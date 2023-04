Wat gaan de Europese klimaatplannen ons kosten?

Een gemiddeld gezin zal door Europese klimaatplannen in de toekomst zo'n 10 euro per maand extra kwijt zijn aan energie- en transportkosten, zegt Europarlementariër Esther de Lange. Maar wie geen of weinig geld heeft, krijgt overheidshulp.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het was een hele toer voor CDA-delegatieleider Esther de Lange, die namens het Europees Parlement met lidstaten en de Europese Commissie de afgelopen maanden onderhandelde over een klimaatfonds. Zelfs in haar eigen Europese fractie was lang niet iedereen het met haar eens dat dat er komen moest.

Nu het parlement het onderhandelingsresultaat van deze en andere klimaatwetten dinsdag heeft goedgekeurd, is de EU op weg om haar klimaatdoel van 55 procent minder uitstoot van broeikasgas in 2030 te redden. De Lange: "Een hele opluchting, maar nu moet het nog gaan werken".

De 'heilige drie-eenheid', noemde Esther de Lange het in het debat in het Europees Parlement in Straatsburg. De nieuwe wetten over emissiehandel, over een grensbelasting op CO2-uitstoot en de instelling van een Europees klimaatfonds vormen samen de hoeksteen van de klimaatmaatregelen die de EU zichzelf oplegt. Als de lidstaten er straks ook hun handtekening onderzetten, kan het van start.

'Het moet wel draagbaar blijven'

De uitvoering blijft voor De Lange even spannend als de onderhandelingen waren. "Het moet wel draagbaar blijven, we moeten wel oog blijven houden voor de veranderde omstandigheden in de wereld. Ik heb hetzelfde dubbele gevoel als ik bespeur bij het overgrote deel van de burgers in Europa: we moeten iets doen om de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties, maar al die groene producten en diensten moeten niet alleen beschikbaar zijn voor degenen die het zich kunnen veroorloven."

Zelf moest ze in de afgelopen twee jaar vaak de plannen flink aanpassen. "De Europese Commissie had voor de oorlog in Oekraïne uitbrak, voorgesteld om ook een emissiehandelssyteem in te stellen voor de verwarming van huizen en vervoer. Wat ons betreft kon dat na afgelopen zomer niet meer zoals het was bedacht doorgaan, omdat de energieprijzen al zoveel gestegen waren. Daar hebben we flink op bijgestuurd. Het systeem komt er nu wel, maar alleen als de energieprijzen laag genoeg zijn en als we de laagste inkomensgroepen volledig kunnen compenseren."

"Mensen liggen al wakker van de energieprijzen. Op zo'n moment als we eind vorig jaar hadden, kun je niet vanwege de CO2-uitstoot de energieprijzen nog verder laten stijgen. Als dat weer gebeurt, dan wordt een nieuwe emissiehandelssysteem voor gebouwen en transport nog een jaar uitgesteld, tot 2027. Dat is de eerste waarborg die we hebben ingebouwd."

Maximumprijs per ton CO2

"De tweede is een maximumprijs per ton CO2. Want stel dat die gigantisch snel omhoog gaat, dan gaat de energierekening van mensen mee omhoog, plus de prijs die ze betalen aan de pomp. Er zijn veel mensen die zich geen elektrische auto kunnen veroorloven en die wonen in afgelegen gebieden. Daar zijn er ook in Nederland veel van. Voor hen wilden we die maximumprijs van 45 euro per ton CO2."

"Het klopt, mensen zullen het gaan merken, ook met die prijs. De laagste inkomensgroepen, die al spaarzaam gebruiken, zullen daarmee dertig euro meer aan gas voor hun verwarming en 52 euro per jaar meer aan de pomp gaan betalen. Mensen met een gemiddeld verbruik zullen dan rond de 10 euro per maand kwijt zijn. Dat zijn bedragen die mensen liever niet uitgeven, maar ook weer niet de enorme bedragen die we afgelopen winter zagen."

"We hebben daar uren en uren over onderhandeld, tot op het laatste moment. De Europese Commissie was steeds maar bezig met haar doel van 2030, maar ik zei: 'Het moet wel behapbaar blijven'. We hebben onderzoek laten doen naar het risico op energiearmoede en ook op transportarmoede, dat is er ook in Nederland."

"Het grootste deel van de opbrengsten uit de emissiehandel blijft in de lidstaten. Die moeten dat voortaan gaan uitgeven aan de energietransitie. Er komt een klimaatfonds met daarin meer dan 80 miljard euro. Nederland krijgt daar 1,7 miljard uit. Daar kan het de energierekening van mensen die hem niet zelf kunnen betalen mee compenseren, maar het is vooral bedoeld voor structurele steun bij het isoleren van huizen. De overheid kan daarmee mensen isolatievouchers geven bijvoorbeeld, of helpen een elektrische fiets aan te schaffen."

'Klimaatmaatregelen waar alle mensen iets aan hebben'

In een persconferentie na afloop benadrukten De Lange en de onderhandelaars op de andere dossiers dat ze nu hebben bereikt dat klimaatsubsidies niet langer alleen terechtkomen bij de elite. De Lange: "Nu komen er klimaatmaatregelen waar alle mensen iets aan hebben".

Zij verwacht dat de lidstaten snel een een laatste akkoord zullen geven. Dit keer is Duitsland enthousiast, anders dan toen het onlangs moesten stemmen over de afschaffing van de benzinemotor.

Andere klimaatmaatregelen in het kort:

* Er komt een nieuw emissiehandelssysteem voor de industrie in Europa, waarin er tot 2040 steeds minder gratis uitstootrechten beschikbaar zijn, tot ze verdwenen zijn.

* Luchtvaart gaat vallen onder een emissiehandelssysteem. In 2026 moet voor vluchten binnen Europa de volle CO2-prijs worden betaald.

* Grote zeeschepen die varen tussen Europese havens gaan vanaf 2024 betalen voor hun uitstoot en andere schepen vanaf 2026 deels.

* Er komt een grensheffing voor de CO2 die is verbruikt bij de productie van zwaar vervuilende producten buiten de EU.