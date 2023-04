Tilburgse klimaatactivisten krijgen politie op bezoek

Agenten die plots aan de deur komen om te vragen hoe het met je gaat. Het was voor de Tilburgse klimaatactivisten Ingrid en Michiel een nieuwe en intimiderende ervaring. Zo is het niet bedoeld, stelt de politie. Maar wie heeft ze gestuurd, vragen de activisten zich af.

Als de deurbel gaat, loopt Ingrid in haar roze badjas vanuit haar kamer naar beneden. Daar staan twee wijkagenten die vertellen dat ze hebben gehoord dat zij is betrokken bij acties van Extinction Rebellion. "Ze vroegen hoe het met mij ging en of ze iets voor me konden doen. De agenten waren vriendelijk, maar je draagt wapens als je komt vragen hoe het met me gaat? Ik vond dat heel intimiderend."

Dezelfde ochtend krijgt ook Michiel, die verderop in de wijk woont, 'bezoek'. "Ik heb gezegd dat het goed ging en dat ze zich geen zorgen hoeven maken." Beide milieuactivisten zijn tweemaal gearresteerd bij protesten van Extinction Rebellion. Ingrid: "Maar we zijn niet veroordeeld. Ik vind het heel stuitend dat je wordt gecriminaliseerd als je opkomt voor een leefbare planeet."

Trok een bericht op Facebook de aandacht?

Het is voor het eerst dat ze politiebezoek krijgen. Ingrid vermoedt dat haar bericht enkele dagen ervoor op Facebook daarvoor de reden was. Dat ging over een actietraining die deelnemers voorbereidt op een demonstratie. "Wat zijn je rechten, wat mag de politie wel en niet doen?"

De beweging liet begin 2021 voor het eerst van zich horen in de stad met een demonstratie op het Pieter Vreedeplein, waarbij de Heuvelring zeven minuten werd geblokkeerd. Sinds die tijd is de afdeling fors gegroeid naar een actieve kern van zo'n veertig mensen en honderden sympathisanten.

Die kiezen in Tilburg voor, zoals ze zelf zeggen, 'vriendelijke acties waar je met het hele gezin aan kan meedoen'. Zoals het protest tegen de slachterij van Vion, waarbij vierhonderd afbeeldingen van koeien op de weg werden gespoten. De Tilburgse klimaatactivisten sluiten zich aan bij demonstraties in het land, zoals de blokkades op de A12 tegen de fossiele industrie en protesten bij Eindhoven Airport en staalfabriek Tata Steel.

Politie zegt niet wie wijkagenten opdracht gaf

Ingrid: "Ik voel me thuis in deze stad, in een gemeente die erkent dat er een klimaat-noodtoestand is. Maar dat bezoek van wijkagenten geeft met een dubbel gevoel. Daar zit een boodschap achter: we are watching you. Aan wie brengen zij verslag uit?" Michiel: "Ik denk niet dat die agenten ons wilden intimideren, maar wie heeft ze gestuurd? Dat is niet duidelijk."

Op die vraag gaat een politiewoordvoerder niet in. De bezoekjes moeten volgens hem worden gezien als een poging om tot wederzijds begrip te komen. "We willen het gesprek aangaan, deze mensen zijn toch in aanraking gekomen met de politie. Wat drijft ze, wie zijn ze? Het hoort bij het netwerken in de wijk. Maar het is zeker niet intimiderend of criminaliserend bedoeld. Zie het ook als een stukje nazorg, bij de acties zijn ze misschien in de handboeien geslagen of in de cel gezet. Dat kan impact hebben. Daarom vragen collega's of ze nog iets voor hen kunnen betekenen."

Wijkagenten leggen de bezoeken af tijdens hun gewone diensten, zegt hij. "Dan dragen ze hun normale outfit, inclusief wapen, zodat ze met spoed naar een melding kunnen gaan."

'Huisbezoek demonstranten past in trend'

Partij voor de Dieren heeft aan burgemeester en wethouders vragen gesteld over de kwestie. Ze wil onder meer weten wie opdracht gaf voor het bezoek. Niet burgemeester Weterings, laat diens woordvoerder weten. "Hier hebben wij geen rol in. We vertrouwen op de afwegingen van de politie."

Het mag in Tilburg de eerste keer zijn dat milieuactivisten van Extinction Rebellion onaangekondigd agenten aan de deur krijgen, eerder gebeurde dat bij inwoners die deelnamen aan protesten in de stad om de wooncrisis op de kaart te zetten.

Het past in een trend, zegt Marjon Rozema namens Amnesty International. "We zien dit in het hele land in verschillende steden en op verschillende thema's. Niet alleen bij milieuactivisten, het gebeurde bijvoorbeeld ook bij demonstraties tegen de gaswinning in Groningen en de woonprotesten."

Ze noemt de onaangekondigde politiebezoeken 'heel zorgwekkend'. "Dit zijn vreedzame activisten, we kennen in Nederland het demonstratierecht. Dat is een groot goed. Maar op deze manier worden mensen toch afgeschrikt." Dat betoogde ook Bart Schermer, hoogleraar privacy en cybercrime aan de Universiteit Leiden in De Groene Amsterdammer.

Het opinieweekblad achterhaalde samen met onderzoeksplatform Investico en Trouw dat de politie voortdurend persoonsgegevens van demonstranten verzamelt. Schermer: "Het recht op betoging is in het geding. Als je de hele tijd in de gaten wordt gehouden, kun je niet meer vrij demonstreren."

Het politiebezoek houdt Ingrid en Michiel niet tegen om door te gaan met hun strijd. Ingrid: "En als ze willen weten hoe het met me gaat, kunnen ze voortaan een kaartje of bloemen sturen. Dat voelt toch anders."

Red Rebels (onder wie Ingrid, uiterst rechts) van Extinction Rebellion protesteren bij het vliegveld in Eindhoven. Foto: Steffie Emmerson

Michiel (rechts) spuit een afbeelding van een koe op de grond bij het protest van Extinction Rebellion tegen de slacherij van Vion. Foto: Pix4Profs / Jules van Iperen

Klimaatactivist Ingrid tijdens een protest in Den Haag. Foto: Steffie Emmerson

