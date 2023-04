Walter staat ook met blindenstok op heavy festival Roadburn

Koepelhal, 013 en Hall of Fame staan deze week weer in het teken van Roadburn, het festival voor heavy muziek in Tilburg. Voor directeur Walter Hoeijmakers is het een bijzondere editie, hij loopt sinds kort met een blindenstok. Maar hij zál overal bij zijn: 'Ik ga niet achter de geraniums zitten.'

Walter Hoeijmakers (57) is al 25 jaar organisator van Roadburn. Voor de nieuwste editie doet hij een stapje terug, noodgedwongen. Niet vanwege zijn leeftijd, maar vanwege een aandoening aan zijn oogzenuwen. Sinds anderhalf jaar ziet hij slecht en dat maakt het lastig voor hem om 'zijn' festival als vanouds te organiseren.

"Ik ben afhankelijk van anderen, ook voor tips over bands. Het is een grote uitdaging en avontuur om te leren omgaan met mijn visuele beperking en met de hulpmiddelen die er zijn. Mails laat ik op mijn telefoon voorlezen, met voice messenger. De hele dag ben ik in mijn hoofd bezig om een puzzel te leggen van wat allemaal om me heen gebeurt. Maar ik heb nog steeds een enorme drive. Tijdens Roadburn ben ik voor iedereen aanspreekbaar. Ik ga niet achter de geraniums zitten."

Bij de organisatie van het festival valt Mr. Roadburn, dat is zijn geuzennaam, terug op een team van jonge mensen van poppodium 013. "Die hebben frisse ideeën en inzichten", zo merkt Hoeijmakers. Het team zal hem fysiek begeleiden naar de optredens bij de podia, want hij wil de bands vanuit de zaal beleven. Zijn ervaring zal anders zijn deze keer: "Muzikanten zien kan niet, de muziek komt puur bij me binnen, er is geen afleiding."

Hij ging ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Wat had-ie? Artsen dachten aan nare, ongeneeslijke ziekten en hij slikte zware medicijnen. Uiteindelijk blijkt hij fysiek in orde. Alleen de ogen niet, de blindenstok is een blijvertje.

Voor het eerst is Roadburn dit jaar niet uitverkocht

Zoals het leven voor Walter Hoeijmakers drastisch is veranderd, zo ondergaat ook Roadburn een metamorfose. Eveneens noodgedwongen. De wereld van de heavy muziek met gewilde bands die al vele jaren toeren staat sinds corona onder druk. "In het verleden was het dringen, zoveel internationale bands wilden naar Tilburg afreizen. Maar nu zijn diezelfde bands terughoudend om te toeren. Om financiële en mentale redenen. Het was voor ons moeilijk het programma rond te krijgen."

Tot nog toe kwam 80 procent van de Roadburn-bezoekers uit het buitenland. Hoeijmakers merkt dat die zich nu de vraag stellen of het verstandig is om naar Nederland te vliegen, een hotel te boeken en een ticket te kopen. "Amerikanen, Britten, Zuid-Europeanen, ze twijfelen. Is het slim een kaartje te kopen als ik mogelijk een pittige energierekening kan verwachten." Voor het eerst is Roadburn niet uitverkocht, toch zijn er zo'n vierduizend muziekfans in de stad.

De pandemie leidde tot vernieuwing van heavy muziek, zo ervaart de artistiek directeur van het festival. "Heavy wordt breder. Er is een opleving van punk en new wave, muziek is weer een megafoon om onvrede te uiten. Ook vanuit de lhbtiq+-gemeenschap komt veel heavy muziek. In die community is veel energie. Queer mensen eisen hun plek op."

Als voorbeeld noemt Walter Hoeijmakers transgender en rapper Backxwash uit Canada. Die brengt een mix van metal en rap. Ook is er een dance-act op het festival: Boy Harsher, een duo uit Amerika dat over de hele wereld in grote clubs optreedt. "De oldskool bezoeker van Roadburn zal versteld staan."

Roadburn trekt dit jaar Tilburg in: iets teruggeven aan de stad

Behalve bij vertrouwde podia is er dit jaar een programma in Paradox, samengesteld door het jazzpodium zelf. Under the Surface met zangeres Sanne Rambags uit Goirle en de Tilburgse gitarist Bram Stadhouders zijn artist in residence. In de Schouwburg is dansvoorstelling: Dance of the Seven Veils te zien, met muziek van Colin H. van Eeckhout van post-metal band Amenra. Moderne dans op Roadburn? Het zegt iets over de verbreding van het festival.

Nieuw is OFFROAD, een reeks gratis concerten bij cafe's als Cul de Sac, Little Devil, Steck 013 en de Loc Brewery, maar ook in de Kraakkelder bij de Nieuwe Vorst. Zo speelt de Tilburgse band Ggu:ll bij Kaffee 't Buitenbeentje. Bij Club Smederij zijn nachtclubavonden met door horror geïnspireerde muziek en bij NS16 een gratis expositie van een Franse tatoeage -artiest.

Hoeijmakers: "Tijdens Roadburn overstroomt de stad met onze bezoekers. Tilburg is zeer gastvrij en we willen iets aan de stad teruggeven. We beseffen goed dat een ticket duur is, mensen kunnen nu gratis kennismaken met ons festival."

Roadburn is van woensdag tot en met zondag.