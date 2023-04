Ze zijn klein, gratis, maar gaan hier in de ban: hotelmini's

Piepklein flesje shampoo, douchegel, zeepje. Als je dat rijtje hotelmini's ziet, in de badkamer van je hotel, dan weet je: de vakantie is begonnen. Toch komen ze er bij steeds meer hotels niet meer in.

Ja, ook de mini's van het ontbijtbuffet moeten er op termijn aan geloven. Het jammetje, het botertje, die schattige minipakjes hagelslag. Volstrekt overbodig, vindt de Europese Commissie de bekende miniatuurverpakkingen. Als we zo doorgaan is namelijk alleen al de berg kunststof verpakkingsmateriaal in de EU over zeven jaar met bijna de helft gegroeid. Bij eco-hotels als Wood en Boutique Hotel De Vier Patriciërs in Middelburg vinden ze dat het nu al anders kan. Weg met de wegwerpverpakkingen. En gratis? Dat waren ze toch al nooit. Je betaalt ze gewoon zelf, via de hotelrekening. Gemiddeld 25 cent voor een setje. Meestal, made in China.

In De Vier Patriciërs haalt hotelmanager Soeminie Michielsen nog even een doekje over de wastafel. Het hotel telt vijf sterren. Luxe zit hem in grote én kleine dingen. Hoe meer luxe, hoe meer mini's bijvoorbeeld. Niet alleen de bekende trits shampoo, handzeep, douchegel maar ook een tandenborsteltje en tandpasta, of een scheermesje met schuim erbij.

Soeminie Michielsen van Boutique Hotel De Vier Patriciërs in Middelburg: "We krijgen vaak complimenten over onze producten." Foto: Ondine van der Vleuten

Liefst ook nog van een bekend merk als Rituals. "Hotelgasten vinden die mini's inderdaad fijn", zegt Michielsen. "Maar voor het milieu zijn die mini's niet slim. De verpakking is bijna altijd van plastic, ze worden vaak niet gebruikt en dan weggegooid. En als ze mee naar huis gaan... Je weet hoe dat vaak gaat. Je gebruikt het toch niet, of bewaart het nog een tijd als souvenir. Het belandt eerst achterin de kast en uiteindelijk toch in de prullenbak."

Soeminie Michielsen, Manager Boutique Hotel De Vier PatriciërsBoutique Hotel De Vier Patriciërs heeft vanaf de opening voor navulflessen gekozen. Foto: Percy's

Drie jaar geleden, toen De Vier Patriciërs de deuren opende aan het Damplein, werden in de vier suites dan ook geen mini's gezet. "We kozen voor Marie-Stella-Maris. Dat is een Nederlands merk dat zowel exclusief als duurzaam is. Bijna alle verpakkingen zijn navulbaar. Bovendien heeft het merk een stichting opgericht die zich inzet voor schoon drinkwater, wereldwijd. Een deel van de omzet gaat naar waterprojecten. In hun producten zitten dan ook geen vervuilende sulfaten, microplastics, siliconen, petrochemische stoffen en parabenen." Jam en boter worden bij het ontbijt in kleinere porties aan tafel uitgeserveerd. "In glas. Alleen als er speciaal om gevraagd wordt, heb ik eventueel nog minipakjes hagelslag."

Charmaine de Nooijer van City Hotel Wood in Middelburg checkt of de hervulbare flessen op de badkamer nog vol zijn. Foto: Boaz Timmermans

City Hotel Wood in Middelburg lijkt gemaakt voor mensen die hun ecologische voetafdruk klein proberen te houden. Vanaf de opening, zomer 2020, worden in plaats van mini's hotelproducten van het Deense eco-merk iLoveEcoEssentials gebruikt. In de kamers hangen hervulbare pompflesjes van gereycled plastic en bamboe met producten voor de lichaamsverzorging. Wie zijn tandenborstel vergeten is, kan er aan de balie een krijgen van bamboe, en een tandpastatablet. Manager Eva van de Parel: "Alles wat in de badkamer ligt, kun je ook hier aan de balie kopen voor thuis. En meer: zonnebrandcrème bijvoorbeeld. Op zondagochtend als veel gasten uitchecken, gaan ze als zoete broodjes over de toonbank. Ook als cadeautje, want wij horen vaak van onze gasten terug dat ze echt verrast zijn door de kwaliteit."

Zo ongeveer alle processen zijn getoetst op duurzaamheid. Het in- en uitchecken gaat daarom papierloos, via aanmeldzuilen, QR-codes en tablets. Wie meer dan één dag blijft, kan ervoor kiezen de kamer minder vaak schoon te laten maken: spaart water en schoonmaakmiddel. "Voor elke keer dat gasten een schoonmaak overslaan, doen we 1,50 in het 'bomenpotje' voor Plan Boom. Samen met Staatsbosbeheer en ZMF zijn we namelijk bezig ons eigen stukje bos aan te planten in Biggekerke, om onze footprint te compenseren."

Hotelmanager Eva van de Parel van Cityhotel Wood maalt een potje verse koffie voor een hotelgast die net ingecheckt is. Op je hotelkamer zet je daarmee lekker ouderwets filterkoffie. Foto: Boaz Timmermans

De ecologische wc-rollen van The Good Roll, een bedrijf dat toiletten bouwt in ontwikkelingslanden. Foto: Boaz Timmermans

Water in het restaurant komt niet uit plastic flessen, maar wordt (al dan niet voorzien van bruis) getapt in glazen flessen. Hier geen theezakjes, maar losse thee. Koffiecups zijn ook in de ban gedaan. Bij de incheckbalie krijgt de gast ter plekke gemalen koffie mee voor in de hotelkamer. Waar je zelf slow coffee mag zetten met een glazen kan en dripper (de ouderwetse filterhouder). Op de toiletten ligt wc-papier van The Good Roll, zonder bleek geproduceerd. Van de Parel: "Ze bouwen toiletten in ontwikkelingslanden. Als je hun wc-papier koopt, draag je daaraan bij."

Wood valt onder de hotelgroep Zeayouzeeland. Het is de bedoeling dat alle Zeayouzeeland-hotels eco-vriendelijk worden, vertelt manager Jur Bommeljé. Met eco-hotel Wood als vlaggenschip. Hotel Copper was in 2022 de eerste die volgde met iLoveEcoEssentials. Volgende week gaat Hotel Bommeljé meedoen. Daar zijn alle ontbijtmini's al verdwenen: de gast krijgt kleine glazen potjes gevuld met jam, pindakaas en Nutella. In Duinhotel Tien Torens werden aanvankelijk nog mini's gebruikt. Bommeljé. "Daar moesten we gigantisch veel aangebroken plastic disposables weggooien, ook al namen hotelgasten ze ook vaak mee. We gebruiken daar nu iLoveEcoEssentials en dat gaat in onze andere hotels ook gebeuren." Ook bij Tien Torens kunnen gasten een schoonmaakbeurt overslaan, of rechtstreeks Plan Boom steunen. "Zeker één op de tien gasten doet dat", weet Bommeljé.

Cityhotel Wood is het eco-vlaggenschip van hotelgroep Zeayouzeeland en het eerste waar geen mini's gebruikt werden. Foto: Boaz Timmermans

Mini's zijn lekker makkelijk voor de hotelier én goedkoop. Dus zolang er nog geen wet ligt, zullen ze wel even blijven. Bommeljé: "Die mini's koop je in bulk in China. Voor zo'n 25 cent heb je al een setje. Milieuvriendelijke alternatieven zijn serieus duurder. Daar staat tegenover dat je niet bij elke gastenwissel de setjes moet controleren. En je merkt dat de gasten het echt leuk vinden dat we zulke bewuste keuzes maken." Dat die nodig zijn, staat als een paal boven water. Op 12 april was het Dutch Overshoot Day (de dag dat je als land méér grondstoffen als voedsel en hout verbruikt hebt dan de aarde in een jaar kan opbrengen). Jarenlang viel die elke jaar weer vroeger, in 1987 was het nog op 19 december. Het goede nieuws: het gaat héél langzaam weer de goede kant op. Met mini-ministapjes.

