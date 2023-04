'Veel te weinig Nederlands graan in onze broden'

Er zit momenteel maar weinig eigen graan in Nederlands brood. Veel te weinig. Tenminste, dat vinden telers, meelfabrikanten en bakkers.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Brood wordt grotendeels gemaakt van meel van baktarwe. Nu komt die baktarwe vooral uit Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse baktarwe zit in slechts 20 procent van de Nederlandse broodproductie. En dat moet veranderen als het aan de graan-, meel- en broodsector ligt. De sector is een groot onderzoek gestart naar de mogelijkheden om grotendeels of volledig over te stappen op Nederlandse baktarwe.

De afhankelijkheid van buitenlands graan is historisch zo gegroeid, zegt André Hoogendijk, directeur van BOAkkerbouw, een kennisinstituut voor akkerbouwers. "Bij baktarwe draait het om de kwaliteit van het eiwit. En hoe meer zonuren het gewas krijgt, hoe beter de kwaliteit."

Dat zette de Nederlandse telers op achterstand, omdat Nederland qua zonuren niet kon concurreren met Frankrijk en Zuid-Duitsland. "Nu wordt het in Nederland ook steeds warmer, daarom moet baktarwe ook in Nederland beter te telen zijn", meent Hoogendijk.

Toch is de baktarweteelt nog een ondergeschoven kindje. In Nederland verdienen akkerbouwers hun geld voornamelijk met aardappels, suikerbieten en uien. Tarwe is een rustgewas, dat wordt geteeld om de bodem gezond te houden.

Kennis in huis

In totaal wordt in Nederland jaarlijks zo'n 120.000 hectare tarwe geteeld. Daarvan is 10.000 tot 15.000 baktarwe. "De rest is voertarwe, dat wordt gebruikt voor veevoer", weet Hoogendijk. De verwachting is dat de veestapel zal gaan krimpen in de toekomst, dus de afzet van voertarwe zal dan minder worden. En baktarwe kan daarvan profiteren. "We hebben de geschikte rassen en de telers hebben de kennis". aldus Hoogendijk.

- Foto: ANP

De bakkers staan ook welwillend tegenover het gebruik van Nederlandse baktarwe. Supermarkten denken dat puur Nederlands brood goed verkocht zal worden. Toch zijn er nog wel wat hordes te nemen.

Kwaliteit van het brood

Bijvoorbeeld de vraag over de kwaliteit van de Nederlandse baktarwe. "De consument verwacht hetzelfde product. Dat betekent dat de kwaliteit van het meel constant moet zijn", zegt Mirjam Kortekaas, directeur van het Nederlands Bakkerij Centrum, een projectorganisatie voor de bakkerijsector. Met Frans en Duits graan is zoveel ervaring dat daar nauwelijks kwaliteitskwesties zijn. Met Nederlandse baktarwe is minder ervaring.

Een betrouwbare sneltest om de kwaliteit van het eiwit in baktarwe te meten is daarom een van de onderdelen van het onderzoek. "Nu zijn die testen maar 50 procent betrouwbaar", aldus Hoogendijk.

Eiwit

Kortekaas ziet kansen voor Nederlandse baktarwe. "Brood is goed voor 20 procent van de eiwitopname door Nederlanders. Vlees en zuivel zijn de grootste eiwitbronnen. Maar we moeten toe naar meer plantaardige eiwitten." En daar speelt brood een belangrijke rol in. "En we verminderen onze afhankelijkheid van het buitenland door meer Nederlandse baktarwe te gebruiken. Brood is al duurzaam, maar we maken het nog duurzamer door Nederlandse tarwe te gebruiken"