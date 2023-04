Artiesten met Afrikaanse roots omarmen de Egyptische oudheid

Waarom laten zoveel muzikanten met Afrikaanse roots zich inspireren door de cultuur van het oude Egypte en Nubië? De tentoonstelling 'Kemet. Egypte in hiphop, jazz, soul & funk' onderzoekt wat de betekenis is van de Afrikaanse oudheid.

Michael Jackson die in een videoclip als tovenaar zingt en danst voor een Egyptische farao, Beyoncé die optreedt met een kroon zoals koningin Nefertiti droeg; de popmuziek kent vele voorbeelden van artiesten die teruggrijpen op het oude Egypte. Maar het gaat deze muzikanten om veel meer dan alleen het mooie plaatje.

Want voor artiesten met Afrikaanse roots kunnen verwijzingen naar het oude Egypte en Nubië in hun songs en visuele uitingen ook een vorm van empowerment, verzet en spiritualiteit zijn, zo laat de tentoonstelling Kemet in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) zien. Kemet, wat 'Het Zwarte' betekent en zoals de Egyptenaren hun land vaak noemden, is een idee van Daniel Soliman, conservator collectie Egypte en Nubië van het RMO. "Ik ben een liefhebber van veel muziek uit de Afrikaanse diaspora. In veel Egyptische elementen van die muziek kwam ik een duidelijke boodschap tegen. Zo is het idee ontstaan om er een tentoonstelling over te maken."

Symbool voor de oudheid

Aan de hand van onder meer interviews, videoclips en voorwerpen uit het heden en oude Egypte doet de expositie uit de doeken hoe het oude Egypte voor artiesten een symbool voor de oudheid van heel Afrika kan zijn en ook deel uitmaakt van hun eigen identiteit.

Tijdens zijn onderzoek kwam Soliman erachter dat de belangstelling van Afrikaanse artiesten in de diaspora voor het oude Egypte een lange geschiedenis kent. "Die interesse gaat terug tot het midden van de negentiende eeuw, toen zwarte intellectuelen in de Verenigde Staten en het Caraïbisch gebied zich gingen richten op de culturele identiteit en politiek van Afrika. Daarbij keken ze ook naar de geschiedenis van Afrika en kwamen ze al snel uit bij Egypte. Deels ook omdat er in die tijd niet veel onderzoek werd gedaan naar andere delen van Afrika. Maar ook omdat het oude Egypte een cultuur is die is ontstaan in Afrika en dat benadrukten die zwarte auteurs."

De Amerikaanse rapper Nas, afgebeeld als de Egyptische koning Toetanchamon. Dit is een nieuwe versie van de sculptuur die kunstenaar Dave Cortes maakte voor het album I Am… van Nas (1999). Foto: Rijksmuseum van Oudheden

"Ze gingen op zoek naar de Afrikaanse wortels van het oude Egypte en zagen het als een lichtend voorbeeld. Net zoals het oude Griekenland en het oude Rome dat soms zijn geweest voor Europese intellectuelen. Het was voor hen een punt van trots om te laten zien: 'Kijk, Afrika heeft wel degelijk een geschiedenis'. Een geschiedenis die bovendien heel indrukwekkend is en ook nog eens ouder is dan de Griekse en Romeinse cultuur. Zo wilden ze het beeld weerleggen van Afrika als een continent waar alleen primitieve wilden zouden hebben geleefd, door erop te wijzen dat er ook plekken waren met koningen en koninginnen. En waar het schrift werd ontwikkeld en veel kennis bestond, bijvoorbeeld filosofische en medische kennis."

Een sterke band met koningin Nefertiti

Ook in de twintigste eeuw blijft de belangstelling voor het oude Egypte met name in de zwarte Amerikaanse cultuur een rol spelen. Soliman: "Je ziet het in de jaren vijftig en zestig terugkomen in de jazz en later bij de Black Power-beweging. Aretha Franklin voelde bijvoorbeeld een sterke band met koningin Nefertiti . Ook in de recente popmuziek speelt het nog een rol. Als je kijkt naar de videoclip van het nummer Remember the Time van Michael Jackson. Daar heeft regisseur John Singleton een Hollywood-achtige film van gemaakt. Maar dan wel vanuit zijn zwarte Amerikaanse perspectief. Het is bijna een aanklacht tegen de witte Cleopatra zoals die door Hollywood worden neergezet."

"Ook bij artiesten van de afgelopen tien jaar zoals Beyoncé en Rihanna is het oude Egypte een onderdeel van wat ze willen neerzetten. Zo opende Beyoncé tijdens haar optreden op het Coachella Festival in 2018 de show met een kroon die lijkt op de kroon van koningin Nefertiti op haar beroemde buste. Daarmee roept ze het beeld op van het oude Afrika als een plek om trots op te zijn. Overigens wordt het geromantiseerde beeld dat Beyoncé van Afrika schetst ook wel bekritiseerd door sommige Afrikaanse intellectuelen die zeggen: 'We zijn niet een soort van puur oud volkje. Als we opstaan pakken we ook gewoon onze mobiele telefoon'. Het neemt niet weg dat ook voor andere zwarte artiesten geldt dat het oude Egypte een symbool voor Afrika in de bredere zin is. Het is onderdeel van de zwarte Amerikaanse, Afro-Nederlandse of Afro-Caribische identiteit geworden."

Platenhoes van Beyoncés album Homecoming. De kroon van Beyoncé verwijst naar de kroon van koningin Nefertiti en andere Afrikaanse hoofddeksels. Foto: Rijksmuseum van Oudheden

Sommige artiesten menen dat het oude Egypte niet alleen een Afrikaanse maar ook een zwarte cultuur was. Met de wetenschappelijke mogelijkheden van nu kunnen Egyptologen geen goed beeld schetsen van het uiterlijk van mensen uit de drie millennia omvattende oud-Egyptische cultuur. Zeker is wel dat er zwarte Nubische farao's zijn geweest en volgens Soliman is het waarschijnlijk dat er in het oude Egypte diverse bevolkingsgroepen woonden. "Als je je afvraagt of er donkere mensen in het oude Egypte woonden, kun je ervan uitgaan dat dit het geval was."

Claimen van een legendarische beschaving

De claim dat de Egyptenaren zwart waren is naar zijn mening ook een reactie op eurocentrische kijk op het oude Egypte. "In het verleden zijn er wetenschappers geweest die stelden dat de cultuur van het oude Egypte niet in Afrika is ontstaan maar in het Nabije Oosten. Daarmee werd de oorsprong van de Egyptische cultuur buiten Afrika geplaatst. Dat onderzoek is heel sterk gekleurd door het idee dat zo'n hoogstaande cultuur niet in Afrika zou kunnen ontstaan. Het afrocentrische verhaal, waarin de Egyptenaren zwart waren, is daar in zekere zin een omkering van."

De connectie die artiesten voelen met het oude Egypte is volgens Soliman meer dan het claimen van een legendarische beschaving. "Het is ook onderdeel van een veel groter verhaal dat gaat over ongelijkheid in de wereld en over de manier waarop de oudheid is bestudeerd. Daarnaast willen ze een ander verhaal vertellen dan alleen het slavernijverleden. Het slavernijverleden is belangrijk. Maar deze artiesten willen dat we ook naar andere Afrikaanse geschiedenissen kijken. Het is voor een deel een vorm van verzet tegen de manier waarop de geschiedenis van Afrika is geschreven."

De Nederlandse zangeres en muzikante Esperanza Denswil, alias Pink Oculus, vertelt in de tentoonstelling over haar connectie met het oude Egypte. Op school had ze vrijwel niks geleerd over de geschiedenis van Afrika, maar toen ze ging deelnemen aan uitwisselingsprogramma's voor zwarte jongeren in de diaspora, leerde ze voor het eerst over de geschiedenis van het continent. "Wat ik op de basisschool leerde over het aandeel van zwarte mensen in de geschiedenis was bijzonder weinig. Het was eigenlijk één alinea: er was slavernij en dat was het. En dat terwijl de geschiedenis van zwarte mensen op aarde een ontzettend lange geschiedenis is."

Het woord resoneerde zo

"De oudste sporen van de mens zijn in Afrika gevonden. Maar de geschiedenis van zwarte mensen is de geschiedenis waar je het minst over hoort. Tijdens die lessen leerden we ook dat veel kennis die nog steeds stand houdt uit het oude Egypte afkomstig is. En dat het oude Egypte een onderdeel is van de zwarte cultuur. De discussie over de vraag of het wel of niet zwarte Afrikanen waren woedt nog steeds."

Ze is er zeker van dat een groot gedeelte zwart was. "Daardoor kon ik me identificeren met de oude Egyptenaren. Ze leken ook op mij. Het gaf me het gevoel dat ik heel bijzonder was. Want ik heb zelf geen Egyptisch bloed, maar ik ben wel een zwarte vrouw."

Net als Pink Oculus verwerkt ook Jermain Bridgewater verwijzingen naar het oude Egypte in zijn werk. Al op jonge leeftijd was de Nederlandse rapper geïnteresseerd in verhalen over piramides en hiërogliefen.

"Rond mijn twintigste begon ik het woord 'hotep', wat vrede betekent, te zeggen. Het woord resoneerde zo bij mij dat ik het in mijn raps ben gaan gebruiken. Op een gegeven moment ben ik ook het ankh-symbool gaan verwerken in mijn kleding en artwork. Het zit ook in het Jermain Bridgewater-logo dat ik voor mijn Engelse raps gebruik. Het is een Egyptisch symbool dat staat voor vruchtbaarheid en eeuwig leven. Niet enkel voor lichamelijke vruchtbaarheid. Het gaat ook over ideeën. Daarnaast gebruik ik voor mijn Nederlandstalige raps de artiestennaam J.A.E., wat staat voor Je Afrikaanse Excellentie. Het drukt uit dat ik veel bezig ben met mijn Afrikaanse roots en dat ik het mooi vind dat Egypte ook bij de Afrikaanse cultuur hoort."

Continent gelijk aan armoede

Nadat zijn interesse voor het oude Egypte was gewekt, ging de rapper zich meer in de geschiedenis van het land verdiepen. "Wat ik heel tof vind is dat ze zo lang geleden al bezig waren met filosofie en wetenschap. Hoeveel ze toen al wisten over het universum, terwijl ze nog geen telescopen hadden. Dat is iets wat mij heel erg inspireert."

Voor Bridgewater zijn verwijzingen in zijn werk naar het oude Egypte ook een manier om een ander verhaal te vertellen over Afrika. "Als het nu over Afrika gaat, hoor je vooral de negatieve dingen. Door me als muzikant te laten inspireren door het oude Egypte wil ik laten zien dat er een ander verhaal is dan het verhaal dat je in de media ziet over een continent dat gelijk staat aan armoede. Het oude Egypte is een rijk stuk Afrikaanse geschiedenis en ik wil dat andere mensen dat ook weten."

'Kemet. Egypte in hiphop, jazz, soul & funk is van 22 april tot en met 3 september te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Meer informatie op: www.rmo.nl/kemet.

