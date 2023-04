Man gedwongen om naakt push-ups te doen

Naakt, met een oplaadkabel van een mobieltje om zijn nek en een stukje karton voor zijn geslacht belt een man op 4 oktober vorig jaar aan bij een woning in het buitengebied van Moergestel. Hij vraagt de bewoners om de politie te bellen. De twee Tilburgse verdachten stonden vrijdag voor de rechter.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Vernederend, mensonterend en ronduit sadistisch", noemde de officier van justitie de manier waarop twee Tilburgse mannen (26 en 31 jaar) een stadsgenoot hadden mishandeld. Volgens zijn lezing had het tweetal hem bij het station in Tilburg eerst geslagen, in een auto gedwongen om na een rit te stoppen ergens op een bospad in Moergestel. Daar zou het slachtoffer uit de wagen zijn gehaald, zijn kleren hebben moeten uittrekken om push-ups te doen onder dreiging van stokslagen.

Bezoek aan Parijs

Als de daders vertrekken, lukt het de man een woning te bereiken en aan te bellen. "Hij stond daar trillend voor de deur, met één sok aan zijn voeten en een stukje karton voor zijn edele delen", houdt de rechter de twee verdachten voor. Wat er hier aan de hand is? Beide Tilburgers ontkennen grotendeels.

De 31-jarige zegt dat hij het slachtoffer - een bekende van hem - een maand eerder heeft meegenomen voor een bezoek aan Parijs. Op de terugweg zou de man kleding uit zijn auto hebben gestolen. En die wil hij terug hebben. Dus besluit hij de man op 4 oktober 's avonds op te zoeken, samen met de 26-jarige Tilburger.

Het klopt dat hij een vuistslag heeft uitgedeeld bij het station. "Ik sloeg als eerste en als enige. Ik was boos en zei dat hij een dief was." Maar dat er dwang is uitgeoefend om het slachtoffer de auto in te krijgen, is volgens hem niet waar. De man zou vrijwillig zijn ingestapt, waarna ze rond hadden gereden naar plekken waar de kleding zou liggen. Maar dat bleek steeds niet te kloppen. Toen hij dat ritje beu was had hij naar eigen zeggen het slachtoffer uit de auto gezet en was weggereden.

Verwondingen aan lichaam en gezicht

Dat rijmt niet met wat op camerabeelden van Stadstoezicht en getuigenverklaringen naar voren komt, stelt justitie. Getuigen zagen hoe het slachtoffer bij het station met een arm op zijn rug gedrukt tussen de twee mannen wordt meegenomen. Als de politie hem treft, heeft hij verwondingen in zijn gezicht en striemen op zijn lichaam en moet hij naar de Spoedeisende Hulp voor behandeling. Justitie eist 2,5 jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk met aftrek van het voorarrest.

Volgens advocaat Dennis Vlielander, die de jongste verdachte bijstaat, laat het slachtoffer niet het achterste van zijn tong zien. "Het is niet de bedoeling om voor eigen rechter te spelen. Maar eigenlijk is dit gewoon een dief die een lesje geleerd kreeg. Dat lesje is uit de hand gelopen. Maar als hij de kleren niet had gestolen, was dit niet gebeurd."

Al een half jaar in voorarrest

Zijn cliënt speelde volgens hem een ondergeschikte rol. "Hij was niet de agressor." Mocht de rechtbank tot een veroordeling komen, dan pleit hij ervoor zijn cliënt niet meer terug de cel in te sturen. Hij zit, net als zijn medeverdachte, al een half jaar in voorarrest.