Jan van der L. (82) terroriseert gemeenschap 15 jaar lang

'Je huis staat binnenkort in brand. Je gaat eraan. Ik heb er mensen voor ingehuurd, je leven wordt een totale hel'. Het liegt er niet om wat de 82-jarige historicus en zwaar gelovige Jan van der L. uit Kampen zegt tegen mensen die hem niet aanstaan. Niets lijkt hem te kunnen stoppen.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Jan van der L. maakt zich niet alleen schuldig aan gruwelijke doodsbedreigingen, maar ook aan geweld, vernielingen en grove beledigingen.

De man is daardoor zijn huis en het woon-zorgcentrum waar hij later verbleef uitgezet. Bovendien is hij meerdere keren veroordeeld en heeft hij voor diverse plekken een locatieverbod. Van der L. zit nu in de gevangenis voor het slaan van een familielid en een medebewoner, en voor het bedreigen van zijn vorige advocaat.

Het begon vijftien jaar geleden met aanvallen op onder meer CDA, EO en de toenmalige wethouder (en latere gedeputeerde) Bert Boerman en gedeputeerde Theo Rietkerk.

Uit de hand gelopen

In de jaren die volgden terroriseerde hij ook zijn eigen omgeving, zijn advocaat, nog een wethouder, mishandelde hij een arrestantenbewaker en buren, bedreigde hij artsen en hulpverleners. De situatie is zo uit de hand gelopen dat zijn vrouw van hem is gescheiden.

Vandaag zou hij weer voor de rechter verschijnen, dit keer in Assen. Om zich voor een nieuwe reeks strafbare feiten te verantwoorden, waaronder bedreigingen en mishandelingen. Dat gebeurde niet. De zaak nam een verrassende wending.

Diagnose dementie

Nieuw onderzoek door deskundigen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie toont aan dat de verdachte lijdt aan dementie.

Dat komt boven op eerder vastgestelde en aangeboren autistische en narcistische stoornissen. Het zou de verklaring kunnen zijn voor zijn onvoorspelbare en agressieve gedrag, waarmee hij de Schrik van Kampen werd.

De nieuwe informatie kwam zo kort voor de zitting, dat in overleg met de advocaat van de verdachte de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak is uitgesteld. De rechter gebruikte de zitting om te beoordelen wat de diagnose dementie voor deze zaak betekent.

In andere zaken leidde die al meerdere keren tot een veroordeling zonder straf, zelfs in een moordzaak, omdat de verdachte ontoerekeningsvatbaar zou zijn.

Dwangmedicatie

Behandeling van de Kampenaar is volgens deskundigen niet mogelijk, maar met een gestructureerde omgeving, persoonlijke beïnvloeding en (dwang)medicatie lukt het mogelijk Van der L. in toom te houden.

Die gestructureerde omgeving heeft de man sinds oktober vorig jaar op een speciale afdeling van de PI in Zwolle, waar hij in afwachting van de strafzaak zit. Daar gaat het volgens zijn advocaat Nicolette Heijkant steeds beter met hem.

"Medicijnen helpen hem. Hij wilde die nooit slikken. Hij dacht dat ze zijn denken zouden aantasten, maar nu doet hij het wel en merkt hij dat hij zich er beter door voelt. Ik ervaar dat hij veel rustiger is geworden."

In de gevangenis kan hij niet blijven. Dat willen zijn dochter en zoon ook absoluut niet. "Hij moet een goede plek krijgen, met goede zorg. Dat moet toch ergens in Nederland te vinden zijn", reageert zijn dochter.

Vermogend man

Volgens zijn advocaat is de Kampenaar een vermogend man en kan hij zelf ook bijdragen aan het inkopen van goede zorg. De grote vraag is vooral: waar? De hoop is gevestigd op een psychisch geriatrische afdeling in het reguliere zorgcircuit. Het vinden daarvan wordt nog een hele opgave, waarschuwt de officier van justitie alvast.

"Die plekken zijn schaars. Er zijn lange wachttijden. Bovendien is het de vraag of een zorginstelling zoveel structuur en veiligheid kan bieden als deze verdachte nodig heeft. Waar snel kan worden ingegrepen bij escalatie. Ook in de wetenschap dat het alleen maar erger wordt met die dementie."

De rechter besloot uiteindelijk dat er aanvullend onderzoek moet komen naar wat de beste plek is voor Van der L. en wat een alternatief kan zijn als een plaats in de reguliere zorg niet lukt. Tegelijk wordt voor de zekerheid het traject in gang gezet om de man onder dwang te kunnen laten opnemen.

Het lastige is dat er binnen vier weken een plek moet zijn gevonden als de rechtbank uiteindelijk besluit een machtiging voor zorg onder dwang af te geven. Anders vervalt de machtiging.

Vastlopen in systeem

Advocaat Nicolette Heijkant: "Het risico bestaat dat we vastlopen in het systeem. Dat zien we helaas niet alleen in deze zaak. Veel mensen die zorg nodig hebben, belanden door de gevolgen van bezuinigingen in het justitiële circuit. Dat kan nooit de bedoeling zijn."

"Hopelijk lukt het snel een goede plek te vinden waar hij rustig oud kan worden zonder anderen tot last te zijn", zegt zijn dochter. "Sinds oktober zit hij in de gevangenis. Gezien zijn ziektebeeld hoort hij daar niet."