Michael van Gerwen gaat eerzuchtig naar Ahoy

De zee van oranje trakteren op de avond van hun leven. Voor minder doet Michael van Gerwen het vanavond niet op de twaalfde Premier League-avond in Rotterdam, Ahoy. Na vijf weken zonder zege wil de drievoudig wereldkampioen voor eigen publiek weer toeslaan. 'Het publiek komt hier niet voor niets.'

"Er is af en toe geen hol aan", zo zei Van Gerwen drie weken geleden nadat hij direct in de eerste ronde van de Premier League-avond in Berlijn verloor van Jonny Clayton. Daarmee herhaalde hij soortgelijke woorden die andere critici ook al in deze krant lieten optekenen. De acht Premier League-darters treffen elkaar namelijk wel heel vaak nu het dartscircus liefst zestien weken duurt.

Kijk maar eens naar de laatste zeven nederlagen van Van Gerwen, inclusief toernooien buiten de Premier League om. Vijf van die zeven nederlagen waren tegen Price, de andere twee tegen Jonny Clayton. "In het oude format had je wel zoiets van: 'Oh leuk, over een aantal weken spelen die en die tegen elkaar'. Dat heb je nu veel minder. Je speelt zo vaak tegen iedereen. Zondag is PSV - Ajax, daar leeft ook iedereen naartoe", zo snapt Van Gerwen de kritiek op het Premier League-format. "Ondanks dat het voor de tweede plek is dan", zegt de PSV-fan nog met een knipoog.

Programma in Ahoy (vanaf 20.00 uur)

• Chris Dobey - Jonny Clayton

• Michael Smith - Gerwyn Price

• Dimitri Van den Bergh - Peter Wright

• Michael van Gerwen - Nathan Aspinall

"Aan de andere kant", zo voegt Mighty Mike toe. "Het is nooit goed. Voor de mensen die een avondje darts komen kijken is het juist leuk om een toernooitje met een winnaar te zien. Zelf vind ik één wedstrijd op een avond fijner, maar of dat ook voor het publiek beter is? Dat is aan de organisatie. Dat ik zei dat er geen hol aan was? Ja, dat zei ik inderdaad. Soms heb je zo'n week, met al het reizen en de drukte. Om dan op het allerhoogste niveau te blijven spelen is niet altijd makkelijk."

Revanche in Ahoy

Maar nu is er, na weken waarin de verzadiging even leek toe te slaan, die ene week waar hij zo naar uitkeek. Spelen voor meer dan tienduizend Nederlandse fans in Ahoy. "Dat gebeurt niet vaak dus dat is altijd fantastisch. Nu wil ik er staan. Dat geeft meer druk en nog meer voldoening als je wint. Het publiek komt hier niet voor niets en ik kom hier ook niet voor niets", zo belooft hij.

Als Van Gerwen in Ahoy in de eerste ronde afrekent met Nathan Aspinall en daarna met Dimitri Van den Bergh of Peter Wright kan hij in de finale wederom Price treffen. De man in vorm. De Welshman voor eigen publiek verslaan in de finale: dat zou toch wel de ultieme revanche zijn? Ook voor de finale die hij vorig jaar verloor van Joe Cullen.

"Vorig jaar? Oh joh, dat weet ik niet eens meer", zegt hij. "En revanche op Price? Ach, eerst won ik een paar keer van hem, nu wint hij een paar keer van mij. Maar natuurlijk is dit een mooi moment om weer toe te slaan. Hij is fantastisch goed aan het gooien, er staat echt even geen maat op hem, maar alsnog krijg ik elke keer kansen tegen hem terwijl ik nog niet ben waar ik wil zijn. Price heeft vier avonden gewonnen en staat nog altijd twee punten achter me."

Stand Premier League:

1. Michael van Gerwen - 29 punten

2. Gerwyn Price - 27 punten

3. Michael Smith - 18 punten

4. Jonny Clayton - 17 punten

5. Nathan Aspinall - 15 punten

6. Chris Dobey - 10 punten

7. Dimitri Van den Bergh - 9 punten

8. Peter Wright - 7 punten

Wat dat zegt? Volgens Van Gerwen dat hij zelf vooral heel steady is. "Echt iemand gruwelijk veel pijn doen en op de juiste momenten toeslaan, dat ontbreekt nog te veel naar mijn zin, maar ik zak niet door een ondergrens. Het is niet dat je dat even oproept en dat het er dan is. Daar moet je aan werken en het seizoen is nog héél lang. Je moet het straks op televisie laten zien. Qua prijzengeld staan twintig ProTours gelijk aan één World Matchplay (in juli de eerstvolgende major, red.). Het is geen sprint, het is een marathon. Je moet altijd goed zijn en een bepaald niveau halen, dan ga je op langere termijn meer bereiken. Price heeft nu fantastische weken, maar betekent dat ook dat hij veel gaat winnen dit jaar? Ik ben alleen maar blij dat hij nu piekt, want ik denk dat het op het verkeerde moment is. Hij moet dit over zes weken doen (als de play-offs van de Premier League zijn, red.). Dan worden de prijzen verdeeld en dan gaan we zien wat er gebeurt", zo deelt de nummer twee van de wereld alvast een plaagstootje uit.

Het grote doel van 2023

Mighty Mike wil dus pieken als de écht grote prijzen verdeeld worden. Met uiteraard het WK als ultiem slotstuk van de dartkalender. Vorig jaar verloor de Nederlander de WK-finale van Michael Smith, waarna hij zijn emoties toonde. Maar dat was slechts in the heat of the moment: "Het boeit me nu oprecht niets meer. Echt niet", zegt hij. "Dat gebeurt. Je wint en verliest. Ik kan makkelijk relativeren. Echt hoor. Het heeft helemaal geen nut om daar lang over in te zitten. Andere mensen zitten er meer over in dan ik. Het leven gaat door."

Op de vraag of dit jaar alles moet wijken voor WK-winst, doet hij een opmerkelijke bekentenis: "Ik had vorig jaar een fantastisch jaar. Ik won vier majors en haalde de finale van het WK. Wat wil je nog meer? Ja, het WK winnen, natuurlijk. Maar als ik dit jaar weer vier majors win en de WK-finale verlies… Mag ik nu tekenen? Dan doe ik het meteen. Wie presteert nou zoiets? Dat gaat ook Price dit jaar niet doen, kan ik je vertellen. Het WK weegt heel zwaar, maar ook zonder het WK te winnen kan ik dit jaar nummer één van de wereld worden. Dát is mijn doel. Daar ga ik voor. Natuurlijk wil ik het WK winnen, maar eigenlijk zou nummer één worden zonder WK-winst nog knapper zijn."

