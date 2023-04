Twaalf topstukken uit het Rijksmuseum gaan het land in

Twaalf topstukken van het Rijksmuseum gaan deze zomer voor een bijzonder project het land in. Ze zijn geselecteerd voor een 'intieme ontmoeting' met een ander kunstwerk, zoals de organisatie het noemt. Dat gebeurt onder meer in Zutphen, Kampen en Nagele.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Match is de toepasselijke naam van dit project. Twaalf musea, in elke provincie een, kiezen een werk uit de kolossale collectie van het Rijksmuseum voor een ontmoeting met een werk uit hun eigen collectie.

De keuze is groot. "Voor zover mogelijk en haalbaar'', haast Match-woordvoerder Vincent Kramer zich te zeggen. "De Nachtwacht is hiervoor niet beschikbaar uiteraard.''

Formidabel

Verder is heel veel mogelijk, zelfs werk uit de eregalerij. Het wordt een formidabele expositie met echt bijzondere stukken'', zegt projectleider Gerard de Kleijn.

Hij koos de deelnemende musea uit. "De musea hebben eerst een bijzonder stuk uit hun eigen collectie geselecteerd en vervolgens een werk uit het Rijksmuseum gekozen dat daar goed bij past en ook echt iets toevoegt. Zo ontstaan heel mooie combinaties.''

Welke werken zijn gekozen en waarom, wordt in mei naar buiten gebracht, maar wij kunnen al een tipje van de sluier lichten.

Speeltoestel ontworpen door Aldo van Eyck. Foto: Louis van Paridon

Musea Zutphen kiest voor een werk van de Nederlandse kunstschilder George Hendrik Breitner. Musea Zutphen heeft zelf werk van Karel Alexander August Jan Boom (1862-1943), die zich liet inspireren door Breitner.

Speeltoestel

Museum Nagele selecteert een bijzonder speeltoestel van het Rijksmuseum. Dat wordt gekoppeld aan een speelattribuut van architect Aldo van Eyck, dat dit museum in de eigen collectie heeft.

Aldo van Eyck is een van de architecten van het dorp Nagele en van de drie scholen in Nagele. Hij heeft vele speelplaatsen en speeltoestellen ontworpen. De meeste zijn heel bekend.

"Bij de meeste matches gaat het om schilderijen'', zegt Vincent Kramer. Hij en andere betrokken willen verder nog niets verklappen over het project. "In mei geven we antwoord op alle vragen.''

Een werk van George Hendrik Breitner (1857‐1923): De Dam (De Nieuwe Kerk te Amsterdam) Foto: George Hendrik Breitner

De landelijke (besloten) opening van Match is op 30 juni 2023 in Museum Henriette Polak in Zutphen. Deze wordt verricht door Taco Dibbits (directeur Rijksmuseum) en Paulo Martina (directeur van Musea Zutphen).

In het weekend van 2 juli zal elk museum op eigen wijze de opening verrichten. De expositie duurt tot en met 3 september.

Verhalen

Dat het groot wordt aangepakt, blijkt ook uit het feit dat bekende Nederlanders zijn gevraagd over elke match een verhaal te schrijven. Die verhalen worden gebundeld in boek, waarin alle 24 kunstwerken staan afgebeeld.

Twaalf schrijvers hebben een bijdrage geleverd aan het boek, waaronder Splinter Chabot, programmamaker Cornald Maas, regisseur Theu Boermans en oud-politicus Alexander Pechtold. De presentatie hiervan vindt eveneens plaats op 30 juni in Zutphen.

De twaalf musea die meedoen aan Match zijn: Museum het Hannemahuis in Harlingen, Groninger Museum, Museum De Buitenplaats in Eelde, Stedelijk Museum Kampen, Museum Nagele, Museum Henriette Polak in Zutphen, Stedelijk Museum Alkmaar, Museum Huis Doorn, Museum Gouda, Zeeuws Museum in Middelburg, Museum het Markiezenhof in Bergen op Zoom en het Limburgs Museum in Venlo.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.