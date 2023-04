Waarom worden de weilanden weer geel?

Het is weer de tijd van het jaar: opwinding op sociale media over gele weilanden. Ook in Twente en de Achterhoek nemen veel weilanden, en akkers, die kleur weer aan. Oorzaak: ze zijn bespoten met de onkruidverdelger glyfosaat. Het gebruik van het landbouwgif is al jaren onderwerp van discussie. Een korte cursus glyfosaat...

Dat april de glyfosaatmaand is, is niet zo verwonderlijk. Het groeiseizoen staat op punt van beginnen - is eigenlijk al begonnen - en de boeren bereiden hun akkers daarop voor. Het doodspuiten van de gewassen op die akkers met glyfosaat - beter bekend onder de merknaam Roundup - is vaak de eerste stap.

Het kan zijn dat een boer een weiland heeft waarin het raaigras, dat als voer voor bijvoorbeeld koeien wordt gebruikt, verdrongen wordt door gewassen die de boer niet in het voer wil hebben. Een veld opnieuw inzaaien is dan een optie en het bestaande gras doodspuiten met 'glysofaat' - zoals veel boeren plachten te zeggen - een makkelijk begin.

Een boer werkt het doodgespoten gewas onder de grond aan de Hagmolenbeekweg in Enschede. Foto: Leo van Raaij

Vanggewas inzaaien

Maar niet alleen grasland wordt doodgespoten. Op akkers waar andere gewassen verbouwd worden, moet een boer na de oogst in het najaar verplicht 'vanggewas' inzaaien. Dat gewas groeit in najaar, winter en voorjaar en neemt dan uit de bodem allerlei stoffen op, die anders zouden wegspoelen in het milieu. Denk aan nitraat en andere meststoffen.



Het idee is dat dit vanggewas in het voorjaar door de boer ondergewerkt wordt en zo, net als mest, als voedingsstof fungeert voor het nieuw in te zaaien gewas. Het vanggewas wordt daarom ook wel 'groenbemester' genoemd. Nu neemt dat nieuw ingezaaide gewas die voedingsstoffen beter op, wanneer die groenbemester dood is. Vandaar het spuiten met glyfosaat.

Opname meststoffen

Maar er zijn steeds meer boeren die ervoor kiezen dat landbouwgif niet meer of minder vaak te gebruiken. Zij 'klepelen' het vanggewas, wat neerkomt op fijnmalen. Vervolgens worden de restanten onder de grond gewerkt. De opname van de meststoffen verloopt dan echter wel trager, waardoor de nieuw ingezaaide gewassen minder snel groeien. Dat kost de boer dus geld.

Daarom kiest nog steeds menig agrariër ervoor glyfosaat toe te passen. Maar ze zijn zich ook bewust van de maatschappelijke discussie over de effecten van dit landbouwgif op mens en milieu. Vandaar dat bijvoorbeeld landbouworganisatie LTO boeren adviseert het doodgespoten gewas zo snel mogelijk onder de grond te werken. Dan ziet niemand het meer.

Glyfosaatveld elders in Twente Foto: Leo van Raaij

Effect op bodemleven

Het kan niet voorkomen dat de maatschappelijke én wetenschappelijke discussie over het gebruik van glyfosaat voortduurt. Dat het middel effecten heeft op bodemdieren, is inmiddels wel een wetenschappelijk aanvaard gegeven. Er loopt momenteel daarnaast een groot internationaal onderzoek naar de effecten op mensen. Sommige wetenschappers zeggen overigens dat al genoegzaam is aangetoond dat blootstelling aan glyfosaat de kans op de ziekte van Parkinson doet toenemen.

Niet zelden wijzen de boeren erop dat glyfosaat al na een korte periode is afgebroken. Dat kan zijn, maar wetenschappers zetten daar tegenover dat het afbraakproduct AMPA, net zo bedenkelijke eigenschappen heeft en mogelijk zelfs kanker kan veroorzaken.

Vervuilde akkers

AMPA is juist een stof die hardnekkig in het milieu aanwezig blijft. Onderzoekers van de Universiteit van Sydney meldden in 2020 dat 1 procent van de akkers wereldwijd matig tot zwaar vervuild is met glyfosaat, en 40 procent licht tot matig. De meest vervuilde akkers liggen in West-Europa.