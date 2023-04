Wat schuift een bijbaantje in de zorg deze zomer?

De (thuis)zorg zet zich schrap voor een zomer vol gaten in de roosters. Dus is de werving van extra handjes in volle gang, vooral onder scholieren en pensionado's. 'De zorg heeft het imago van werkdruk en grote tekorten. Maar als ik vertel wat het uurloon is ten opzichte van de supermarkt of bezorging, hoor ik altijd: wauw.'

Van zorgorganisatie WZU Veluwe krijgt elke gepensioneerde die deze zomer komt helpen, een geranium cadeau. Een wervingsactie met een knipoog én een serieuze ondertoon. De Veluwse zorginstelling richt haar pijlen op de vertrokken, maar nog vitale oudgedienden.

Als zij toehappen, slaat WZU Veluwe twee vliegen in één klap. "Ze helpen om de zomerdrukte op te vangen en kunnen hun ervaring en kennis doorgeven aan jongere collega's. Doordat er weinig nieuwe aanwas is van personeel, is de druk op de roosters groot. Zo kunnen studenten steeds minder vaak een stageplaats vinden waar ze passende begeleiding krijgen. Gepensioneerden kunnen die begeleiding juist heel goed bieden. Zo krijg je een mooie mix van ervaring en nieuw talent", zegt Leonie van der Veen, die bij WZU Veluwe verantwoordelijk is voor het werven van nieuwe medewerkers.

Vissen in dezelfde vijver

Voor recruiters van zorgorganisaties is het alle hens aan dek. In de strijd om de zomerhulp moeten ze dit jaar al vroeg beginnen, want iedereen vist in dezelfde vijver. En waar een ziekenhuis nog kan beslissen om operatiekamers te sluiten in de zomer of spreekuren over te slaan, blijft de hoeveelheid werk in de ouderen- en thuiszorg gelijk, ook in de vakantie. Dus krijgen vaste medewerkers verzoeken om extra uren te draaien of op een andere locatie in te springen. "Over je eigen team heen kijken", zegt manager recruitment en flexpool Gerardi Koelen van Carinova in Deventer en Salland.

Via campagnes op sociale media proberen de zorgrecruiters daarnaast jongeren te interesseren voor vakantiewerk, maar ook kijken ze begerig naar gepensioneerden en studenten die al een opleiding in de zorg volgen. "We werven in de volle breedte", zegt Koelen. "Zowel mensen met als zonder zorgachtergrond. Dit jaar zijn we eerder begonnen en investeren we in online campagnes om jongeren te werven voor in de huishouding en bij de woonondersteuning. We maken het zo makkelijk mogelijk om te solliciteren. Een simpel formulier dat ze online kunnen invullen, snel contact."

Dubbel uurloon

Als het gaat om vakantiebaantjes staat de ouderenzorg vaak met 1-0 achter, weet Leonie van der Veen van WZU. "Bij jongeren heerst het beeld van zwaar werk en personeelsgebrek, dat maakt het niet heel aantrekkelijk. Het is ook een onbekende omgeving voor velen. Maar als ik dan laat zien dat het uurloon het dubbele is van wat ze in de supermarkt verdienen, dan is het vaak: 'o wauw'. Onze campagnes zijn erop gericht om die groep aan te spreken." Bij huishoudelijk werk in de thuiszorg ligt het basissalaris op zo'n 12 euro bruto per uur, vakkenvullers in de supermarkt verdienen gemiddeld 7 euro per uur.

IJsselheem in Zwolle en Kampen gooit het deze zomer ook over de sociale media-boeg. "We zijn er speciaal voor op TikTok en Snapchat gegaan", zegt woordvoerder Marthe Bonestroo. Verder brengt IJsselheem zichzelf onder de aandacht met zadelhoesjes in fietsenstallingen van (mbo-)scholen. Ook hier is het salaris een belangrijke troef.

Met zadelhoesjes in fietsenstallingen bij (mbo-)scholen hoopt IJsselheem vakantiewerkers te trekken. Foto: IJsselheem

Carinova werft daarnaast studenten die al een zorgopleiding volgen. "Wij doen dat onder de noemer 'talent nurse'. We kijken welke verpleegtechnische handelingen ze al tijdens hun opleiding hebben geleerd en die ze al in de praktijk kunnen brengen. De vaardigheden die ze al hebben, tellen mee in het vaststellen van het salaris. Het mes snijdt aan twee kanten: de studenten doen extra ervaring op en wij hopen ze te binden aan de organisatie, door te laten zien welke doorgroeimogelijkheden er zijn."

Instroom steeds kleiner

Is het tekort in de zomer dit jaar groter dan anders door de algehele personeelsschaarste? "Dat idee heb ik niet", zegt Koelen van Carinova. "We moeten wel meer moeite doen, en scherpe campagnes neerzetten." Haar collega Leonie van WZU: "Ik ben tevreden over wat de werving opbrengt, maar het is echt nog niet genoeg om alles gedekt te krijgen. Het achterliggende probleem blijft toch dat de instroom in de zorgopleidingen en daarmee in de zorg steeds kleiner wordt. De structurele oplossing ligt toch daar."

Iris Kemper (20): 'Niet erg om veel uren te maken'

Iris Kemper Foto: Ronald Hissink

Van de collegebanken naar het grand café in zorgcentrum Sint Jozef in Deventer. Iris Kemper (20) uit Broekland stopte onlangs met haar studie rechten. Terwijl ze zoekt naar een nieuwe opleiding is ze aan de slag gegaan bij Carinova. Tot september is ze hier vier dagen per week te vinden: kamers schoonmaken, brood smeren, koffie en thee schenken aan bewoners en bezoekers in het grand café. "Natuurlijk vooral om bij te verdienen, maar ik wilde ook weten hoe het er aan toe gaat in een zorgcentrum. De omgang met de bewoners vind ik erg leuk, veel mensen zijn wel in voor een praatje. Het loon valt me beslist niet tegen. Zelf ga ik deze zomer twee weken op vakantie, maar verder ben ik altijd beschikbaar. Ik vind het niet erg om veel uren te maken."

Willy Kamstra (69): 'Ze zijn blij met iedereen die kan helpen'

Willy Kamstra Foto: Ruben Schipper Fotografie

Ze is al drie jaar met pensioen, maar Willy Kamstra uit Meppel vindt het geen probleem om haar collega's van zorginstelling WZU Veluwe uit de brand te helpen. Dus pakt ze af en toe een late dienst in de thuiszorg, waarbij ze cliënten in Nunspeet helpt met naar bed brengen, douchen en steunkousen uittrekken. Ook komende zomer staat ze paraat. "Het is dan passen en meten met de roosters. Ze zijn blij met iedereen die kan helpen. Ik vind het fijn om dit te doen, ik heb zelf nog een goede gezondheid en het helpt mij om fit en scherp te blijven, ook mentaal. Maar ik voel me ook vrij om nee te zeggen, ik heb ook vier kleinkinderen waar we regelmatig op passen. Ik ga zelf deze zomer ook een paar weken op vakantie maar daar omheen kunnen ze altijd een beroep op me doen."

