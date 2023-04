Twentse toprestaurants koken voor meer dan 'het oude geld'

Lekker en goed eten is trendy. Kijk naar de vele foodbloggers en televisieprogramma's over koken. Daar profiteren restaurants in het hogere segment van. Een breder publiek aan hun tafels zorgt dat de inflatie, waarmee iedereen te maken heeft, hen minder raakt.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Gastvrouw Mandy Overbeek van sterrenrestaurant Joann in Enschede ziet het terug in haar bedrijf. Dagelijks heeft ze minimaal een 'studententafel', zoals Overbeek dat noemt. Jongeren van de universiteit of hogeschool schuiven aan, terwijl je die doelgroep in eerste instantie niet direct koppelt aan toprestaurants.

'Vooral voor het oude geld'

Jongeren maken volgens Overbeek een bewuste keuze. "Ze eten liever een keer per maand bij ons, dan twee keer in de week in een eetgelegenheid uit het lagere segment." Het is een opvallende trend, die wordt bevestigd door mede-eigenaar Kitty Leurink van restaurant Dorset in Borne. Als zij terugkijkt naar de jaren voor corona, ziet ze een verandering.

"Wij hebben een veel diverser publiek gekregen. Helemaal in vergelijking met een halve eeuw geleden. Toen waren restaurants uit het hoogste segment alleen voor het 'oude geld'. De laatste jaren is dat volkomen passé. Het brede publiek heeft lang niet meer het idee dat deze klasse niet voor hen toegankelijk is. Alles is informeler. Er is geen dresscode meer", vertelt ze in de keuken, waar Leurink op hippe sneakers rondloopt.

Drive-in in coronatijd

Leurink en Overbeek spreken van een hype. De toegenomen aandacht voor eerlijk en goed eten, zelf koken op niveau, de foodbloggers in de media en de vele kookprogramma's: het speelt allemaal een rol. Dorset deed er zelf aan mee door in coronatijd een drive-in te beginnen. Publiek kon er terecht voor afhaalpakketten. Een fenomeen, dat voor de chique Twentse horeca nieuw was.

"We hebben daarvan geleerd", aldus de horecavrouw, die vicevoorzitter is van de Alliance Gastronomique, een samenwerkingsverband van 38 restaurants uit de culinaire top uit Nederland en België. Behalve Dorset en Joann is in Twente ook hotel-restaurant Bloemenbeek uit De Lutte lid. Met een nieuw magazine speelt de Alliance in op de laatste trend.

Dure roomboter

De eerste editie is net verschenen. De bedoeling is dat jaarlijks twee magazines worden gemaakt. Er staan interviews in, onder anderen met een kok die zich als het meest getatoeëerde lid van de Alliance presenteert. Wat weer onderstreept hoe 'gewoon' de branche nu is.

Gewoon of niet, de inflatie gaat zeker de crème de la crème op eetgebied niet voorbij. Mandy Overbeek van Joann verzucht: "Juist de horeca heeft er last van. Wij verbruiken veel energie, veel eten en veel drinken. Drie kostenposten die sterk zijn gestegen."

Foodblogger Gea Meppelink uit Borculo. Foto: Carlo ter Ellen

Wijn is bijvoorbeeld 15 tot 25 procent duurder geworden in vergelijking met voor corona. De prijs van roomboter is verdubbeld. Gelukkig kookt Joann weinig met roomboter.

Wie dat wel doet, gaat op zoek naar een alternatief, zegt Leurink, zonder in te boeten op kwaliteit. "Koks zijn altijd op zoek naar de beste producten. Maar behalve de sterren van de hemel koken, moeten het ook goede ondernemers zijn. Dat wil zeggen: als de prijs de pan uitrijst, op zoek gaan naar gunstiger geprijsde producten."

Rijken steeds rijker

Foodblogger en culinair recensent Gea Meppelink van De Twentsche Courant Tubantia bevestigt dat restaurants in het topsegment momenteel geen reden tot klagen hebben. Wat volgens haar naast 'een breder publiek' ook meespeelt: "De rijken in Nederland worden steeds rijker, de armen steeds armer. Het verschil groeit. De eerste categorie heeft minder last van inflatie. Of voelt het minder in de portemonnee. Ze doen nog steeds boodschappen bij de Albert Heijn. Ze rijden afstanden voor goed eten en hebben iets te besteden."