gesteld zijn, geeft de gemeente geen antwoord op vragen van de pers. Eerder gaf de gemeente wel aan dat de gehandicaptenparkeerkaart vanaf volgend jaar gedigitaliseerd wordt. Nacontrole door een boa is dan niet meer nodig.