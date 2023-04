Verdachte elf straatroven: 'Ben blij dat ik ben opgepakt'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De twintigjarige verdachte bekende elf straatroven. Het gebeurde vooral bij station Arnhem Centraal, maar ook een keer in het Hunnerpark in Nijmegen en in park Biljoen in Velp.