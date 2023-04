Biden maakt de VS wel erg aantrekkelijk voor Nederlandse batterijfabrieken

De Amerikaanse president Biden wil de batterijsector in zijn land versterken. Dit zet ondernemers én de Europese Unie voor het blok: hoe gaan zij reageren?

President Joe Biden lijkt aardig succesvol met zijn plan om de industrie in de VS een groene impuls te geven. Dankzij aantrekkelijke leningen en belastingvoordelen overwegen batterijenproducenten nu fabrieken in de VS te openen in plaats van in de Europese Unie.

Een van die ondernemers is Jeroen Bleker, medeoprichter van Eleo, dat batterijpakketten ontwikkelt en produceert voor (land)bouwmachines. Die hebben krachtige en vaak op maat gemaakte accu's nodig om het een hele dag vol te houden. Eleo is erin geslaagd die te maken, mede dankzij software die de temperatuur en belasting van de batterijen reguleert.

Bouwbedrijven willen nu met spoed elektrificeren

Toen Bleker en zijn compagnons in 2017 het bedrijf begonnen, wilden ze helpen een oplossing te bieden voor het klimaatprobleem. Door de stikstofcrisis willen alle bouwbedrijven hun shovels, hijskranen en graafmachines met spoed elektrificeren. Sinds januari kon Eleo het personeelsbestand met 30 fte uitbreiden, naar 80 man. En daar blijft het wat Bleker betreft niet bij. Hij wil graag wereldleider worden in de markt voor heavy-duty batterijen.

Nog niet zo lang geleden opende koning Willem-Alexander de eerste productiehal op de Automotive Campus in Helmond. Bleker glundert bij de herinnering. Hij legt uit dat de naam Eleo een verwijzing is naar 'leeuw', het wapen van Nederland en 'elektriciteit'. Toch overweegt Bleker om toekomstige plannen voor uitbreiding in de Verenigde Staten naar voren te halen, mogelijk zelfs ten koste van verdere uitbreiding in Europa.

Het bedrijf heeft nog geen fabriek in de VS, maar de Inflation Reduction Act (IRA) van Biden heeft het denken daarover versneld vanwege de financiële voordelen die Eleo in de VS zou kunnen krijgen. "De kosten voor opschaling van een fabriek zijn hoog. Je moet geld investeren in het pand, machines, voorraden. Dat kost kneiter veel", zegt Bleker. Bovendien heeft zijn bedrijf sinds kort een Japanse investeerder. Voor die Japanse partij telt het Oranjegevoel zeker niet mee. "Zij kijken met ons wat de beste plek is."

Projecten in Noord-Nederland gepauzeerd

Zoals Bleker en consorten denken meer ondernemers, weet Reinder de Jong van de Nom, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, die als doel heeft bedrijvigheid naar Friesland, Groningen en Drenthe te halen. De Nom is in gesprek met vier batterijproducenten die zich in Noord-Nederland zouden willen vestigen.

In elk geval een van die bedrijven heeft aangegeven nadrukkelijk naar 'andere werelddelen' te kijken. Ook de gesprekken met de andere drie lopen anders sinds Biden zijn wet introduceerde. De bedrijven wachten af of de Europese Unie ook met aantrekkelijke voorwaarden komt, zegt De Jong. "De investeerders achter die bedrijven bepalen waar ze bouwen", zegt hoogleraar materiaalchemie Moniek Tromp van de Rijksuniversiteit Groningen, die als kennispartner bij de onderhandelingen betrokken is.

"Die ondernemers praten natuurlijk niet alleen met Groningen, maar onderhandelen ook met overheden elders om te zien of ze daar een betere deal kunnen krijgen", zegt Tromp.

Als de fabrieksplannen in Groningen niet doorgaan, zou dat een aderlating zijn voor de regio. Tromp rekent erop dat de fabrieken werkgelegenheid kunnen bieden aan enkele duizenden mensen. Iets waar de regio behoefte aan heeft.

Soortgelijke zorgen leven waarschijnlijk in nog vijftig Europese regio's, waar de komst van een batterijfabriek onderwerp van gesprek is. Het Noorse bedrijf Freyr kondigde aan de tweede fabriek in de VS te plaatsen, Tesla schuift uitbreiding van de productielocatie in Berlijn op de lange baan, Volkswagen koos voor Canada dat ook van Bidens wet profiteert, LG gaat naar de VS en ook het Zweedse NorthVolt zou bouw van een derde fabriek in Duitsland willen uitstellen ten gunste van uitbreiding in Amerika. Volgens Brusselse denktank Transport & Environment (T&E) staat 70 procent van de geplande productiecapaciteit in Europa op de tocht.

Joe Biden had haast, want de VS lopen achter

Biden probeert ondernemers te verleiden met leningen en belastingverlagingen als ze bijvoorbeeld batterijen of elektrische auto's gaan fabriceren. Ook introduceert hij belastingvoordelen voor consumenten, in de verwachting dat hij zo de vraag naar bijvoorbeeld elektrische auto's kan vergroten. De financiële voordelen zijn gekoppeld aan eisen voor lokale productie. Het belastingvoordeel op elektrische auto's geldt alleen als (delen van) de batterij en de auto in Noord-Amerika zijn gemaakt met grondstoffen die (deels) in Amerika zijn gewonnen.

Dat juist de auto-industrie zo nadrukkelijk genoemd wordt, komt doordat die zo trotse Amerikaanse sector op grote achterstand staat om de klimaatdoelen te halen. Nu wordt de helft van alle elektrische auto's nog in China gemaakt, schrijft kenniscentrum Battery Competence Cluster-NL in een nog te verschijnen rapport. Europese fabrikanten produceren iets meer dan een kwart van de elektrische auto's. De VS tekenen voor ongeveer 10 procent.

Op de markt voor lithiumion- of li-ionbatterijen, die veel in auto's gebruikt worden, is de westerse achterstand nog groter. Maar liefst 95 procent van deze batterijen komt uit Azië en voor de helft uit China.

Dat is zeer ongunstig. Het betekent dat westerse autofabrikanten afhankelijk zijn van Chinese leveranciers. China kan bovendien de prijzen van de batterijen bepalen en kan eigen autofabrikanten voorrang geven in geval van schaarste. Bovendien doen Chinese automerken zo veel meer kennis en ervaring op, wat ze een nog groter concurrentievoordeel geeft op westerse autobouwers.

Met gevoel voor drama spreekt T&E in Brussel van een 'zero-sum game'. De ontwikkeling van een batterijenindustrie vraagt grote investeringen en er zijn forse hoeveelheden zeldzame materialen nodig zoals lithium, nikkel, kobalt en mangaan. China, de VS en Europa; ze kunnen volgens T&E niet allemaal tegelijk een succesvolle batterijen industrie hebben.

Waarom heeft de EU er zo veel last van?

Hoewel Biden onafhankelijkheid van China nastreeft, wordt zijn wet ook in Europa als bedreiging gezien. Dat komt niet zozeer door het bedrag dat de VS beschikbaar stellen. De Europese Unie heeft al veel langer een batterijenstrategie en gezamenlijk stellen de Europese Unie en de lidstaten ongeveer een gelijk bedrag beschikbaar, berekende het onderzoeksbureau Bruegel.

De dreiging komt vooral van de manier waarop de Amerikanen het geld beschikbaar stellen. De VS willen vooral de productie van batterijen aanjagen.

"Het beleid van de EU is juist sterk gericht op onderzoek en ontwikkeling", zegt Bleker van Eleo. Ook zijn bedrijf kreeg subsidies van de EU, via verschillende potjes. "Onderzoek en ontwikkeling zijn cruciaal bij nieuwe technologie, maar we hebben als industrie nu vooral geld nodig om de productie uit te breiden, zodat we aan de vraag naar batterijen kunnen voldoen."

In de EU kost het veel tijd en moeite om subsidies aan te vragen, zegt Ilka von Dalwigk van InnoEnergy, een organisatie die batterijfabrikanten helpt zich in de EU te vestingen. Zij roemt de eenvoud van Bidens aanpak. "De ondernemer weet precies waar hij aan toe is, waar hij het geld kan aanvragen en hoeveel hij dan krijgt voor de komende tien jaar."

Demonstratiemodel van een batterijpakket van Eleo. Foto: Koen Verheijden

Ook de timing van Bidens wet is vervelend voor de EU. Net als de VS wil de EU vooral de productie van batterijcellen naar zich toe trekken. Die cellen laten zich het beste omschrijven als fors uitgevallen AA-batterijen, waarin energie wordt opgeslagen. Bedrijven als Eleo kopen die cellen in en maken er batterijpakketten van die vaak duizenden batterijcellen bevatten.

Sinds de EU met zijn batterijenstrategie begon zijn er vier gigafactories geopend waar deze cruciale en dure batterijcellen gemaakt worden. Nog eens twintig van dit soort fabrieken zijn gepland. Daarmee zou de EU aan een flink deel van de geplande jaarlijkse behoefte aan batterijen kunnen voldoen, meldde de Europese Commissie onlangs. Ondernemers zouden daarnaast plannen hebben voor nog eens dertig fabrieken.

Zolang die fabrieken alleen nog op papier bestaan, zijn ze echter nog makkelijk te verplaatsen als aan de andere kant van de wereld een beter aanbod ligt. En precies dat dreigt nu te gebeuren.

De EU werkt aan een oplossing

Brussel werkt wel aan oplossingen. In maart presenteerde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie twee wetsvoorstellen. Een daarvan schrijft voor dat een klein deel (10 procent) van de grondstoffen voor batterijen die de EU jaarlijks nodig heeft lokaal gewonnen moet worden, dat iets minder dan de helft (40 procent) hier verwerkt moet worden en dat niet meer dan twee derde (65 procent) uit één land afkomstig mag zijn. Zo wil de EU voorkomen dat het te zeer afhankelijk wordt van één leverancier, zoals met Russisch gas gebeurde.

In het andere wetsvoorstel staat dat 40 procent van de lokale behoefte aan batterijen straks ook in de EU gemaakt moet worden. Ook heeft de commissie soepelere staatssteunregels aangekondigd. "Europese overheden kunnen batterijfabrikanten dan evenveel subsidie geven als de Amerikanen doen. Dat heeft zeker impact", zegt Giorgio Corbetta, lobbyist van Eurobat, de ondernemersvereniging van batterijproducenten in Europa.

Zal het genoeg zijn om fabrieken voor de EU te behouden? Corbetta denkt dat de EU snel duidelijkheid moet bieden, omdat de productiedoelen in verschillende wetsvoorstellen elkaar bijvoorbeeld tegenspreken. "Het is ook onduidelijk of het gaat om de productie van de batterijcellen of om assemblage van de batterijmodule? In dat laatste geval zou je nog steeds cellen uit China kunnen gebruiken, of uit de VS." Zolang zulke onduidelijkheden bestaan, blijven fabrikanten afwachten, voorspelt hij.

Is die Amerikaanse wet echt zo'n ramp?

Met zijn wetsvoorstel zet Biden de Europese Unie onder zware druk om het beleid voor batterijenproductie verder aan te scherpen. Zo bezien kan de wet van Biden weleens het beste zijn dat de Europese batterijenindustrie is overkomen. Fabrikanten klaagden bijvoorbeeld al langer dat de vergunningsaanvraag voor nieuwe fabrieken in Europa zo lang duurt en zo kostbaar is. Ook daar wil de Europese Commissie nu iets aan doen.

Dat niet alle fabrikanten zich door de wet van Biden laten verleiden, weet Reinder de Jong van de Nom. Voor de vier batterijenfabrikanten waarmee Nom praat, is de grote interne markt van de EU ook aantrekkelijk. Bovendien wegen de bedrijven ook mee of er voldoende deskundig personeel te vinden is, hoe snel een vergunning wordt verleend en of ze aantrekkelijke belastingtarieven kunnen krijgen.

Op nog een ander vlak heeft Noord-Nederland die fabrikanten veel te bieden, zegt De Jong. Hij prijst de Eemshaven aan als de 'stekkerdoos van Nederland'. De stroomkabels van windparken op de Noordzee komen in de haven aan land, vandaar. "Wij hebben hier volop groene stroom, precies wat fabrikanten van batterijcellen nodig hebben."

