Waarom je geld op de bank niet zo veilig is als je denkt

Onlangs ging de Amerikaanse Silicon Valley Bank bijna failliet als gevolg van een 'bankrun': rekeninghouders wilden massaal hun geld opnemen terwijl de bank niet genoeg geld in kas had. Maar hoe kan een bank zo kwetsbaar zijn?

"Banken zijn eigenlijk geldverdelers", zegt hoogleraar banking en finance Jaap Bos (Universiteit Maastricht). "Spaarders geven hun geld aan de bank, in de veronderstelling dat het daar veilig blijft staan. Maar de bank leent hun geld uit aan anderen, zoals aan mensen die een lening willen voor bijvoorbeeld een huis of een winkel. Het geld zelf is dus weg, maar het getalletje op jouw rekeningafschrift verandert niet."

De bank mag tot ongeveer 97 procent van het geld dat op de rekeningen van spaarders staat uitlenen. Dat lijkt veel, maar volgens economen functioneert dat systeem doorgaans prima. Het kan problematisch worden als klanten die geld geleend hebben van de bank hun lening niet meer kunnen terugbetalen, bijvoorbeeld omdat er een economische crisis is. Daardoor komt de bank krap bij kas te zitten. Als dat bekend wordt, kunnen bezorgde spaarders op hun beurt besluiten hun geld van de bank te halen.

"Als mensen dat massaal gaan doen, noemen we dat een 'bankrun'. Maar omdat dat spaargeld is uitgeleend, kan de bank de spaarders hun geld niet teruggeven. En zo kan een bank failliet gaan." zegt Bos.

DSB Bank

In het verleden gebeurde dat onder andere in Nederland met de DSB Bank. Volgens Bos en andere economen is een bankrun de nachtmerrie van iedereen in de financiële wereld, ook van overheden: "Als klanten van andere banken ook gaan twijfelen aan hun bank, dan kun je daar ook een bankrun krijgen. Veel mensen kunnen dan hun geld kwijtraken, en dat kan de economie of zelfs de hele samenleving ontwrichten."

Om te voorkomen dat mensen massaal hun geld opnemen, hebben veel rijke landen een systeem dat regelt dat de overheid jou uitbetaalt als een bank dat niet meer kan doen. Bos: "De gedachte achter zo'n regeling is dat spaarders niet mee gaan doen aan een bankrun, omdat ze erop vertrouwen dat ze hun geld altijd terugkrijgen."

Dat systeem werkt over het algemeen best goed, maar als de situatie toch uit de hand loopt, kan de regering ervoor kiezen om de bank zelf te redden. Economen noemen dat een bail-out: de bank krijgt geld van de regering, of wordt zelfs overgenomen door de regering.