Buurmannen liggen wekenlang onopgemerkt dood in huis

In vier dagen tijd is hun straat twee keer opgeschrikt door de vondst van een overleden buurman. De twee mannen lagen al wekenlang dood in hun huis zonder dat iemand hen miste. De Stationsstraat in Vlaardingen is in shock: 'Hij was zo teruggetrokken, wat had ik dan moeten doen?'

Bewoners staan aangeslagen met elkaar te praten op straat, het nieuws gonst door de wijk. Toch zijn ze terughoudend om hun verhaal te doen, uit angst voor de reacties van anderen blijven ze liever anoniem: "Mensen wijzen al snel, dat zie je ook op sociale media. Maar ik denk dat dit iets is waar we allemaal van kunnen leren. Sommige buren zijn zo op zichzelf, je kunt nu eenmaal niet meer doen dan de ander toestaat", stelt één van hen. In zijn armen draagt hij twee bossen gekleurde rozen, en een kaarsje dat op batterijen werkt.

"Ik wist dat ik hem al een tijdje niet had gezien. Eerst een week niet, toen drie weken niet. Misschien is hij wel op een lange vakantie, dacht ik nog. Dat zou goed voor hem zijn."

Hij werkt zelf veel, vertelt hij. "En onregelmatige diensten. Dat maakte het lastig monitoren. Toen vrijdag de eerste buurman hier tegenover gevonden werd, gaf dat het laatste zetje. Ik besprak het met een andere buur: ik heb mijn buurman óók al vijf weken niet gezien. Moet ik de politie bellen? Dat leek hem verstandig."

Iemand die aan hem denkt

Buurman Thijs werd afgelopen vrijdag door de politie als eerste gevonden. Hoewel de politie niet kan bevestigen hoelang hij overleden was, roken zijn buren al weken een onverklaarbare stank. Ook de tweede buurman, die schuin tegenover Thijs woonde, was volgens de politie al wekenlang overleden toen die afgelopen maandag in zijn huis gevonden werd. De politie gaat in allebei de gevallen uit van een natuurlijke dood. De zaken hebben dus niets met elkaar te maken.

"Mijn vrienden drukken me steeds op het hart dat ik er echt niets aan kan doen", zegt de man met de rozen. Hij omschrijft de man die maandag is gevonden als 'heel teruggetrokken'. "Die steeds geen behoefte leek te hebben aan contact. Dan blijf je het niet proberen. Ze zeggen dat ik het juiste heb gedaan door de melding te maken. Deze bloemen en het kaarsje leg ik zo voor zijn deur. Het is verschrikkelijk dat hij alleen is gestorven, ik wil laten zien dat er toch iemand aan hem denkt", legt hij uit. Omdat hij zijn buurman nauwelijks kende, kan hij weinig over hem vertellen: "Hij was erg op zichzelf, ik denk dat hij rond de 50 was."

De Stationsstraat in Vlaardingen Foto: Roel Dijkstra

Een buurvrouw noemt de vondsten 'verschrikkelijk'. "Zo snel achter elkaar. Dat verzin je niet. Ik vind het ook zo erg dat er zo'n negatief beeld van de straat ontstaat. Zo slecht is het hier echt niet, maar ik kan niet van al mijn buren in de gaten houden of de gordijnen 's morgens wel opengaan."

Toch maken buurtbewoners zich wel degelijk zorgen om de sociale cohesie en eenzaamheid in de straat, vult een andere buurvrouw aan: "Veel mensen hier wonen alleen en gaan bij zichzelf te rade: zouden ze mij dan wel vinden als ik dood in mijn huis lag? Lang niet iedereen heeft dat netwerk."

"Ik woon hier al meer dan dertig jaar, de buurt is enorm veranderd. De hele wereld misschien wel, het is allemaal veel individualistischer. Maar hier stromen relatief veel mensen met problemen in. Psychische problemen bijvoorbeeld, of verslavingen. Vaak zijn het mensen die zich afzonderen, daar lijkt maar weinig begeleiding voor te zijn."

Bizar toeval

Volgens wethouder Jacky Silos is de VOP-wijk waarin de Stationsstraat zich bevindt wel degelijk een aandachtsgebied. "Er is relatief veel problematiek, met lage inkomens of onderwijsachterstanden bijvoorbeeld. Toch had ik het in deze straat totaal niet verwacht. Ik woon twee straten verderop en heb helemaal niet het idee dat de buren elkaar niet zien. Het is een bizar toeval. Ik leef erg mee met de nabestaanden."

Toch wil ze Vlaardingers oproepen nog meer oog voor elkaar te hebben en alert te zijn. "Vanuit de overheid proberen we verbinding te stimuleren, maar uiteindelijk moeten mensen het zelf doen." Voor buurtgenoten die daar behoefte aan hebben, wordt op korte termijn een moment in de buurtkamer gepland om de overlijdens te bespreken.

Waar kun je op letten?

De woningen waar buurmannen zijn aangetroffen, worden verhuurd door Waterweg Wonen, de grootste sociale verhuurder in Vlaardingen. Naar aanleiding van deze twee noodlottige incidenten geeft een woordvoerder tips waar op te letten om dit in de toekomst mogelijk te voorkomen:

• Let op wanneer de gordijnen altijd gesloten zijn, dit kan er op wijzen dat er iets niet klopt.

• Ook post die uit de brievenbus steekt, kan reden zijn tot zorg.

• Vliegen of viezigheid in het raamkozijn zijn mogelijk een teken aan de wand.

• Een woning waar geen mensen meer naar binnen of buiten gaan, is opvallend.

• Stankoverlast, zoals in het geval van Thijs, is al vaker de reden geweest dat iemand werd gevonden.

• Twijfel je of het wel goed gaat met je buur? Bel aan of doe een briefje in de brievenbus.

• Zit het je toch niet lekker? Bel dan de verhuurder of de politie. Liever een melding te veel dan te weinig.