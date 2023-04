Hoe inclusief is de toegankelijkheid van gebouwen?

Mensen met een beperking komen er vaak bekaaid vanaf bij openbare gebouwen. Ervaringsdeskundigen en architecten Séverine Kas en Ed Bijman ijveren voor 'inclusiviteit voor de diversiteit van lichamen'.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een veel spectaculairdere entree zul je in Amsterdam niet snel vinden: wie op het punt staat Eye te betreden, kan behalve van het fenomenale uitzicht, niet anders dan onder de indruk zijn. Van de houten vlonders die de bezoeker via een extreem luie trap tot de eerste verdieping brengen. Voor de minder luie bezoeker van de bioscoop annex filmmuseum is het mogelijk aan de zijkant van de trap sneller te stijgen, hier loopt het wat steiler omhoog. Eenmaal boven zoeven de deuren open: welkom bezoeker, treed binnen, er staat u nog veel visueels te wachten.

Architect Ed Bijman (60) kan genieten van het gebouw dat daar zo majestueus aan het IJ ligt. "Fantastisch", zegt hij, terwijl hij aan de voet van de A'DAM Toren op de IJpromenade staat en vanuit zijn rolstoel omhoog kijkt. Maar ook is hij kritisch. "Want voor mensen met een beperking is ook zo'n luie trap geen optie, daar kom ik met mijn rolstoel niet boven, met geen mogelijkheid. Wij zijn aangewezen op wat ik maar even de achterdeur zal noemen."

Armetierig hoekje

Bijman gaat voor naar een donker, ietwat armetierig hoekje, weggestopt in een oksel van het gebouw. Hobbeldehobbel gaat het over de bepaald rolstoelonvriendelijke kinderkopjes. "Het lijkt hier de Dam wel", zegt hij. Bijman drukt op de bel naast het bordje met een rolstoel. Als hij is binnengelaten, brengt een lift hem naar de eerste verdieping, waar hij uitkomt bij de receptie.

Natuurlijk, zegt hij: het gebouw ís feitelijk toegankelijk. "Maar ik moet eerst aanbellen. De kans is groot dat ik daarna tussen de kratten met eten in de lift sta. De ontvangst in een rolstoel of met een kinderwagen heeft niet bepaald dezelfde grandeur als die mooie trap aan het IJ."

Bijman is deze ochtend met Séverine Kas (46) naar Eye gekomen. Zij is toegankelijkheidsadviseur met een achtergrond in de architectuur en kampt met het Ushersyndroom: een erfelijke aandoening die progressief leidt tot doof- en blindheid. Hij is een architect die twaalf jaar geleden tijdens een ongeval zijn ruggengraat brak en sindsdien in een rolstoel zit. De twee zijn gedurende een half jaar architect in residence, wat inhoudt dat zij zich op verzoek van architectuurcentrum Arcam in verband met het jaarprogramma 'Architectuur voor Iedereen' specifiek richten op het vergroten van bewustzijn en interesse in toegankelijkheid in de bouw- en ontwerpwereld.

Menstype

Want hoewel er ook van alles goed gaat, is er ook in Amsterdam nog een wereld te winnen als het aankomt op toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking. Volgens hen wordt er nog te veel gebouwd voor een bepaald type mens: iemand van gemiddelde lengte, met goed zicht, op twee benen. Om die reden vindt de afspraak plaats in Eye: volgens de twee deskundigen een ingewikkelde plek voor 'mensen met lichamelijke diversiteiten', zoals Bijman het een aantal keren zegt. "Hier zijn andere keuzes gemaakt", zegt hij. "Neem alleen al de entree, daar liggen de treden haaks op de looprichting. Dat kan heel lastig zijn voor mensen met een beperking."

Binnen maakt Kas duidelijk dat de beroemde hal van Eye weliswaar een prachtig lijnenspel toont, maar dat mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking de ruimte nogal overdonderend kan zijn. "Het is ingewikkeld om je hier te oriënteren. En tegen de muren zijn museumstukken aangeschroefd: daar kan ik hard tegenaan lopen. Gelukkig is er wel aan goede signalering gewerkt, de letters zijn groot en met een goed contrast op de muur gezet zodat je kunt zien waar de zalen en de toiletten zich bevinden. Lastig blijven wel de schuine wanden waar je tegenaan kunt lopen."

Geen trapleuningen

Beide deskundigen wijzen op de trap die leidt naar de bovenste verdiepingen van Eye. Bijman: "Niks loopt hier recht. Dat is prima, maar er zijn ook geen trapleuningen. Voor de meeste mensen is dat geen enkel probleem, maar er zijn heel veel mensen in Nederland voor wie zo'n trap bijna niet te doen is."

Er valt dus nog een wereld te winnen in Eye. Een hemelsbrede kilometer verderop ligt een gebouw waar het weliswaar ook niet allemaal perfect is, maar waarin volgens de twee in de uitvoering samen met gebruikers stappen worden gezet: het binnenkort te openen hoofdkantoor van Booking.com op het oostelijke uiteinde van het Oosterdokseiland.

Neem de lichtinval, zegt Kas. "Daar is over nagedacht. Hier word je niet geconfronteerd met een smak licht in je gezicht. Dit is goed voor mensen met hoogsensitiviteit of een visuele beperking, want hier word je niet verblind. En ook over de akoestiek is nagedacht: er staan 6500 planten die zorgen dat het geluid niet zo hard op je afkomt."

Licht minder fel

Hoewel in de ontwerpfase nog geen rekening gehouden is met goede toegankelijkheid worden nu, op weg naar de oplevering, door Booking en het architectenbureau nog de nodige aanpassingen gedaan. Kas: "Ze hebben een groep medewerkers met een diversiteit aan lichamen en zij geven sinds 2022 feedback op ontwerpkeuzes. Zo zijn te grote drempels naar terrassen voorzien van een helling, branden de enorm felle lampen ten behoeve van de groei van de inpandige planten alleen buiten kantoortijden en zijn er kleinere werkruimtes toegevoegd om prikkelarme werkomgeving te bieden."

Volgens Bijman en Kas maakt het Bookingkantoor duidelijk dat er in een zo vroeg mogelijk stadium toegankelijkheidsadviseurs en de eindgebruikers bij moeten worden betrokken. "Architecten kunnen hier een belangrijke rol in spelen", zegt Bijman. "Maar te vaak zijn architecten volgers: ze luisteren vooral heel erg goed naar hun opdrachtgevers. Het komt nog te vaak voor dat zo'n bedrijf zegt: wij hebben niemand in dienst die in een rolstoel zit of slechtziend is, dus waarom zouden we het hele ontwerp van een gebouw daarop aanpassen? Dan moet je wel vasthouden aan inclusieve architectuur."

Een pleister

Bij Booking is dat allemaal behoorlijk goed gegaan, zeggen de twee. Maar toch blijft er altijd wat te wensen over. Neem bijvoorbeeld de lange trappen die vanaf de entree leiden naar de centrale verdieping die geldt als het hart van het gebouw. Kas wijst op de langwerpige zwart-gele stickers op de traptreden. "Dat is functioneel, het werkt prima. We zijn daar blij mee. Maar het toont ook aan dat deze markeringen niet vanaf het begin zijn meegenomen in het ontwerp, want ze hadden veel smaakvollere oplossingen kunnen bedenken. Hieraan kun je zien dat er pas op het laatste moment is gedacht: kan iemand met een beperking wel van deze trap gebruikmaken? Het is in feite een pleister."

Het is een snelle oplossing die voorkomen had kunnen worden, zegt Kas. Dat is dus niet per se smaakvol en het kost uiteindelijk vooral ook geld. "Als je van tevoren goed nadenkt over aan welke eisen je gebouw allemaal moet voldoen, bespaar je je gewoon geld. Nu moet er straks iets verzonnen worden, waardoor het extra duur wordt."

Vier uur niet drinken

De twee spreken uit ervaring én uit deskundigheid met de problematiek. Bijman kent mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten en een halve dag voordat ze bijvoorbeeld naar het theater gaan, niets meer drinken. "Gewoon omdat niet duidelijk is of er een toilet is waarvan zij gebruik kunnen maken." Kas: "Soms wordt beweerd dat die mogelijkheid er is, maar dan blijkt die in de praktijk toch niet bereikbaar te zijn. Dan heb je als theaterbezoeker echt een probleem."

Het is een kwestie van veel praten, zeggen de architecten. Eerlijke en open antwoorden op de vraag of er is nagedacht over hoe het bouwproject inclusief en toegankelijk zal worden gemaakt, zegt Kas. "Dat gaat nog niet vanzelf."

Wie met Kas en Bijman door en rond gebouwen gaat, bekijkt de wereld ineens met heel andere ogen. Het is een kwestie van perspectief, zegt Bijman. "Het is echt niet zo dat wij collega-architecten een dwarslaesie toewensen, maar je verplaatsen in iemand met een beperking maakt je wel bewuster van hoe je gebouwen vormgeeft."

Wie zijn zij?

Ed Bijman en Séverine Kas zijn tot en met juni Architects in Residence. Het is de bedoeling dat zij in een vrije rol binnen architectuurcentrum Arcam met bijvoorbeeld debatten, moderaties en columns de discussie aanjagen over stedelijke ontwikkelingen. Zij zijn daarvoor geselecteerd omdat het activiteitenprogramma in het teken staat van universele(re) toegankelijkheid.