Voorstelling over boerendebat geleid door boer en veganist

Piet van Beek uit Rijen is al 45 jaar boer en dat speelt hij dit weekend ook in de uitverkochte voorstelling Iets met Boeren. Naast hem speelt de Bredase Marina Lourens, veganist. Verschillende idealen naast, tegenover en met elkaar.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Lourens heeft de voorstelling op een andere locatie bekeken. "Je bent als een fly on the wall. De dialogen aan de keukentafel... ik ben geen boer, maar had tranen in mijn ogen. Ik ben het misschien niet eens met hem, maar je voelt zijn pijn."

Die keukentafel is een van de speellocaties in Molenschot. Iets met Boeren is een theaterwandeling over het landbouwdebat, waarbij overal op de boerderij iets gebeurt. Het stuk wordt deels gespeeld door mensen uit de gemeente, zonder toneelervaring.

Zonder ervaring in actie

Zoals Piet van Beek. Hij is nog steeds boer. Hij is 64 jaar en er is binnen het gezin geen opvolger. "Ik ga het bedrijf overdoen aan de zoon en schoondochter van Marian en Harry, die hier ook bij zijn", zegt hij. Een knikje volgt richting de tafels en stoelen waar een grote groep net het meningencircus heeft geoefend. Het is het einde van de voorstelling, 12 minuten discussie.

Normaal boer, komend weekend even acteur. Waarom? "Het onderwerp past mij wel. Toneelervaring heb ik niet. Voor mij is dit zeer zeker bijzonder, vroeger stotterde ik alles aan elkaar."

Voor een deel kan en mag hij zichzelf spelen, zijn eigen mening geven. "Het is al flink wat jaren aan de gang dat we als landbouw een beetje in een hoek worden gedrukt. Je moet jezelf altijd verdedigen. En er worden veel dingen uit zijn verband getrokken, dingen verteld die beslist niet waar zijn. Dat brengt deze toneeluitvoering ook naar buiten."

Een paar minuten eerder krijgt hij van regisseur Corné van Sprundel te horen dat hij zijn tekst kwader mag uitspreken. "Nog kwader, met de vuist op tafel", zegt hij na een nieuwe poging. Het gaat Van Beek goed af, hij past zich snel aan. "Ik zit helemaal in mijn rol", zegt hij met een knipoog.

Begrip voor meerdere standpunten

Dat is voor theatermaker Lourens niet anders, al staat ze heel anders in de hele 'boerendiscussie'. "Ik eet vanaf mijn negentiende vegetarisch en niet lang daarna ben ik overgestapt naar veganistisch. Ik snap dierenactivisten, maar ik bind mezelf liever niet vast, ik wil in gesprek blijven. Er is ook voor alles wat te zeggen."

Met die laatste zin raakt ze waar de voorstelling van Bureau Pees voor staat. Lourens: "Het is de bedoeling dat een bezoeker aan het einde denkt: er is geen kant-en-klare oplossing. Het werkt verzachtend in plaats van dat je met je vuisten tegenover elkaar staat. Dat is mooi aan deze voorstelling."

"Bij wie zit het probleem? De boer, de consument, de bank? In plaats van dat je met je vingertje gaat wijzen, ga je zien dat we het samen moeten doen", zegt Lourens, die vaak complimentenacts doet op festivals. "Dit heeft echt met de maatschappelijke problemen van de wereld te maken. Samen willen we iets moois neerzetten."

Zes keer gaan bezoekers de stal in, het erf op en de wei in. luisterend en kijkend naar discussies over een serieus onderwerp. Is het dan alleen maar zwaar? Nee, zeker niet. Van Beek lacht. "Er zijn scènes dat wij als koeien moeten springen. Toen ik dat de eerste keer zag dacht ik: wat zijn we hier aan het doen, haha."