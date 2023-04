Ordinaire campingruzie leidde tot dodelijke schietpartij

Achttien jaar cel hoorde Utrechter Mohamed A. (40) gisteren tegen zich eisen. Hij was de schutter bij de dodelijke schietpartij in café De Plak waarbij stadsgenoot Paul Kros (37) bezweek. De kogel die hem doorboorde bracht ook een vrouwelijke cafébezoeker in levensgevaar. Hoe een zomerse campingruzie tussen een groep Utrechters in het Brabantse Aalst meerdere levens verwoestte.

Eén seconde, één schot. Een moment met verstrekkende, verschrikkelijke gevolgen. Als 'Mo' op 9 oktober 2021 met een doorgeladen wapen café De Plak aan de Utrechtse Vleutenseweg instapt en hij de stem van de zanger van dienst hoort, stompt hij er op los. De twee hebben al tijden mot, nadat er geslagen is op een camping in Brabant. Daarbij zijn ook kinderen geraakt.

Dan komt Paul Kros van de wc lopen, stapt op Mo af ('hij riep; ik maak je dood') en plots is daar een knal. Kros zakt ineen, de ontreddering rond café De Plak is groot. Familieleden, vrienden en bekenden zitten huilend op straat. Mo zet het op een lopen. Gooit aan het eind van de straat zijn wapen weg.

En geeft zich pas na vijf dagen aan bij de politie. Daar weten ze al lang en breed wie ze zoeken. Want veel kroeggangers hebben 'Vleermuis' - zoals Mo's bijnaam luidt- herkend.

Dochters niet meer weggeven bij huwelijken

Nu, anderhalf jaar later, vertellen nabestaanden in emotionele slachtofferverklaringen dat dat ene schot zoveel levens heeft verwoest. Niet alleen van Kros. Maar van diens hele familie; zijn ouders, zijn vrouw en zijn nog jonge kinderen. "Ons leven is kapot. Je hebt me mijn grote liefde afgepakt. Met je laffe daad. Wat ben je voor voorbeeld voor je eigen kids? Paul kan zijn meiden niet meer weggeven bij hun huwelijken." Is getekend; de weduwe van Paul Kros. Sinds de dood van haar man - hij was kostwinner - zijn de financiële zorgen groot.

Zijn ouders zeggen dat 'Paul die nooit een vlieg kwaad deed', de laatste was die dit noodlot verdiende. "Hij reed die middag lachend weg, radiootje aan. Ging naar een verjaardag in De Plak. Het was de laatste keer dat we hem levend zagen. Jij schoot gericht op Paul. Waarom?"

Café De Plak op maandagmiddag na de schietpartij. Foto: Ruud Voest

'Nooit meer de vrouw die ik was'

Ook als de vrouw die de schietpartij overleefde het woord neemt, is haar pijn voelbaar. Ze wilde de ruzie sussen. Pas buiten het café voelde ze dat ze in haar borst was geraakt. "Ik word nooit meer de vrouw die ik was. Ben bang. Op weg naar het UMC wilde ik een boodschap opnemen voor mijn kinderen, dat ze mij nooit meer zouden zien, en dat ik van ze hou voor altijd. Ik heb de arts in het UMC nog gezegd welke bloemen ik wilde hebben op mijn uitvaart."

Ze overleeft het wonder boven wonder, maar de avond van de schietpartij staat voor altijd in haar geheugen gegrift. "Ik zag Paul neergaan. Het is een luguber idee dat de kogel die hem doodde later bij mij operatief verwijderd moest worden." Ze heeft blijvend letsel. "Ik heb voor altijd last van mijn schouder, voel me vaak net Quasimodo. Zo scheef loop ik."

Ze is, net als de nabestaanden van Kros, stellig: Mohamed A. pleegde een moord. Het is voor betrokkenen moeilijk te verkroppen dat het Openbaar Ministerie de aanklacht afzwakte naar doodslag (op Kros) en poging doodslag (op de vrouw).

Geen moordplan

Volgens de openbaar aanklager had Mohamed A. geen moordplan, maar verwoestte hij wel levens door met een geladen wapen naar een volle kroeg te gaan. De camerabeelden die in de zittingszaal werden getoond, spreken wat het OM betreft boekdelen. "Verdachte was duidelijk op zoek naar iemand. Sloeg hem binnen twee seconden neer. Zocht binnen een seconde nadat hij werd weggeduwd naar een wapen. Dat hij 'in de buurt was' of buiten had afgesproken voor een drugsdeal strookt niet met de beelden. En ook niet met de verklaring van de getuige die hem naar De Plak reed: 'Ik heb ruzie op de camping (met de zanger, red), we moeten een praatje maken'.

De latere schutter verklaart op zitting dat hij een wapen had gekocht toen hij merkte dat zijn huis werd gespot en gefilmd na de campingruzie waarbij volgens hem zowel de zanger als Kros betrokken waren. Ze wonen alle drie op Utrechtse woonwagenkampjes. "Ik wilde mijn familie beschermen."

Dat de moeder van één van de kinderen die ook bij de campingruzie aanwezig was de dag voor de schietpartij bij De Plak in Eemnes vermoord werd gevonden- de Utrechtse Sihem Ouazil, zij was familie van Mohamed A.- maakte hem alleen maar banger. Hij zag het als een waarschuwing aan zijn adres.

De politie kwam massaal naar de schietparij aan de Vleutenseweg. Foto: Michel van Bergen

Spijt

Maar, zweert hij, nóóit had hij de intentie om Kros te doden. Hij betuigt spijt aan de nabestaanden, maar dat gebaar wordt in ferme bewoordingen teruggekaatst: "Daar zitten we niet op te wachten pik." Bij zijn entree in de rechtbank was hij al voor moordenaar uitgemaakt.

De verdediging stuurt stuurt aan op noodweer of een ongeluk. "2D-beelden zeggen lang niet alles. We kennen allemaal de films waarbij iemand vol op zijn gezicht wordt geslagen, maar vanuit een ander perspectief goed te zien is dat de 'voltreffer' langs het gezicht ging", zegt raadsman Van Boom. Volgens hem staat niet vast dat zijn cliënt bewust de trekker overhaalde. "Dat het een menselijk drama is bestrijdt niemand, maar er is onvoldoende bewijs voor een vooropgezet plan."

Schadevergoedingen

De advocaten Jager (namens de nabestaanden) en Diekstra (namens de gewonde vrouw) - alle betrokken eisen forse schadevergoedingen - zijn een andere mening toegedaan. Diekstra: "Het lag niet aan verdachte dat cliënte die avond niet is overleden. Dat het geen ongeluk was, moge meer dan kraakhelder zijn. Het wapen werd gericht en de trekker werd overgehaald. En zoals collega Jager zojuist ook al meldde: ook mijn cliënte en haar omgeving zien dit is als een moord en een poging moord."

De rechtbank doet op 31 mei uitspraak.

