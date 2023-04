AA Bronson over zijn tijd bij General Idea

General Idea maakte tussen 1970 en 1994 baanbrekende kunstwerken, onder meer over aids. 'Het was een onderwerp dat eindeloos aandacht verdiende,' zegt AA Bronson van het Canadese kunstcollectief. In het Stedelijk Museum is het grootste retrospectief van de groep ooit te zien. 'Ze vonden ons te conservatief.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

General Idea begon met een misverstand. In 1970 bedacht een groep kunstenaars in Toronto een conceptueel kunstwerk, dat begon met een oproep op de radio. Luisteraars werd gevraagd deel te nemen aan een kunstwerk. Vijfenzeventig mensen reageerden telefonisch, van wie er tien thuis werden gefotografeerd en uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling. Daar voerden ze het 'Rope-Holding Event' uit. De deelnemers hielden stukken touw vast en vormden zo een patroon. De performance werd gedocumenteerd door foto's, die later in een galerie werden getoond.

Het kunstwerk heette General Idea en de bedenkers van het project waren anoniem. Maar toen de foto's in de galerie te zien waren, zagen de organisatoren de titel van het werk aan voor de naam van de groep.

"Toen realiseerden we ons dat we eigenlijk helemaal geen naam hadden", vertelt AA Bronson. "We zijn gewoon aan dat project begonnen en dachten helemaal niet aan een naam voor onszelf. Het was een hele andere tijd." General Idea bleek een perfecte naam voor het collectief, dat oorspronkelijk een wisselende samenstelling had en uit zeven of acht mensen bestond. In 1973 bleven er drie over: AA Bronson, Felix Partz en Jorge Zontal, wat alle drie pseudoniemen zijn.

Partz en Zontal overleden beiden in 1994 aan de gevolgen van aids, Bronson is het enige lid van General Idea dat nog in leven is. Hij woont sinds tien jaar in Berlijn. "Aanvankelijk werkten we in een grote ruimte, maar de huur liep af en toen door allerlei omstandigheden bleven we met zijn drieën over. We leefden samen in een commune."

Eerste museumtentoonstelling

In de jaren zeventig kwam Bronson via vrienden in Amsterdam terecht. Het viel hem op hoe gemoedelijk het er in de stad aan toeging. "Er was een vriendelijke Dutch vibe." Amsterdam werd de thuisbasis voor de activiteiten van General Idea in Europa. "In 1979 kregen we een brief van De Appel. Ze nodigden ons uit om voor drie maanden naar Amsterdam te komen, om een video te maken die op televisie zou worden uitgezonden."

Eerder had General Idea al iets vergelijkbaars gedaan voor de Canadese televisie. "Dat duurde een uur en werd 's nachts eindeloos herhaald." Het Stedelijk Museum stelde woonruimte op het Prinseneiland beschikbaar, er werd een professionele studio geregeld. "We ontmoetten hordes mensen want er kwamen heel veel personages in de video voor. Aan het einde van het project kwam er een tentoonstelling in het Stedelijk, onze eerste museumtentoonstelling."

Later was de video met de titel Test Tube te zien in het Canadese paviljoen op de Biennale van Venetië. "Het was een enorm belangrijk moment in onze carrière. Maar aan het eind van het liedje weigerde de Nederlandse televisie het uit te zenden. Ze zeiden dat het niet leek op een kunstvideo. Die waren destijds zwart-wit, maar wij werkten in kleur. Het leek te veel op gewone televisie, ze vonden ons te conservatief."

Discussie: 'Wilden we profiteren van aids?'

General Idea wilde de scheidslijn tussen hoge en lage cultuur opheffen door die werelden bij elkaar te brengen. Ze waren vooral ook geïnteresseerd in het nieuwe medialandschap dat aan het ontstaan was. Vanaf 1972 brachten ze FILE Megazine uit, een bewerking van het tijdschrift LIFE, met een mix van feit en fictie, kunst en beroemdheden. "Dat was heel verontrustend voor veel mensen, we deden dingen die geen kunst waren."

In 1986 verhuisden de leden van General Idea naar New York, dat op dat moment in de ban was van aids. "Een van onze beste vrienden testte positief en plotseling zaten we er middenin, want New York werd heel hard getroffen. De gezondheidszorg was er niet op ingesteld en de media wilden er niet over schrijven."

"We woonden naast een ziekenhuis waar veel aidspatiënten lagen en er was geen personeel. Mensen weigerden om de afdeling schoon te maken omdat ze bang waren besmet te worden. Er was geen medicatie. Het was meer een hospice dan een ziekenhuis."

In juni 1987 werkte een groep galeries samen om geld te genereren voor onderzoek naar aids. General Idea maakte een variant op een bestaand kunstwerk, LOVE van Robert Indiana uit 1964.

"Het was een soort logo dat al bestond en het was heel herkenbaar, zowel voor een tiener in Duitsland als een kunstenaar in New York. Dus we maakten een groot schilderij voor die tentoonstelling en er werd heel veel over geschreven, zowel voor als tegen. Het werd het middelpunt van een discussie. Wilden we profiteren van aids of iets commercieels uithalen? Het schilderij zelf bleef in elk geval jarenlang onverkocht."

General Idea: aids (1987) - een variant op het kunstwerk LOVE van Robert Indiana. Foto: General Idea/Blondeau & Cie

Trams in Amsterdam

Later besloot General Idea om 3000 posters in Manhattan te verspreiden, later gevolgd in andere steden. In 1990 reden in Amsterdam 22 trams rond met het Aidslogo. "Het was een onderwerp dat eindeloos aandacht verdiende, dus we zijn er jaren mee doorgegaan."

Robert Indiana was destijds grotendeels vergeten, vertelt Bronson. "Hij leefde in armoede in Maine. Er werd hem door een tijdschrift gevraagd of hij dacht dat zijn carrière weer herleefde door General Idea. Hij zei alleen dat hij de D in ons logo anders vormgegeven zou hebben."

De tentoonstelling in het Stedelijk Museum is het grootste retrospectief van General Idea tot nu toe. Bronson vond het een genot om te werken met Beatrix Ruf, die de tentoonstelling samenstelde. "Maar het is ook heel vreemd voor mij omdat General Idea zo abrupt gestopt is toen Jorge en Felix overleden. Het is lang geleden, maar het was ook pijnlijk om aan deze show te werken. Het roept allerlei herinneringen en verdriet op. Vooral in Amsterdam."

Zien: General Idea, Stedelijk Museum, t/m 16 juli.

General Idea: INFE©TED Mondrian #7 (1994), INFE©TED Mondrian #3 (1994) en INFE©TED Mondrian #2 (1994). Foto: General Idea/Peter Tijhuis

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.