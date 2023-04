Marlon werd op de snelweg geboren bij Prinsenbeek

Afgelopen zondag werd Bente op de A13 geboren. Het heugelijke nieuws bracht herinneringen naar boven bij de familie Vissers, zij maakten namelijk iets soortgelijks mee 44 jaar geleden: dochter Marlon zag al rijdend op de A16 bij afslag Prinsenbeek het levenslicht.

Wat in eerste instantie een thuisbevalling zou worden, pakte net even anders uit voor de ouders van Marlon van Ginneken-Vissers (44). Het was 16 oktober 1979 toen moeder Elly al een week lang last had van weeën. Door complicaties ging het thuis niet langer en moest Vissers stel op sprong naar het ziekenhuis in Breda met de ambulance.

In tegenstelling tot de vader van Bente kon Louis Vissers (68) niet zelf bij de bevalling zijn. "De kraamverzorgster ging mee in de ambulance en ik moest er achteraan rijden." Hij had geen idee wat er zich afspeelde in de ziekenwagen: "Toen bestonden er nog geen mobiele telefoons, dus ik kon geen contact houden."

Terwijl hij nietsvermoedend over de A16 reed, werd zijn dochter geboren. Precies op de afrit bij Prinsenbeek. "Mij werd later verteld dat het heuveltje van de spoorwegovergang het laatste zetje had gegeven", vertelt Vissers lachend.

Duim omhoog van ambulancebroeder: een dochter!

Eenmaal aangekomen bij het ziekenhuis werd Marlon, ingewikkeld met aluminiumfolie, uit het voertuig getild. De ambulancebroeder stak zijn duim omhoog. "Ik had toen nog geen idee. Pas toen de couveuse eraan kwam besefte ik dat het om mijn dochter ging."

Het was het eerste kind voor Vissers, destijds 22 jaar. "Eerlijk gezegd vond ik het niet heel erg dat ik er niet bij kon zijn. Het leek mij helemaal niks om mijn vrouw zo te zien lijden, terwijl ik machteloos ben." Ook bij de geboorte van zijn tweede dochter was hij niet aanwezig. "Die kwam met een keizersnede."

Marlon van Ginneken-Vissers en een ambulancebroeder die erbij was in de ambulance. Foto: Privé-foto

Volgens Van Ginneken-Vissers heeft ze niets overgehouden aan de hectische bevalling. Hoewel ze het zelf niet na kan vertellen, riep het nieuwsartikel afgelopen zondag wel herinneringen bij haar op. "Toen ik deze week aan mensen vertelde dat ik op de A16 geboren ben, reageerden ze wel verrast: 'Ben jij een snelwegbaby?'"

Ook heeft ze nog foto's van de ambulance en een brief van de ambulancebroeder. "Die bood zijn excuses aan voor zijn gevloek tijdens de bevalling." Maar daar had de familie wel begrip voor. "Zoiets gebeurt ook niet iedere dag. Voor hem was het de tweede keer in dertien jaar dat hij zo'n bevalling meemaakte."

Destijds waren Prinsenbeek en Breda nog aparte gemeenten. Voor het gemak is Van Ginneken-Vissers ingeschreven in Breda. Vissers: "Dat leek de broeder gemakkelijker, omdat we toch op weg waren naar het ziekenhuis. Niemand had de tijd om het hectometerpaaltje te noteren."

Bevalling liep thuis niet vlotjes

Bij wie de bevalling ook nog in het geheugen gegrift staat, is de 64-jarige Yvonne Hermus, toentertijd de twintigjarige kraamverzorgster van het gezin. "Toen ik het verhaal las, dacht ik: dat weet ik nog als de dag van gisteren", zegt Hermus. "We kwamen aan in het ziekenhuis en konden de geboorteplaats niet aangeven, de geboorteplaats was de A16."

Hermus werkte bij het kraamcentrum in Oosterhout toen ze werd opgeroepen voor een bevalling in Lage Zwaluwe. "Je weet niet waar je in terechtkomt. De bevalling thuis liep niet vlotjes, dus moest de moeder mee met de ambulance en ik ook. Het was heel spannend."

De ambulance waarin Marlin Van Ginneken-Vissers 44 jaar geleden werd geboren Foto: privéfoto

"Ik weet niet of ik het was, of de ambulancebroeder, maar iemand zei: 'Ze moet er nu uit'. De baby moest geboren worden", vervolgt Hermus. "Ik herinner me ook dat er paniek was. In de ambulance is natuurlijk weinig ruimte, en de bevalling duurde al best wel lang. Als het daar dan gebeurt, moet je zo snel mogelijk handelen." Maar het ging gelukkig allemaal goed en Van Ginneken-Vissers bleek inderdaad een kerngezonde baby.

Hermus: "Toen ik uit de ambulance stapte had ik een hoofd dat leek alsof het elk moment uit elkaar zou knappen, zo rood was het geworden van de spanning." Na vier jaar verruilde Hermus op haar tweeëntwintigste de kraamzorg voor een baan op het kantoor van haar vader. Maar deze geboorte vergeet ze nooit meer. "Ik heb als kraamverzorgster veel andere dingen meegemaakt, maar een bevalling onderweg? Dat was de enige keer."