Maartje (19) brak haar nek, raakte verlamd en maakt er nu een podcast over

Ze kan niet zelfstandig eten, drinken, poepen en plassen. Maar wat Maartje van de Sande (19) uit Rosmalen wél dondersgoed kan, is daarover praten. Een halfjaar nadat ze haar nek brak en verlamd raakte, maakt ze wekelijks met vader Harrie de podcast Stap voor Stap.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Ik heb zoveel geluk. Net een zwaar ongeluk gehad, maar ik heb nergens pijn.' Die gedachte schoot door het hoofd van Maartje toen ze op 21 oktober 2022 in de berm lag nadat de auto waar ze in zat tegen een boom was gereden, ergens tussen haar stageplek in het Zeeuwse Retranchement en het stappen in het Belgische Knokke.

Maar dat Maartje geen pijn voelde, komt omdat ze zonder het te weten een dwarslaesie had opgelopen. Door de klap tegen de boom brak ze twee nekwervels. Haar leven veranderde op dat moment compleet, al was zij ter plekke de laatste die dat doorhad. Iedereen om haar heen was in paniek omdat zij niks voelde, terwijl Maartje de rest gerust probeerde te stellen. "Jullie hebben óók een ongeluk gehad", zei ze liggend in de berm. Althans: zo is haar herinnering en beleving van dat moment.

Optimistisch blijven en grapjes maken

Per ambulance werd ze naar Brugge gebracht en daar werd ze geopereerd. Na een tijdje werd ze naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht om daar op de intensive care te liggen. Haar moeder Cathelijne en vader Harrie weken al die tijd niet van haar bed. "Pas in Tilburg, toen ze van de medicijnen af was, konden we echt praten", zegt Harrie.

Uit de podcast: 'Liggen in je eigen shit, da's helemáál shit'

Wie denkt dat de podcast een urenlange opsomming van malaise is, zit helemaal fout. Harrie en Maartje bespreken weliswaar hoe het ongeluk ging en hoe ze er in Brugge en Tilburg bij lag voordat ze naar de Sint-Maartenskliniek in Ubbergen (bij Nijmegen) ging. Maar er is ook meer dan genoeg ruimte om bijvoorbeeld als een boer met kiespijn te kunnen lachen over het feit dat Maartje elke ochtend om 6.00 uur een zetpil krijgt om te kunnen poepen, waarna ze moet wachten om verschoond te worden. Harrie: "We kregen zelfs van iemand een berichtje: Liggen in je eigen shit, da's helemáál shit."

Wat anderen aan Harrie en Maartje opviel, was dat de twee optimistisch bleven en grapjes maakten. Dat konden meer mensen gebruiken, werd hen verteld. Zo werd de podcast Stap voor Stap geboren. Inmiddels zijn er twaalf afleveringen gemaakt die in totaal bijna 13.000 keer zijn beluisterd.

Niet zelfstandig eten, drinken, poepen en plassen

In januari werd de eerste aflevering gemaakt op de intensive care in Tilburg, er werden al wat afleveringen thuis opgenomen in Rosmalen, maar de meeste episodes nemen vader en dochter op in de Sint-Maartenskliniek. "Ik wil alles bespreken in de podcast", zegt Maartje in een ontvangstruimte van de kliniek.

"Veel mensen denken met een dwarslaesie alleen maar aan een rolstoel, maar zelfstandig eten, drinken, poepen en plassen kan ik ook niet. Dat mogen mensen best weten. Na het ongeluk ben ik veel schaamte verloren. Ik schaam me in ieder geval niet voor hoe ik er nu bij zit. En erover praten is eerlijk gezegd ook een beetje verwerking."

Reacties krijgen ze genoeg. Met carnaval in Oeteldonk werd Harrie overladen met reacties en Maartje krijgt van artsen en verpleegkundigen te horen hoe fijn het is dat ze zo te horen krijgen hoe een revalidant het allemaal meemaakt. "Wat zeiden jouw vrienden?" vraagt Harrie aan zijn dochter die al begint te zuchten. "Die zeiden: 'Leuke podcast! Grappige vader heb je!' Leuk is dat. Zit ik hier te strijden en dan vinden ze hém de leuke..."

Sommige stoppen doen het nog

Harrie kijkt trots naar zijn dochter. "Eigenlijk is het al wonderbaarlijk dat ze nu zo is. In eerste instantie kregen mijn vrouw en ik te horen dat ze een complete dwarslaesie had en nooit zonder beademing en sondevoeding zou kunnen. Het bleek uiteindelijk een incomplete dwarslaesie te zijn. Vergelijk het maar met een stoppenkast. In plaats van dat alle stoppen gesprongen zijn, zijn er nog wat stoppen die het wel doen. Welke dat zijn, daar proberen ze hier in de kliniek een antwoord op te geven."

Uit de podcast: 'Dus je was bijna dood'

In de podcast bespreken de twee ook elke week de irritaties en hoogtepunten van de week. Wanneer Harrie een keer opmerkt dat hij geen irritaties had die week, merkt zijn dochter fijntjes op dat hij ziek is geweest. "Ik had een lichte griep", zegt Harrie. "Dus je was bijna dood", kaatst Maartje droog terug, doelend op de befaamde 'mannengriep'.

Het vinden van die antwoorden is niet zo makkelijk. En zo makkelijk is het ook niet om te zeggen wanneer Maartje thuis in Rosmalen kan blijven in plaats van alleen de weekenden daar doorbrengen. "Zolang er hier vooruitgang is, blijft ze hier", zegt Harrie.

Hij en Cathelijne zijn afwisselend bij hun dochter in de kliniek. "Maar dat wordt wel minder. We willen Maartje ook de ruimte geven hier. Die neemt ze ook, gelukkig maar. Het klinkt misschien raar, maar ze heeft hier ook echt wel plezier. Dat maakt het voor ons ook makkelijker, maar er gaat niks boven het gevoel dat ik heb als ze thuis bij ons is."

Uit de podcast: 'Dat móét dezelfde zenuwgroep zijn, toch?'

Elke week zegt Maartje in de podcast trots wat ze kan. De ene keer is het een vinger van haar linkerhand bewegen, dan weer een deel van haar rechterbeen of ze kan plots haar armen weer optillen. Maar waar anderen om haar heen er langere tijd om juichen, merkt Maartje op dat bij haarzelf de blijdschap snel plaatsmaakt voor frustratie: "Waarom kan ik mijn vinger wel gebruiken, maar mijn hand niet? Dat móét dezelfde zenuwgroep zijn, toch?"

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.