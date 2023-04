de Gelderlander Kip eten bij dit restaurant? Alleen als je 'm zelf slacht

Als je een stukje kip wil eten in het nieuwe restaurant Upstick in Schaarsbergen moet je eerst meehelpen bij de slacht van de kip. Kok Wander Alblas wil met zijn restaurant gasten laten nadenken over vleesconsumptie. Honderden mensen reageerden op deze nieuwe manier van uiteten gaan.

Lisa Hukker heeft het concept al getest en vindt het een echte aanrader. "De kipjes worden met liefde verzorgd, hebben veel ruimte en worden uiteindelijk zorgvuldig geslacht. Niets moet, alles mag. Ik kon het slachten niet zo goed aan, maar plukken durfde ik dan wel. De liefde van Wander voor het vak is terug te proeven." Zo zijn er meer mensen die het initiatief een goed idee vinden. "Een goede zaak, zelf slachten wat je eet. Beter dan al die voorverpakte dieren in de supermarkt", reageert Danny Hellder. Of hoe M.Peters het beschrijft: "Ik vind het een inventief idee en denk ook echt dat het werkt. In Thailand deden ze jaren geleden de kreeft ook nog levend in de pan, nu ook niet meer. Met deze stappen kom je steeds verder." Absurd idee Toch zijn er heel wat mensen die het slachten van je eigen voedsel bespottelijk vinden. "Zijn ze daar nou helemaal van de pot gerukt. Prettig gezicht voor kinderen voor ze kip met friet krijgen", schrijft J. Peters. "Ik vind het een absurd idee. Slachten is een vak en als allerlei amateurs dat moeten gaan doen, dan verleng je het lijden van het dier", zegt Pauline Willemse. Een kip slachten? Dat doe ik vaker Mensen namen de mogelijkheid om hun anekdotes te delen. "Ik heb het vaak gedaan toen mijn grootouders nog leefden. Zaterdag op de fiets naar de boerderij, kip uit de ren, koppie eraf, in de pan en smikkelen maar", schrijft Wouter Raben. Ook Destiny Janssen geeft aan vaker een kip geslacht te hebben. "Niks mis mee, zo deden ze het vroeger ook. Mijn opa heeft mij geleerd om een kip te slachten en plukken. Ik zie het probleem niet." Alles zelf doen Er zijn mensen die er een lolletje van maken, zoals Bram van Schagen: "Ik ben benieuwd of je ook zelf je aardappelen moet schillen en de druiven moet persen voor de wijn. Het wordt een hele dagtaak om daar te gaan eten." "Als ik uiteten ga heb ik geen zin om eerst mijn eigen vlees te slachten. Dat heeft niets met bewustwording te maken. Wat gaan we nog meer doen? Bij een operatie in het ziekenhuis de week ervoor assisteren bij de niersteenoperatie?", schrijft Dirk de Vries. Hypocrieten Erika van Zinderen Bakker vindt dat als je de kip niet kan slachten je hem ook niet mag eten. "Voor alle mensen die dit verschrikkelijk vinden, maar wel vlees eten: lekker hypocriet. De vuile klusjes uitbesteden en wel 'smikkelen' van je stukje vlees. Probeer het een keer. Durf je het niet? Dan is het tijd om vlees voorgoed te laten staan." Ook Zeger Wijnands deelt deze mening: "Vrees wel dat de mensen die vlees blijven consumeren maar niet durven te doden, wegblijven. Terwijl juist die hypocrieten het lesje nodig hebben."