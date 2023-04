Paul vangt meerval van 2,43 meter in de Waal, een record

In de Waal bij Nijmegen ving Paul Breems (43) een meerval van 2,43 meter. Hij evenaart het record, maar: dit is nog maar het begin.

"De strijd man, het is gewoon de strijd. Weet je", zegt Paul Breems, hij heeft een doel. En hij weet gewoon dat hij dat gaat bereiken: de grootste meerval ter wereld vangen.



Vorige week trok hij al een flinke op het droge, hier op de Waal bij Nijmegen. Een dikke draak van een vis, grijs en slijmerig, glimmend in het licht van zijn cameraflitser.

Waar het precies was? "Hou ik geheim."

Maar een paar dagen later kwam de bevestiging van de Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen-commissie: 2,43 meter, een evenaring van het record, de grootste meerval in Nederland. Mooi nieuws, maar de 43-jarige Breems wist: dit is nog maar het begin.

"Want dit is geen geluk meer."

Weg ratten

Voor de leek is meervallen vangen misschien een kwestie van hengel uitgooien en wachten, zegt hij. Maar vergis je niet: het is dus een gevecht. En je moet onderzoek doen. Waar zitten ze?

De meerval, man, je hebt het wel over de grootste zoetwaterroofvis van Nederland, zegt Breems. "Mijn advies..."



Hij laat een tactische stilte vallen.



"...Is om je hondje niet aan de waterkant uit te laten."

Oer- en oersterk

Hij heeft het met eigen ogen gezien. In Italië. "Dan zwemt daar zo'n rat en dan komt er een meerval. Nou, dan gaat die laadklep open. En die meerval heeft een zuigkracht, hè. Dan is het gewoon - gloep! - weg rat. Hier je jack russell uitlaten? Slecht idee man. Beetje lullig als je hond weg is. Het is een apparaat hoor, die meerval. Een monster. Een beetje de Mike Tyson van de vissen, oer- en oersterk."

Paul Breems heeft zichzelf een doel gesteld: de grootste meerval ter wereld vangen. Foto: Bert Beelen

De golven in je nek

Gevechten met de meerval gaat Paul Breems aan vanuit zijn bellyboat, een eenpersoonsbootje waarbij zijn benen in het water bungelen. "Alsof je in een opgeblazen band zit."

Het liefst gaat hij midden in de nacht. Dan zit ie daar, helemaal alleen in het donker, na een dag stukadoren en timmeren. Hij verbouwt momenteel het interieur van Brouwerij Florijn. Een beetje therapie is het dus wel, op die bellyboat. "Voor mijn adhd. En een gezin, werken, offertes maken: het is wel druk. Op het water ben ik alleen, alleen met de golven en de meerval."

Paul Breems maakt zich klaar om het water op te gaan. Foto: Bert Beelen

Terwijl het topsport is. Vergis je niet.

De Waal heeft op zo'n avond een stuwkracht van 2000 kuub per seconde, zegt hij. "En dan komt er zo'n duwbak voorbij en heb je gewoon de golven in je nek liggen."

Concentreren dus. Overdag heeft hij de omgeving dan al geïnspecteerd. En die meerval, die ziet hij al liggen, op het scherm van zijn sonische dieptezoeker. Dan is het wachten. Op het moment dat de meerval toehapt.

En dan ontstaat dus het gevecht.

Paul Breems in zijn bellyboat, een eenpersoons bootje waarbij de benen in het water bungelen. Foto: Bert Beelen

Dan maar de handen kapot

"Je voelt de adrenaline, de kick, de rush. Je moet focussen, blijven focussen. Maar je moet ook om je heen kijken en opletten. Op de rivier, maar er kunnen ook schepen aankomen. En dan is er dus die vis. Die zit onder de bellyboat, en die trekt, dus die moet je tegenhouden, tegensturen. En het is donker, hè. Achter je hoor je een boot, je ziet wat lampjes, maar komt ie nu van links? Of van rechts?"

Die avond duurde het gevecht ongeveer 25 minuten, schat hij.

"En toen had ik 'm in het kribvak. Hij was moe, dat kon je merken. Aardige tanden trouwens, hier, moet je kijken: de afdruk staat nog in mijn handen. Die tanden, dat is net platgeslagen glas. Als je die meerval zo vastpakt trekt ie gewoon het behang d'r af. Maar ja, met handschoenen heb je geen grip bij het binnenhalen. Dan maar de handen kapot."

De meerval van vorige week was officieel 2,43 meter lang. Zelf dacht hij minstens 2,44, wat een nieuw record zou zijn geweest. Maar de Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen-commissie registreerde 2,43 meter, een evenaring van het record van Jeroen Breurs uit Lage Zwaluwe uit 2021.

Paul Breems en zijn meerval. Foto: Paul Breems

Het gaat om de legacy

Vissen, zegt Breems, is een way of life. "Ik denk meerval, ik droom meerval. Het maakt niet uit wat voor weer het is, of het code rood is of dat mijn vingers aan de molen vastgevroren zitten. Ik moet gewoon die meerval hebben."

Geregeld gaat hij naar Italië, waar monsterlijke meervallen aan wal getrokken worden. Dan gaat ie alleen, of met zijn vrienden van de CFM, de Catfish Matties. "Meervalvrienden dus, daar komt het op neer."

In Italië ving hij een meerval van 2,56. Geen Italiaans record (dat staat op 2,81), maar toch. Bedenk even dat hij zelf 1,90 meter is. "Ben ik ernaast gaan liggen. Net een Playmobilpoppetje."

Misschien dat ze sponsors kunnen krijgen, zegt hij, al gaat het niet om het geld.

"Ik ben een strijder, ik wil gewoon mijn doel bereiken. In het begin lachten de mensen een beetje. Maar nu krijg ik respect. Het is de legacy, man. Dat iedereen weet wie ik ben, in de viswereld. Daar wil ik gewoon de top mee bereiken. Ik vind dat iedereen mag weten dat we eraan komen."

Never give up

Dat hij nu een Benelux-record geëvenaard heeft, komt ook door zijn dochter, Hailey (11). Zij gaf hem een kettinkje mee toen hij naar Italië vertrok. "Ze zei: 'Kom op hè pap, je gaat 'm vangen'. Ze weet hoe belangrijk het voor me is."

Af en toe kijkt hij naar de tekst op het kettinkje: Never give up. "Mijn lucky chain. Never give up, dat probeer ik haar mee te geven. Dat je alles kan bereiken, als je maar niet opgeeft."

Toen hij de meerval weer had losgelaten en achter het stuur van zijn busje kroop, heeft hij eerst tien minuten zitten janken, starend naar het kettinkje. "Ik ben een gevoelsmens."

Bijzondere momenten zijn dat. Maar er komen nog mooiere nachten aan. Op een dag zal ie 'm vangen, de moeder der meervallen.