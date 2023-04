Hoe start je zelf een webshop?

Een zakcentje bijverdienen met een ­webshop is goed mogelijk, maar vergt wel tijd, startgeld en een juiste productkeuze. Zes zaken waar je zeker op moet letten als je een webshop wil beginnen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Irene Wertenbroek en Peter van de Kamp startten in 2018 een eigen webwinkel. Ze werkten in de orthopedische hulpmiddelenbranche en het was toen nog maar de vraag of kunstarmen en -benen nog wel verzekerd bleven vanuit het basispakket. Hoog tijd voor een extra inkomstenbron, dacht het duo.

Eerst dachten ze aan warmtekanonnen en houtkachels, maar met een voorraad van drie houtkachels was het huis al snel te vol. Uiteindelijk kwamen ze uit bij iets waar ze met hun drie kinderen zelf regelmatig mee te maken hadden: zwemkleding. En zo was zwemeiland.nl geboren. Aan het eind van het zomerseizoen hadden ze tot hun grote genoegen hun investering al dubbel terugverdiend.

1. Kies een goed product

Via je webshop wil je producten verkopen. Maar welk product je kiest, is van grote invloed op eventueel succes. Ingmar Bruinsma (32) richtte samen met Nathan Harlaar de webshop Balzy.nl op. En sinds 2020 verkopen ze succesvol een trimmer voor de mannelijke 'kroonjuwelen'.

Bruinsma had een goed lopende reisorganisatie, maar dat kwam door corona abrupt tot stilstand. "Achterop het bekende bierviltje bedachten we lichaamsverzorgingsproducten specifiek voor mannen. Zeep bleek best een complex proces te zijn om te maken, maar een trimmer voor de edele delen leek ons een goed idee én een goed verhaal.

Eerst begonnen we met een kleine test. We investeerden 1500 euro, vonden een leverancier voor dertig trimmers, zetten met Shopify een webshop op en startten met adverteren op Google en Facebook. Toen we binnen een paar dagen alle trimmers hadden verkocht, wisten we dat we iets goeds in handen hadden."

Niet alle productkeuzes zijn in één keer succesvol. Zo hebben Wertenbroek en Van de Kamp gaandeweg hun assortiment aangepast, licht eerstgenoemde toe. "Eerst boden we alles aan rondom waterrecreatie, van slippers tot drijvende wijnglazen en handdoeken. Maar daar werden we gewoon veel minder op gevonden. Nu bieden we alleen nog zwemkleding aan en dat loopt goed."

2. Via een bestaand platform?

Je hóéft natuurlijk niet gelijk met een eigen webshop te beginnen. Platforms zoals Marktplaats, Vinted of bol.com bieden goede alternatieven, vertelt Vincent Romviel van Thuiswinkel.org. "Het kan heel goed zijn dat je met jouw product op die platforms de juiste doelgroep vindt. Het plaatsen van een product gaat vaak sneller op een platform en je hoeft over veel minder zaken na te denken."

Uiteindelijk is het écht afhankelijk van wat voor product je aanbiedt en hoe jij je onderscheidt van je concurrent. Bied je een koekenpan aan die overal te koop is, maar net een paar euro goedkoper, of onderscheid jij jezelf ook op andere manieren? In dat laatste geval is een eigen webshop vaak handiger."

Ga je voor de webshop, dan kun je met WordPress en plug-in WooCommerce kosteloos een webshop bouwen. Hosting en een domeinnaam moet je dan nog wel regelen. Ga je voor gemak, dan zijn er diverse e-commerceplatforms zoals Shopify, Ecwid en Mijnwebwinkel, waar je vrij eenvoudig een webshop bij elkaar klikt.

3. Start klein

Heb je het gouden product en een goede leverancier gevonden, dan moet er van alles ingekocht en betaald worden. Wertenbroek en Van de Kamp begonnen met drieduizend euro. Voor de inkoop van de zwemkleding, de hosting, een labelprintertje en de verzend- en verpakkingsmaterialen. Wekelijks besteden ze samen gemiddeld 10 uur aan de webshop.

"De grootste piek zit bij ons aan het begin van het seizoen, als we alle producten in de webshop zetten", zegt Van de Kamp. "We krijgen wel foto's aangeleverd, maar die bewerken we naar onze stijl. En we schrijven onze eigen productinformatie."

Bruinsma heeft het opgebouwd qua tijd. "Dat zou ik ook iedereen willen aanraden: start klein, bijvoorbeeld vanuit loondienst en besteed er 's avonds door de week een paar uur aan. En pak in het weekend nog wat uurtjes. Met ongeveer tien uur per week kun je een goede basis neerzetten. Gaat het goed, overweeg dan om bijvoorbeeld een dag minder te gaan werken."

4. Zo promoot je je webshop

Heb je dan die webshop helemaal gereed, dan wil je natuurlijk zo veel mogelijk geïnteresseerde bezoekers naar jouw digitale winkel trekken. Maar dat kost geld. Voor Wertenbroek en Van de Kamp was het bijvoorbeeld even zoeken hoe het adverteren met Google werkte. "Na de eerste twee maanden hadden we voor 1.000 euro verkocht, maar we hadden ook 1.000 euro uitgegeven aan Google."

Bij elke zoekopdracht in Google vindt binnen een halve seconde een veiling plaats tussen alle mensen die op die zoekterm willen adverteren, legt Van de Kamp uit. "Hoe hoger jouw bod op die zoekopdracht, hoe groter de kans dat jouw advertentie bovenaan komt te staan. Je kwaliteitsscore is daarnaast ook bepalend. Je advertentie moet relevant zijn en de bezoekerservaring van jouw webpagina telt mee. Als een bezoeker jouw webshop na een paar seconden weer verlaat, daalt die score en daarmee ook jouw Google Ads-rang."

Wil je ook goed gevonden worden zonder Google Ads, dan zijn Google Reviews erg belangrijk. Dus vraag tevreden klanten om een review achter te laten, dat verhoogt de betrouwbaarheid en daarmee de kans op toekomstige verkopen.

5. Verhoog je betrouwbaarheid met een keurmerk

Een andere manier om de betrouwbaarheid van je webshop te verhogen is een keurmerk, legt Romviel uit. "Als je webshop betrouwbaarheid uitstraalt, gaan bezoekers sneller tot een aankoop over. Let daarbij goed op de kwaliteit van de keurmerken. Ik raad zelf natuurlijk Thuiswinkel Waarborg aan, omdat je webshop dan meteen juridisch gecheckt wordt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als kleinere of startende webwinkel uitkomt bij een simpeler keurmerk. Vaak betaal je dan alleen voor het logo, en niet, zoals bij ons, voor de meerwaarde en zekerheid die het keurmerk biedt."

Voor beginnende webwinkels tot een omzet van 50.000 euro (incl. btw) betaal je bij Thuiswinkel.org 540 euro per jaar: 150 euro voor de contributie en 390 euro voor de juridische, financiële en cybersecurity-toetsing.

Bij Webshop Keurmerk, dat in een onderzoek van de Consumentenbond als tweede uit de bus komt als het aankomt op vertrouwen, betaal je exclusief btw 195 euro per jaar.

6. Verzenden en retouren

Na de succesvolle advertentiecampagne komen dan die begeerde bestellingen binnen. Wertenbroek en Van de Kamp doen alles zelf. "We hebben een goed lopend proces om dit vanuit huis te doen en voor de vakanties hebben we vervanging geregeld, zodat het gewoon lekker doorloopt", zegt Wertenbroek.

Bruinsma heeft het vanaf het begin gelijk uitbesteed. "We werkten destijds beiden fulltime en waren druk met een aantal andere zaken. Voor een euro per verkocht product ligt onze voorraad in een magazijn opgeslagen. Zodra er een order binnenkomt, wordt die door het fulfillment bedrijf ingepakt en verstuurd. Ook de retouren handelen zij af."

Steeds meer webshops

Nederland telt nu bijna 83.000 webshops. Dat aantal zal ook dit jaar verder stijgen naar een nieuw record, verwacht Vincent Romviel van Thuiswinkel.org.