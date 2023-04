Eindelijk breekt de zon door in noodlijdend Zuid-Afrika

Zuid-Afrika heeft een solide alternatief voor kolencentrales nodig om een catastrofe voor te zijn. Zonuren zijn er zat. Waar blijven de panelen?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Toen de treinindustrie uit Touwsrivier verdween, dreigde de gemeenschap van achtduizend inwoners met lege handen achter te blijven. Veel commerciële activiteit is hier niet in de binnenlanden van Zuid-Afrika. Tot 2012. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van energie keurde de bouw van een groot zonneveld buiten het dorp goed. Naar schatting verschafte dat project opgeteld enkele honderden banen - destijds tijdens de aanleg, nu voor het dagelijks beheer.

Daarbij bezit Touwsrivier zelf 5 procent van het project, waardoor de inkomsten terug de gemeenschap in vloeien. Een duurzaam project in de oorspronkelijke zin des woords, en een passende oplossing voor twee hardnekkige problemen in Zuid-Afrika: de armoede (meer dan een derde van de bevolking zit zonder werk) en een steeds ernstiger wordende energiecrisis.

Energie in Zuid-Afrika (60 miljoen inwoners) wordt momenteel nog voor ongeveer 80 procent opgewekt uit de verbranding van steenkool - grotendeels opgegraven uit eigen bodem. Leverancier Eskom verbrandt de kolen in 15 kolencentrales en ziet ook toe op de distributie en verdeling van de gegenereerde stroom, waarmee het staatsbedrijf praktisch monopolist is. Een problematisch gegeven, gezien de staat waarin het bedrijf honderd jaar na oprichting verkeert.

Integer, kundig personeel is weg

De problemen beginnen ruim vijftien jaar geleden, eind 2007. Eskom, op dit punt nog een speler van wereldformaat, koopt een aantal partijen inferieure steenkool op. Die zijn deels natgeregend en moeten gedroogd worden voordat er vuur mee kan worden gestookt. Andere ladingen zitten vol steengruis, dat het leidingwerk van generatoren vernielt. Centrales vallen stil en Eskom sluit delen van het land van het energienet af om te voorkomen dat de stroom op raakt. Dit systeem van roterende black-outs (load-shedding) wordt in de daaropvolgende jaren veelvuldig toegepast in Zuid-Afrika - met steeds frequentere en langere periodes van stroomuitval. Vorig jaar werd het land in totaal tweehonderd dagen gekort op stroom, waarbij in de loop van de dag verschillende postcodegebieden door het land aan de beurt zijn.

Aan de problemen bij Eskom ligt een complex van factoren ten grondslag. Na de eerste democratische verkiezingen van 1994 veranderde de samenstelling van de bedrijfstop en werden kolencontracten - voorheen gesloten met mijnbouwgiganten - toegewezen aan jongere, kleinere partijen, wat er in de logistiek op neerkwam dat opgegraven steenkool nu, in plaats van over een lopende band vanaf een naastgelegen mijn, per vrachtwagen naar de kolencentrales moest worden gereden. De afstanden werden groter en de vervoerskosten stegen. Ruimte voor gesjoemel en handjeklap groeide.

Onder oud-president Jacob Zuma (in 2018 opgestapt onder druk van een corruptieschandaal) ontstond een hardnekkig systeem van cliëntelisme in het overheidswezen, ook bij Eskom. Heel wat Eskom-miljarden zouden zijn verdwenen in de zakken van ambtenaren en aannemers. Integer, kundig personeel liep weg en onderhoud aan de centrales bleef uit. De gemiddelde centrale is nu circa veertig jaar oud en aan vervanging toe.

Geitenherders passeren een windmolen buiten De Aar in de provincie Noord-Kaap. Foto: Bram Lammers

Opvolger gezocht

De ernst van de huidige stand van zaken werd begin dit jaar uit de doeken gedaan door scheidend CEO André de Ruyter tijdens een tv-interview. De Ruyter trad in 2019 aan bij Eskom om orde op zaken te stellen maar werd, zegt hij, structureel tegengewerkt tot vanuit de hoogste politieke kringen, en door criminelen die rijk worden van corrupte praktijken binnen de kolenindustrie. Elke maand zou, ondanks getroffen maatregelen, gemiddeld 1 miljard rand (ruim 50 miljoen euro) spoorloos verdwijnen.

Eskomcentrales worden volgens De Ruyter continu gesaboteerd door ten minste vier misdaadkartels die voetsoldaten binnen de centrales aansturen om werkzaamheden stil te leggen en over een doodseskader van zestig tot zeventig 'zeer goed getrainde, stevig bewapende' huurmoordenaars zouden beschikken. Eind december kondigde De Ruyter zijn vertrek aan. Diezelfde dag werd zijn koffie vergiftigd met cyanide. De Ruyter belandde in het ziekenhuis. Hij zegt niet te weten wie de aanslag op zijn leven heeft besteld. Direct na het interview werd De Ruyter - vervroegd - uit zijn functie ontheven. Een opvolger is er nog niet.

De energiecrisis in Zuid-Afrika heeft een kritiek punt bereikt. Het land zit, op het moment van schrijven, tot wel tien uur per dag zonder stroom. Tijdens de wintermaanden juni, juli en augustus zal de energieconsumptie weer omhoogschieten en mocht er niet genoeg stroom zijn om de basislast te dragen, dan zal het hele net stilvallen, waarna het twee tot drie weken kan duren voordat de systemen weer zijn opgestart. Geen licht, pinautomaten en kassasystemen op zwart, tankstations zonder werkende pompen.

Een grensverleggende overeenkomst

De oplossing ligt in hernieuwbare energiebronnen - wind en zon. Vooral de zon biedt kansen. In de binnenlanden van Zuid-Afrika liggen nu al acht van de tien grootste zonnevelden van het hele continent. 's Lands grootste ligt bij het dorp De Aar, een logistiek belangrijk spoorwegkruispunt en een van de zonnigste plekken in Zuid-Afrika. Een consortium van binnenlandse en buitenlandse partijen bezit en beheert het zonneveld, waarmee jaarlijks stroom voor 19.000 huishoudens wordt opgewekt. Er liggen in totaal vier zonneparken bij De Aar.

De toekomst van de energiesector van Zuid-Afrika ligt in zekere zin in handen van de particuliere sector. In 2030 zullen zeven van de vijftien kolencentrales van Eskom hun houdbaarheidsdatum hebben bereikt en het staatsbedrijf heeft een schuld van omgerekend meer dan 21 miljard euro. Een stabiele achtervang voor de kolenstook heeft Eskom niet.

President Cyril Ramaphosa zal een substantieel deel van de energievoorziening moeten privatiseren om zijn land draaiende te houden. Juni vorig jaar ondertekende hij een grensverleggende overeenkomst waardoor Eskom nu - structureel - duizend megawatt aan stroom mag bijkopen van private bedrijven die op kleine schaal energie opwekken. In Nederland kunnen daarmee een miljoen huishoudens van energie worden voorzien, in Zuid-Afrika meer. Ramaphosa's parlement stemde eind maart in met een wet die de deuren van de energiemarkt verder open moet zetten voor het bedrijfsleven.

Een zonneveld buiten het dorp Touwsrivier. Foto: Bram Lammers

Het volgende probleem dient zich aan

De regering in Pretoria kreeg vorig jaar een lening van meer dan 9 miljard dollar van vijf westerse regeringen (de VS voorop) en de Wereldbank, waarmee kolencentrales gesloten moeten zien te worden om plaats te maken voor zonne-, wind- en waterstofprojecten. Het noorden is de ideale plek, maar om nog meer grote projecten op het net aan te kunnen sluiten zal de bestaande infrastructuur versterkt moeten worden. Gemoderniseerd.

Dave Masureik, CEO van New Southern Energy, ontwikkelt sinds 2010 zonnevelden voor bedrijven, onder meer in de noordelijke provincies Noordkaap en Vrijstaat. "De liberalisering van de markt is een goede zaak, zo functioneert de moderne wereld nu eenmaal." Maar de situatie in Zuid-Afrika is ingewikkeld, want hoe privatiseer je een complete onderneming van die omvang? "De overheid onderzoekt de mogelijkheden om Eskom op te breken in drie onderdelen: energiewinning, distributie en verdeling. Totdat het energienet gemoderniseerd is, zijn alle energiebronnen nodig. Steenkool, zon, wind en kernenergie, batterijen, alles wat Eskom kan krijgen."

Nadat Ramaphosa in januari de noodtoestand in Zuid-Afrika uitriep vanwege de aanhoudende leveringsproblemen maakte het ministerie van financiën bekend dat wie dit jaar zonnepanelen op zijn eigen dak laat leggen een kwart van de kosten terug kan krijgen in de vorm van belastingvermindering.

Het is onduidelijk hoeveel het bedrijfsleven en huishoudens de komende jaren kunnen bijdragen aan de energielevering van Eskom. In 2021 droegen zonne- en windenergie samen slechts 6,6 procent bij aan de totale mix. De Duitse ontwikkelaar Juwi is een van de grote buitenlandse partijen die dit jaar zonnepanelen plaatst op Zuid-Afrikaanse bodem, goed voor één gigawatt aan stroom.

Voor afgelegen gemeenschappen als Touwsrivier en De Aar belooft de omslag geld; ook in De Aar bezit de gemeenschap een substantieel deel (8 procent) van het project. De groeiende betrokkenheid is goed nieuws voor het noorden, maar er dient zich een volgend probleem aan: wat te doen met al die gesloten kolencentrales in de kolenstreek Mpumalanga, de bijbehorende infrastructuur, en de tienduizenden banen die zijn gemoeid met het delven en stoken van de steenkool?

Kaapstad gaat van het grid af