Disney's theaterbaas wil een reflectie van alle culturen

De wereldpremière van de vernieuwde musical Aida, met alleen acteurs van kleur, vindt zondag plaats in Scheveningen. Disney’s hoogste theaterbaas Thomas Schumacher houdt persoonlijk toezicht. 'Het is belangrijk een verhaal te zien waarin liefde conflict overstijgt.'

Als het woord 'diversiteit' over tafel gaat in een van de vele vergaderruimtes van het AFAS Circustheater Scheveningen, draait de flamboyante Amerikaan Thomas Schumacher (65) naar een wand vol affiches van eerdere voorstellingen.

"Zie je die poster daar?" Hij wijst op een afbeelding van de eerste Aida-musical die in dit gebouw vanaf 2001 bijna twee jaar lang te zien was. Daarop prijken de bekende gezichten van onder anderen Bastiaan Ragas en Antje Monteiro. "Zo castten we de originele productie, iets waarvoor ik werd bekritiseerd. Want, zien zij eruit als de Egyptenaren die jíj ooit hebt ontmoet?"

Acteurs en dansers van kleur

Tijdens 648 voorstellingen zagen hier meer dan 1,2 miljoen mensen het bekroonde spektakelstuk van componisten Elton John en Tim Rice over de 'onmogelijke' liefde tussen een Egyptische kapitein en een Nubische prinses in een tijd dat de buurlanden met elkaar in oorlog zijn. Een klapper van jewelste. Een herlancering, twintig jaar later, gebeurt volgens de huidige, ongeschreven wetten met een meer diverse cast. Sterker, alle acteurs en dansers zijn ditmaal van kleur.

Repetitie van de vernieuwde musical Aida. Foto: BrunoPress

Dat moet niet als een statement worden opgevat, meent Schumacher, die in 1988 bij Disney begon als producent van de film The Rescuers down-under (De Reddertjes in Kangoeroeland), vervolgens werkte aan animatieklassiekers als Pocahontas en Mulan en tegenwoordig als president van Theatrical Productions de wereldwijde lancering overzag van hitmusicals als Aladdin, Mary Poppins, The Lion King en Frozen (een Nederlandse première laat nog op zich wachten).

"Toen we nog eens doken in het verhaal van Aida, ooit de basis van de beroemde opera van Giuseppe Verdi, leerden we iets heel diepgaands. Het gaat over twee naties (Nubië is een voormalig land ten zuiden van Egypte, red.) met inwoners die qua uiterlijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Bovendien hadden ze allebei afwisselend mannelijke én vrouwelijke leiders."

Wereldwijd conflicten

In deze voorstelling zien we soldaten en legerleiders van verschillende sekse. Dat ook kleur geen rol van betekenis speelt, is iets dat Schumacher en het Nederlandse Stage Entertainment ditmaal graag op de planken laten zien. Het is de bedoeling dat bij de kijker straks alle mogelijke vooroordelen wegvallen. "Wanneer je over de grens kijkt, zien mensen er hetzelfde uit, nuttigen ze hetzelfde eten en bidden ze tot dezelfde God. En toch is er oorlog. Moet bekend klinken, toch? Vooral in jullie land."

Schumacher doelt niet alleen op de Tweede Wereldoorlog, maar ook op het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne. "We leven opnieuw in een wereld vol conflict. Vooral voor jonge mensen is het belangrijk een verhaal te zien waarin liefde zo'n conflict overstijgt. Het is niet per se een boodschap die we willen meegeven, maar je kan er bijna niet omheen. Vooral niet in deze tijd."

De nieuwe - en voor alle duidelijkheid Nederlandstalige - Aida met hoofdrollen voor Gaia Aikman (als het titelpersonage) en Naidjim Severina (als haar liefde Radames) betreft Schumachers zevende productie voor dit theater. De Disney-directeur is inmiddels kind aan huis in Scheveningen. Hij verblijft wederom in het Kuhrhaus, maar haalt naar eigen zeggen zijn dagelijkse ontbijt en lunch bij Albert Heijn. Er zijn meer Amerikanen aanwezig. De regisseur is bijvoorbeeld Schele Williams, die ooit zelf in de voorstelling speelde op Broadway.

"Deze productie wordt niet even in een doos van land naar land verscheept", zegt Schumacher die de hele wereld over gaat om toe te zien dat bij elke Disney-musical perfectie wordt nagestreefd.

Joop van den Ende

Dat de wereldpremière in Nederland plaatsvindt, is deels toeval. Voor de coronapandemie was het plan Aida eerst in de VS uit te rollen. "Maar dan zouden we daarna wel naar jullie land zijn gegaan. Logisch, gezien mijn sterke band met Joop van den Ende (oprichter van Stage Entertainment, red.). Ook heeft jullie publiek een zeer verfijnde smaak."

Terug naar het tegenwoordig internationaal vurig gevoerde diversiteitsdebat. Disney staat er zeker de laatste tien jaar om bekend steviger dan ooit in te zetten op een uitgebalanceerde representatie van diverse culturen. Dat wordt zowel geprezen als bekritiseerd. In de nieuwe filmversie van The Little Mermaid, die volgende maand verschijnt, wordt Ariel gespeeld door de zwarte actrice Halle Bailey. Na het nieuws ontplofte het internet en niet alleen in positieve zin. Veel mensen vinden dat hun nostalgiebubbel wordt doorgeprikt en het grootste mediabedrijf ter wereld diversiteit ons te veel door de strot duwt.

Schumacher kiest zijn woorden zorgvuldig. "Ik ben al jaren niet meer werkzaam in de animatiewereld. Wat ik kan zeggen is: in de theaterwereld was áltijd plaats voor álle culturen. Als ik naar mijn eigen werk kijk, kan ik daar legio voorbeelden van geven. In de Broadway-versie van The Little Mermaid was Ariels vader zwart en waren haar zusjes Aziatisch. Ruim twintig jaar geleden speelde zangeres Toni Braxton al Belle in Beauty and the Beast. Ook Tarzan was in verschillende landen iemand van kleur. Niemand die je daar over hoort. Dus waar hebben we het over?!"

"Wij willen een reflectie zijn van de wereld om ons heen", vervolgt Schumacher. "Dat ís Disney."

