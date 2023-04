Kunnen we de woningnood oplossen en tegelijkertijd duurzaam bouwen?

Tot 2030 moeten er honderdduizend woningen per jaar bijkomen in Nederland. Hoe kan dat samen gaan met het halen van de klimaatdoelen en het streven om minder grondstoffen te gebruiken?

'Bouwen, bouwen, bouwen', is het credo van de Nederlandse overheid. Er is een woningtekort, tot 2030 moeten er zo'n 100.000 huizen per jaar bij komen. Een enorme opgave, waarbij de vraag wat dat betekent voor het klimaat en de natuur nog nauwelijks in beeld is.

De onderzoeksbureaus Copper8, Metabolic, Nibe en Alba Concepts hebben uitgezocht hoe de behoefte aan woonruimte duurzaam te realiseren is. Het staat volgens het onderzoek Woningbouw binnen planetaire grenzen vast dat met de bestaande bouwmethoden, normen en regels, de doelen van de overheid voor het klimaat en grondstoffen niet gehaald worden. De onderzoekers adviseren vijf ingrepen in de woningbouw, die gezamenlijk de sector op een duurzamer pad moeten brengen. Alleen door die allemaal tegelijk in te zetten, blijven de planetaire grenzen in zicht.

De meest makkelijke bijdrage is een sociale. "Er is heel veel wetgeving die alleen wonen stimuleert", constateert Sybren Bosch van Copper8. "Onder meer op fiscaal gebied. Het beleid is nu steeds meer nieuwe huizen maken. Maar hoe groot is het tekort aan vierkante meters nu werkelijk?" Ook de samenstelling van de bevolking komt nog weinig voor in de discussie, zien de onderzoekers. "De groep ouderen waarvan de kinderen het huis uit zijn, groeit. Zij verhuizen vaak niet, de komende jaren ontstaan zo heel veel weinig gebruikte bovenverdiepingen."

Dat is eigenlijk strategie nul, het beter benutten van bestaande woningen. Maar dat is niet waar de expertise van de bureaus ligt. Zij hebben verstand van het gebruik van materialen en grondstoffen en de gevolgen daarvan voor het klimaat en de leefomgeving. De bouw slokt veel grondstoffen op, de helft van wat in Nederland verbruikt wordt. De sector telt voor 11 procent van de nationale CO2-uitstoot.

Duurzamer bouwen dan waar het beleid nu op aanstuurt, kan volgens de bureaus. Mits ieder deel van de sector openstaat voor verandering en de overheid haast maakt met nieuwe normen. Dan is het haalbaar de gigantische bouwopgave een stuk groener en klimaatvriendelijker uit te voeren. Met vijf strategieën kan de CO2-uitstoot van de nieuwbouw tot en met 2030 met een derde omlaag en het gebruik van materialen kan 40 procent zakken. Hoe moet dat?

1. Bestaande gebouwen veranderen

Het gaat hier om kantoorruimte verbouwen tot woonruimte en het 'optoppen' - een of twee verdiepingen erop - van lage appartementengebouwen. Deze aanpak bespaart vooral beton en staal, daarnaast materialen die nodig zijn voor funderingen. Kantoorruimte benutten, gebeurt al en leidde afgelopen jaren tot zo'n 9000 nieuwe woningen per jaar. Maar het aandeel leegstaande kantoren is nog hoog: 9,6 procent. Verdiepingen toevoegen is nog schaars, zeker bij sociale huurcomplexen zijn er mogelijkheden.

Volgens de onderzoekers is het haalbaar het aantal nieuwe woningen in kantoren te laten toenemen van 9000 nu naar 28.000 per jaar in 2030. Het 'optoppen' zou van nul naar 20.000 in 2030 kunnen groeien. Dit bij elkaar levert krap 10 procent minder CO2-uitstoot op, verbruikt 20 procent minder materialen en heeft minder effect op de leefomgeving. Het is iets duurder, 1,5 procent. Dat komt doordat verdiepingen toevoegen relatief prijzig is.

Nederland, Hurdegaryp, 30-05-2022. Mirjam Aukema, bewoonster van een van de vijf Tiny Houses in Hurdegaryp, de pilot bewoning van 5 jaar verstrijkt op 1 juni Foto: reyer boxem

2. Kleiner bouwen

Het bouwen van kleinere woningen verlaagt zowel de benodigde grondstoffen, de uitstoot, als de invloed op het milieu. Bouw een kwart meer appartementen en juist minder woningen met een eigen lapje grond, luidt het advies. Bouw daarnaast woningen 10 procent kleiner. Gemiddeld, welteverstaan, een appartement van 50 vierkante meter nog kleiner maken, ligt niet voor de hand.

Het is volgens het rapport daarbij zinnig om de milieubelasting van nieuwbouw per wooneenheid te bekijken, en niet per vierkante meter. Een kleiner huis lijkt anders relatief onduurzaam, omdat zaken als fundering en installaties sowieso nodig zijn. Maar deze aanpak levert wel winst op: 7,5 procent minder uitstoot en 8 procent minder materialen. Het kost nog eens ruim 7 procent minder.

De heining waar hergebruikt materiaal weer verkocht kan worden Foto: ANP

3. Hoogwaardig gebruiken van bestaande materialen

Het lijkt zo voor de hand te liggen: onderdelen van te slopen panden opnieuw toepassen. Maar behalve een paar tot de verbeelding sprekende projecten, gebeurt dit nog weinig. Er is nog geen grootschalig aanbod van gebruikte vloeren, wanden of kozijnen. Recycling in de bouw betreft vooral grondstoffen, zoals steen of beton dat vermalen wordt tot granulaat.

Het probleem is dat demontage van gebouwen vaak lastig is, ze zijn niet ontworpen om in delen uit elkaar te halen. Vervolgens zou het ontwerp een nieuw gebouw uit moeten gaan van wat er uit het oude komt. Ook dat is nog zeldzaam. Deze aanpak levert daarom tot 2030 een bescheiden bijdrage. In dat jaar zou 2 procent van de materialen voor de nieuwbouw uit hergebruik moeten kunnen komen, schatten de onderzoekers. Recycling zou sneller kunnen groeien van 0,5 procent nu naar 9,5 procent in 2030. Het levert al met al 1,5 procent minder uitstoot op en zorgt voor 4 procent minder materialen. De kosten blijven ongeveer gelijk.

Nederland - Amsterdam - 2022 . Mooijburgplein. Houten wooncomplexen voor MO-kavels op Centrumeiland IJburg. Architectenbureau Natrufied architecture heeft drie appartementencomplexen op Centrumeiland IJburg in Amsterdam ontworpen. Biobased bouwen. Foto: ANP

4. Bouwen met natuurlijke materialen

Het zogeheten 'biobased bouwen' lijkt booming, maar behelst in de sector op dit moment nog maar een klein deel. Er is wel veel interesse in. Het gaat om het gebruik van materialen als hout, bamboe, hennep en olifantsgras. Hier een zwengel aan geven levert veel voordelen tegelijk op. Allereerst vervangen ze belastende materialen als staal, beton en kunststof. Daarnaast gaat de bouw sneller, materialen zijn lichter, minder zwaar transport is nodig en het is gezonder.

Het moet mogelijk zijn het aandeel natuurlijk bouwen van 3 procent nu te verhogen naar 50 procent in 2030 voor eengezinswoningen. "We zijn daarbij uitgegaan van een realistisch pad", licht Nico Schouten van Metabolic toe. "Er is ingroei nodig. Het biobased bouwen kun je niet in één keer naar 90 procent opschalen." Er is volgens de onderzoekers genoeg hout en andere gewassen beschikbaar voor de woningbouw. De CO2-uitstoot daalt met deze ingreep met 6,7 procent, het materiaalverbruik met bijna 12 procent. Het kost 3,4 procent meer, alleen op basis van de materialen. Gecombineerd met de volgende strategie, industrieel bouwen, kan het juist voordelen opleveren.

5. Industrieel bouwen

Het is al in opkomst: huizen in delen in fabrieken bouwen. De blokken naar de bouwplaats vervoeren en daar als legostukken in elkaar zetten. Dat lijkt een stuk duurzamer, veel activiteiten op de bouwplaats vervallen, er ontstaat minder bouwafval en minder vrachtwagens hoeven af en aan te rijden. Dit gebeurt nu voor zowel traditionele bouw als voor huizen met houtconstructies.