Kapper Patrick gebruikt afgeknipt haar om water te zuiveren

Wist je dat jouw afgeknipte haarlokken indirect kunnen zorgen voor het zuiveren van water? Nee? Kapper Patrick de Kok wil daar snel verandering in brengen. 'Elke salon die meedoet met Hair Recycle is winst.'

Ook kappers kunnen best wat milieubewuster worden, vindt Patrick de Kok. "We mogen wel wat kritischer zijn en bedenken hoe we groener kunnen worden. We zijn trots op ons vak, dus laten we de handen ineen slaan."

Zelf neemt hij het voortouw met het project Hair Recycle in zijn barbershop 'Dandies' in Hilvarenbeek en 'De Kok Haarwerken' in het ETZ Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. "Voor mij is het nu een missie om het van de daken te schreeuwen dat het bestaat."

In België duizenden, in Nederland 29

Want echt bekend is dit project nog niet in Nederland. Hair Recycle zamelt afgeknipte haarlokken in voor ecologische doeleinden. Hoewel er in België al duizenden kapsalons lid zijn van het initiatief, zijn er in Nederland nog maar 29 salons die hieraan deelnemen. "We hebben bijna 30.000 kapsalons in Nederland en nog geen 30 salons die eraan meedoen."

Van het ingezamelde haar worden matten gemaakt die de Belgische wateren zuiveren. "Het haar neemt enorm veel olie op en houdt plastic tegen." Naast waterzuiverende haarmatten zal het haar ook gebruikt gaan worden voor biocomposiet recyclingzakken en de behandeling van brandwonden, maar dat is nog volop in ontwikkeling. "Veel mensen weten niet dat dit allemaal met haar kan."

De Kok heeft 'een groen hart'. "Als ik in de bossen loop en plastic zie liggen, ruim ik dat op." Maar hij wil nu dus ook in zijn werk wat betekenen. "Ik vind het milieu heel belangrijk. Als we met z'n allen in welke vorm dan ook een steentje kunnen bijdragen, dan zijn we samen sterk."

Meer salons nodig voor werkplaats

Normaal gooit De Kok kilo's haar weg dat zo de verbrandingsoven in gaat. "Er komen best vaak vrouwen bij mij die een stuk van hun haar af willen, of mensen die na een chemokuur veel haar verliezen maar pas vanaf 25 centimeter kan het verwerkt worden in een haarwerk. Alles dat korter is wordt weggegooid." Erg zonde, vindt De Kok. "Als die berg haar allemaal naar Hair Recycle gaat, kunnen ze daar enorm veel van produceren."

Als meer salons in Nederland zich aansluiten, kunnen de haarmatten volgens de initiatiefnemer van het project, Patrick Janssen, ook de Nederlandse wateren zuiveren. "Het is belangrijk dat meer kapsalons lid worden van onze actie in Nederland zodat we een werkplaats kunnen openen voor de productie en zo ook in Nederland de vervuilingsproblemen kunnen aanpakken."

Een lidmaatschap bij Hair Recycle kost tussen de 30 en 70 euro per jaar, afhankelijk van de grootte van de salon. In ruil daarvoor ontvangt de salon speciale haarzakken om het haar in te verzamelen en haalt Hair Recycle om de zoveel tijd de zakken op. "Het is goed voor het milieu én een leuk verhaal voor je klanten. Ze zijn blij dat de afgeknipte puntjes dan toch nog van pas komen", vertelt De Kok enthousiast. "Elke salon die meedoet is winst."