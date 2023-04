'Docenten zonder grenzen' in de Benelux

Terwijl soms hele klassen naar huis worden gestuurd als gevolg van het lerarentekort, werken zo'n duizend Nederlandse leerkrachten in België. Andersom werken Vlamingen hier. Ja, ook in Zeeland.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Toen Gorik Hageman de AILO - zeg maar de Belgische lerarenopleiding - had afgerond, kon hij aan de slag in Sint Niklaas. Maar in die tijd moest je als afgestudeerde lang wachten op je benoeming. Al snel kwam Hageman erachter dat leerkrachten in Nederland veel meer zekerheden krijgen. En in Hulst zochten ze ook docenten.

De keuze was voor Hageman snel gemaakt. Dan maar Nederland. En nu, twintig jaar later, geeft hij nog Duits aan het Reynaertcollege in Hulst. "In Nederland heb je een veel minder grote afstand tussen de leerkracht en de leerling. De communicatie is open. Dat beviel mij direct uitstekend."

Tekort in België is nu urgenter

Hageman is niet de enige Vlaamse docent in Nederland. Hij is de Zeeuwse ambassadeur van een landelijk platform dat inzet op samenwerking tussen scholen over de grens om het lerarentekort aan te pakken. "Als een school in Koewacht leraren tekort komt, waarom zou je dan niet vanuit België kunnen bijspringen?"

Al heeft het lerarentekort inmiddels ook België bereikt. "Dat heeft een vlucht genomen tijdens corona. In Nederland waren scholen toen heel ver met thuisonderwijs en inzet van zij-instromers, in België bleef dat achter. Tegelijkertijd nam de werkdruk enorm toe. Inmiddels is het lerarentekort in België urgenter dan in Nederland."

Kinderen gaan eerst in een rij

Samenwerken is niet alleen handig, zegt Hageman, het is ook verrijkend. "Scholen over de grens leren van elkaar. Zo ken ik een Vlaamse docent die ging lesgeven in Philippine. Het opstarten van de dag ging er daar nogal ongestructureerd aan toe. Zij legde uit hoe ze dat in België doen: de kinderen gaan eerst in een rij staan en vervolgens achter de leraar aan de school in. Dat doen ze daar nu. Met succes."

En zo leren ze in België weer van Nederland. "Op hoog niveau zelfs", weet Hageman. "Vanuit het Vlaamse ministerie was er grote belangstelling voor de Cito-toetsen zoals Nederland die kent. Die worden nu ook in Vlaanderen ingevoerd. Zo zie je maar hoeveel we als buren aan elkaar hebben."

Elien Roelstraete groeide op in een Vlaams onderwijsgezin, maar wilde niet meer weg uit Zeeland. Foto: Dirk-Jan Gjeltema

Elien Roelstraete (35) komt uit België, maar geeft les in Nederland. Op de ABS in Middelburg. "Toen ik studeerde, was er een mogelijkheid om je stage in Nederland te doen. Ik wilde wel eens weten wat de verschillen tussen beide landen waren, niet wetende dat ik verliefd zou worden op een Nederlander en niet meer zou weggaan."

En dat terwijl Elien opgroeide in een écht Vlaams onderwijsgezin. "Mijn vader is directeur van een dorpsschooltje en mijn moeder geeft daar les. Ze hadden graag gezien dat ik zou aansluiten, dus ik moest veel inspanning leveren om te laten zien dat ik in Nederland nodig was. Terwijl daar na mijn afstuderen nauwelijks werk was. Na tachtig brieven kon ik eindelijk aan de slag. In een invalpool, nota bene op Tholen."

Tachtig sollicitatiebrieven

Tachtig sollicitatiebrieven zonder enig resultaat, dat is nu nauwelijks voorstelbaar in de onderwijswereld. Die tijd veranderde dan ook snel: Elien belandde na een paar jaar invallen op de ABS in Middelburg, waar ze haar niet meer hebben laten gaan. "Ik geef er les aan de kleuters. Hoe dat is? Leuk! Alles is anders hier. De schooltijden zijn anders, de vakanties zijn anders. Maar vooral zijn de kinderen anders."

Want waar de kinderen in België bekendstaan als bescheiden zijn en gedisciplineerd, ligt dat in Nederland een tikje anders. "Ze zeggen hier waar het op staat. Dat is iets wat ik in België niet gewend was. De eerste keer dat een kleuter zei geen zin te hebben in een werkje, stond ik wel even met mijn oren te flapperen."

Kinderen in Nederland zijn zelfstandiger

Toch ziet Elien zeker ook de voordelen. "Door de directheid van de kinderen ontstaat wel meer interactie tussen leerkrachten en leerlingen. Kinderen in Nederland zijn ook veel zelfstandiger dan in België. Anderzijds heb je als docent in Nederland weer meer administratie dan in België. En ze zijn gemakkelijker bereikbaar."

Inmiddels staat Elien meer dan veertien jaar voor de klas in Nederland. Ze is niet meer anders gewend. "Ik struikel niet meer over Nederlandse woorden, ik ben zelf ook assertiever geworden. We kunnen allemaal van elkaar leren."

Alexandra de Waele uit Hulst voor de klas in Antwerpen. Foto: Ellen Janssens

Alexandra de Waele komt uit Hulst en geeft les in België. Op Stedelijke Basisschool De Luchtballon in Merksem, bij Antwerpen. Ook zij kwam maar niet aan de bak na haar afstuderen in 2011. "Ik deed wat invalklussen en ik werkte bij een bakker om toch wat inkomsten te hebben, maar echte sollicitaties liepen op niets uit."

In Nederland waren destijds weinig vacatures in het onderwijs en dan hadden Zeeuwse ook nog eens te maken met dalende leerlingaantallen. Toen Alexandra las dat de HZ met studenten en oud-studenten op werkbezoek ging in Antwerpen, meldde ze zich gelijk aan. "We gingen naar een basisschool en de directeur vroeg tussen neus en lippen door of een van ons niet kon invallen, omdat ze niemand kon vinden. Ik stak gelijk mijn hand op."

Braver dan in Nederland

Die maandag stond Alexandra in Antwerpen. "Ik ben zelfs nog een hele tijd gebleven. Nadien ben ik naar een andere school gegaan, voor anderstaligen. Inmiddels sta ik op mijn derde school. Ook weer een school met buitenlandse kindjes: we hebben maar liefst 45 nationaliteiten, waarvan geen een de Nederlandse taal spreekt. Maar daarin zit voor mij nou juist de uitdaging."

Ook België bevalt. "Ik vind het wel prettig dat leerlingen 's ochtends keurig in de rij staan voordat ze naar binnen gaan. Ze zijn inderdaad braver dan in Nederland. Anderzijds moesten ze hier wennen aan mijn directheid. Ik kom op voor mijn mening, ook binnen het team, terwijl een Vlaming er toch vaker omheen praat. Ik zal altijd 'die Hollander' blijven. Al heb ik wel uitgelegd dat Hollanders uit het noorden komen. Zeker voor een Zeeuw als ik."