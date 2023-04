Een bijzonder inkijkje in de harde kern van Feyenoord

De rechtbank heeft zeven Feyenoord-hooligans veroordeeld tot taakstraffen voor de bedreigende spandoeken die ze droegen rond de Conference League-finale in Tirana. Twee mannen gingen vrijuit.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad.

De 27-jarige man haalt zijn schouders op. Waarom hij achter die spandoeken met bedreigende teksten stond, heeft de rechter hem net gevraagd. En waarom hij de Hitlergroet bracht. "Ik had ook de handstand kunnen doen", zegt de verdachte, zijn getatoeëerde armen over elkaar. "Maar ik heb voor dit gekozen."

Hij is een van de negen Feyenoord-hooligans die dinsdag terechtstonden vanwege de doeken die voor de Conference League-finale in Tirana (Albanië) werden getoond. De teksten waren volgens het OM bedreigend en beledigend voor drie personen: burgemeester Aboutaleb, zijn dochter en Paul van Dorst, voorzitter van de Roze Kameraden - de supportersvereniging voor lhbti's bij Feyenoord.

'Hitler onze vorst, vergas Paul van Dorst', stond op een doek. Op een ander stonden twee namen van overleden personen met een vinkje achter hun naam, en daaronder de naam van burgemeester Aboutaleb. Op nog een doek werd diens dochter een 'kehba' (hoer) genoemd.

De 27-jarige is de meest opmerkelijke van de negen. Hij praat honderduit tegen de rechter. Hij beweert dat hij niet wist wat er op de spandoeken stond, en ook dat hij niet zoveel met Feyenoord heeft. Wonderlijk, want hij is een bekende binnen de harde kern, en zijn Twitter-account staat bol van Feyenoord-uitingen.

Even later vertelt hij de rechter zelfs dat hij voor de supportersvereniging werkt, als 'mediamanager'. Navraag leert dat hij bestuurder is van De Noordzijde: een supportersgroep die niet officieel verbonden is aan Feyenoord, maar wel staat ingeschreven in een gebouw op het stadionterrein. Hetzelfde gebouw waar ook de officiële supportersvereniging huist. Feyenoord zegt in een reactie dat hij niets met de club te maken heeft.

Maar een prominent binnen de fanatieke aanhang is hij wel. Of hij begrijpt dat Aboutaleb en Van Dorst zich bedreigd voelen vanwege de spandoeken, vraagt de politierechter hem. "Ik snap het, maar ik denk niet dat het ten uitvoer zal worden gebracht", zegt hij. "Als de directeur van Feyenoord wat geks doet, staat hij volgende week misschien ook op zo'n spandoek."

Bivakmutsen

De verdachten van de spandoekenactie, waarbij ook een vlag werd getoond van de gewelddadige Rotterdam Jongeren Kern (RJK), zijn er bijna allemaal. Sommigen zitten er een beetje schuchter bij. Zoals een 24-jarige kickbokser. Hij zegt eerst dat hij niet weet of hij bij de spandoekenactie was: hij had te veel gedronken.

Dan wordt een filmpje afgespeeld. Het is de voorgeschiedenis van de foto: mannen lopen met doeken rond, doen bivakmutsen op, houden de doeken omhoog. Iemand maakt een foto, tientallen omstanders beginnen te juichen. Iemand steekt vuurwerk af. Om één man die een doek vasthoudt, staat een gele cirkel. De rechter kijkt hem aan. Weet hij nu wel of hij er bij was? De verdachte zucht. "Als ik zo kijk... dan denk ik het wel."

De foto van de reeks spandoeken, die werd verspreid via meerdere twitteraccounts. Foto: privebeeld

Van de RJK zeggen de meeste verdachten nooit gehoord te hebben, of hooguit zijdelings. Ook een 22-jarige man zegt er niet bij te horen. "Ik weet niet of je er lid van kunt zijn. Het zijn jongens die naar Feyenoord gaan, net als ik. Ik ken jongens van RJK, van De Noordzijde. Meer niet."

Hij ontkent dat hij bij de spandoeken betrokken was. Dan komen de beelden. Een man met een donkere huidskleur, net als hij, een tatoeage op z'n hand, en een Rotterdam Radicals-shirt, net als hij die dag droeg. Maar hij volhardt. "Ik ben het niet en ik vind het bewijs nogal licht." Wat hij van die teksten vindt? "Ik sta er niet achter, per sé."

Anderen geven hun rol wel toe. Of in elk geval deels. Zoals de 36-jarige man uit Schiedam. Hij droeg een doek met de tekst 'Paul je kankermoeder', geeft hij toe. Ontkennen heeft ook weinig zin, want hij droeg een vissershoedje dat hij vrijwel altijd op heeft. Maar, houdt de gespierde loodgieter vol: hij wist niet wat er op de doeken stond.

Niet heel geloofwaardig. Want in een ontdekte appgroep met de tekst 'Road to kankerchaos' heeft hij dagen voor de finale al foto's met een paar van de doeken gestuurd, onder meer gericht tegen Aboutaleb. Sterker nog: op één van die foto's is hij ook al te zien met zijn vissershoedje. De man, die eerder werd veroordeeld voor mishandelingen en hennephandel, staart naar de foto's op het scherm. "Ja. Oerdom."

Team

De aanhouding van de groep was een van de resultaten van een team binnen de Rotterdamse politie dat zich sinds anderhalf jaar richt op de reeks misdrijven vanuit de radicale harde kern van Feyenoord, met name de RJK. Zo werd de sportschool van Van Dorst in brand gestoken, het kantoor van het COC beklad en het huis van wethouder Robert Simons compleet ondergekalkt.

Het OM is er klaar mee, zegt de officier. De daders, zegt ze, proberen met geweld invoed uit te oefenen op besluitvorming. De teksten op het spandoek noemt ze 'walgelijk'. "De onverdraagzaamheid druipt er vanaf." Ze eist tegen alle verdachten een taakstraf van 150 uur, een voorwaardelijke celstraf en een gebiedsverbod rond De Kuip van drie jaar.

Hun advocaten hebben een andere boodschap. Zij vinden de eisen te hoog en het bewijs mager. Meest opvallende betoog is dat van advocaat Paul Verweijen, zelf ook Feyenoord-supporter. Hij gruwt van de teksten op de doeken, zegt hij. "Paul van Dorst heeft veel te verduren gehad en dat vind ik ook onacceptabel." Maar de zaak wordt te groot gemaakt, vinden Verweijen en zijn collega's. En het bewijs is dun.

Het leidt uiteindelijk tot iets lagere straffen dan geëist. Zes verdachten krijgen een taakstraf van 100 uur en een locatieverbod rond De Kuip. Twee gaan vrijuit wegens gebrek aan bewijs. De 27-jarige krijgt een iets afwijkende straf: hij krijgt drie dagen cel plus een taakstraf en locatieverbod.

