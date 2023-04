Opgepakt stel sjouwde met jerrycans voor drugslab

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De man en vrouw checkten zaterdag in voor een vijfpersoons bungalow, gelegen aan de rand van vakantiepark Het Vennenbos en pal tegenover een vis- en zwemvijver. Onder andere gasten doet het verhaal de ronde dat er dinsdag plots een harde klap klonk in het huisje.

Na het gesprek leidde hij de man en vrouw af en schakelde hij de politie in. Het tweetal werd dinsdagmiddag in de boeien geslagen. Naast de gevonden drugs, troffen agenten ook nog zes liter grondstof voor GHB aan. Alle goederen en chemicaliën zijn door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) afgevoerd en worden vernietigd.

"Een productielocatie van drugs brengt zeer grote gevaren met zich mee", aldus de politie. "Zo kunnen chemicaliën bijvoorbeeld ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn vaak niet te overzien."

Bij Het Vennenbos kunnen vakantiegangers een midweek of een weekend op het park verblijven. Het is mogelijk om het verblijf te verlengen naar maximaal twee weken. Er bevinden zich geen vakantiehuizen op het terrein voor een langer verblijf. Het is volgens Stultjens daarom ook onduidelijk waarom het tweetal voor dit vakantiepark koos om drugs te vervaardigen.