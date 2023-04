We moeten meer bewegen, vindt ex-topschaatser Ronald Mulder

Om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten, werden tien jaar geleden de Koningsspelen in het leven geroepen. Dit jaar doen (donderdag en vrijdag) achthonderd Gelderse scholen mee. Enorm belangrijk, vindt ex-topschaatser Ronald Mulder (37). De noodzaak van zo'n dag groeit, zegt hij.

Ronald Mulder stond drie keer op de Olympische Spelen, veroverde de Europese titel op de 500 meter en verbrak ook het nationale record op die afstand. Tegenwoordig werkt hij bij het Arnhemse consultancybedrijf Eiffel, onder andere als talentcoach, waarmee hij de topsport en het bedrijfsleven meer probeert samen te brengen.

Een baan waarbij hij wel veel achter het bureau zit: een wereld van verschil met zijn vorige beroep. Juist daarom wil hij beweging blijven promoten, zoals dat bij de Koningsspelen onder de jeugd gebeurt.

Waarom is bewegen zo belangrijk?

"Ik ben vroeg begonnen met schaatsen. Later heb ik twee jaar voor de klas gestaan als gymdocent. Je ziet dat bewegingsonderwijs tegenwoordig weer wat meer aandacht krijgt, maar wat mij betreft kan het nog meer. Bewegen geeft plezier, ik denk dat veel kinderen daarom uitkijken naar de Koningsspelen."

"Natuurlijk is het goed om fit te zijn. Zeker in de huidige tijd zie je dat we problemen hebben met vitaliteit. Het verbaast mij bijvoorbeeld hoeveel kinderen gebruikmaken van elektrische fietsen. Daar komt gewoon geen enkele spierkracht bij kijken, wat problematisch is. We maken het onszelf heel makkelijk, maar vergeten dat we daarvoor ook dingen inleveren."

Dus u stapt op de gewone fiets naar het werk?

"Nou, naar werk rijd ik met de auto, omdat dat van Zwolle naar Arnhem is. Maar ik breng de kinderen wel naar school op de fiets. Dat zijn momenten waarop je een verschil kunt maken en als ouder een voorbeeld kunt geven: wil ik mijn kinderen aanleren altijd maar met de auto gebracht te worden, of fiets ik ze door weer en wind naar school?"

Daar kunt u dan nog wat beweging meepakken. Maar voor de rest is het kantoorleven vrij slecht ingericht op een gezonde hoeveelheid beweging, toch?

"Het komt, ook thuis, veel neer op zitten. Daar moest ik vooral in het begin aan wennen. Het is echt een heel ander leven. Als topsporter ben je alleen maar met je lijf bezig en zoek je juist momenten om naast de trainingen uit te rusten. Nu ben ik op zoek naar momenten om van mijn stoel af te komen en even te bewegen. Ik merk dat ik mezelf echt pijn doe als ik drie uur achter elkaar op een stoel moet zitten."

"Het is zo ongezond om dat op die manier te doen. Daarom moet je echt zorgen dat bewegen een onderdeel wordt van je werkdag. Naast de activiteiten binnen Team Eiffel waarin we werknemers nieuwe sporten laten ontdekken of samen voor de lol bewegen, moet je ook tussendoor actief blijven."

Wat voor momenten zijn dat dan?

"Op kantoor ga ik voor de lunchpauze vaak even hardlopen. Dan heb ik de luxe dat ik daar kan douchen en eten. Maar ook tijdens het werk ben ik er heel bewust mee bezig: ik probeer bijvoorbeeld tussen vergaderingen zoveel mogelijk de trap te pakken in plaats van de lift. Of ik loop wat extra of ik doe heel even wat rek- en strekoefeningen."

Is uw lichaam daar inmiddels al dan wel op aangepast?

"Nou, dat verandert sowieso wel, dus het is lastig aan te geven of dat per se daardoor komt. Maar ik vind het zeker een uitdaging om naast het werk aan voldoende beweging te komen. Het liefst zou ik nog steeds topsporter zijn, bij wijze van, maar toch ben ik alleen maar afgevallen sinds ik gestopt ben. Dat komt toch wel echt door het verlies van spiermassa."

Bij mijn vroegere leefstijl kwamen ook dingen als voedingsschema's kijken, want dat is ook heel belangrijk om fit te blijven, maar ik ben wel van mening dat je voedsel niet alleen als brandstof hoeft te zien."

"Ik dronk bijvoorbeeld geen alcohol, omdat het slecht voor je is, maar je traint een vette hap die je zo nu en dan neemt er ook wel vrij gemakkelijk af. Ik sla tegenwoordig ook geen traktaties van collega's over, want eten mág lekker zijn en bij voldoende beweging kan dat ook prima."

Waren die jaren waarin u zoveel sportte en zo gezond leefde ook niet heel zwaar?

"Het was natuurlijk mijn werk. En ik zou zo'n carrière inclusief de levensstijl ook wel aanraden, als je de mogelijkheid hebt. Natuurlijk zijn er mensen die denken: dat is niks voor mij. De discipline, en alle moetjes, het is allemaal waar. Maar in mijn optiek was dat het ideale leven. Ik mis alles van topsport, behalve de prestatiedruk misschien. Nu sport ik voor mijn plezier. Ik kom nog steeds wel aan die uurtjes, ook omdat ik wel een sportfanaat ben natuurlijk."

Ronald Mulder in 2020 in actie op de 500 meter. Foto: -

En is de schaatsbaan nog uw thuis?

"Ik schaats bijna niet meer. Ik mis het wel. Maar ik haal ook nooit meer het gevoel wat ik ooit had. En ik deed het toch wel voor de kick en de snelheid. Die ga ik niet meer zo ervaren. En, heel praktisch: als ik nu ga schaatsen kom ik op recreatie-uren, wanneer er mensen aan de buitenkant schaatsen. Als ik dan iets te hard ga en val, dan neem ik gelijk vier mensen mee. Of mensen roepen je na: 'Uitslover!'. Eigenlijk zijn er geen goede uren voor ex-topschaatsers."

Twee van uw drie kinderen doen dit jaar ook mee aan de Koningsspelen. Hoe voelt dat?

"Dat maakt mij wel blij. Beweging is en blijft gewoon heel belangrijk. Mijn oudste is 6, heeft net zwemmen afgerond en heeft ook al geschaatst, wat ik stiekem heel leuk vind. Hij wil ook graag op voetbal, dus kijken we nu naar een club voor hem."

