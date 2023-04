Waarom zit er alcohol in alcoholvrije wijn?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. De ombudsman van Het Parool spreekt zich uit. Deze keer: de kennisarmoede over alcoholarme drank.

Alcoholvrije wijn drinken is als seks hebben met een opblaaspop, schrijft ­wijnjournalist Harold Hamersma. Echt is niet te evenaren. Toch wint het aan populariteit, volgens wijnwinkelketen Grapedistrict vooral onder zwangere vrouwen, die graag semi-meepimpelen op partijen.

Als ik door websites scroll op zoek naar een alcoholvrije wijn, krijg ik de leeftijdswaarschuwing: 'Bent u achttien jaar?' We hebben het over veredelde frisdrank, waarom zou ik mijn leeftijd moeten delen? Mogelijk voor de ervaring: door de identificatieplicht lijkt het meer op alcohol kopen. Ik krijg de Leitz Eins-Zwei-Zero alcoholvrije Riesling in de smiezen, met een lichte bubbel die de alcoholvrije smaak zou maskeren. Op de voorkant staat duidelijk ­'alcoholvrij'. Het achteretiket geeft andere informatie. Alcoholgehalte: 0,5 procent. De alcoholvrije bubbel spat uiteen.

Smaakverlies

De meeste nepwijnen blijken alcohol te bevatten, stukken minder dan normale wijn, maar toch. Het is als vegakip die kippenvleesrestjes bevat. Partij voor de Dieren zou er een snelweg voor blokkeren. Waarom mag alcoholvrije wijn alcohol bevatten?

De officiële definitie van wijn in Europese wetgeving is 'het product verkregen door vergisting van druiven,' met een ­alcoholpercentage tussen 1,2 procent en 18 procent, 'als de alcohol in het eindproduct volledig door gisting is verkregen.' Alcohol beïnvloedt de smaak: het vermindert het ruwe mondgevoel veroorzaakt door tannine en maskeert sommige aroma's.

De meest gebruikte techniek om alcohol uit wijn te halen is membraanfiltering, waarbij alcohol op lage temperatuur wordt onttrokken. Een betere methode dan koken, zoals vroeger, maar ook nu gaan bepaalde smaken nog verloren én blijft er dus vaak nog alcohol achter. Daarom mag wijn met het label 'alcoholvrij' volgens de EU maximaal 0,5 procent alcohol bevatten. Wijn met 0,0 procent alcohol bestaat wel, maar wordt minder lekker bevonden.

Waarschuwing

Ik vraag de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar hun definitie van 'alcoholvrij'. "Wij bepalen geen definities van woorden, je zou het aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport moeten vragen," klinkt het. Grappig, want daar valt de NVWA onder. Woordvoerder van minister Kuijpers, Joeke Kootstra, moet een antwoord in eerste instantie ook schuldig blijven - het blijkt toch moeilijk, die definitie te bepalen. Een dag later stuurt ze: 'Voor de term 'alcoholvrij' is geen wettelijke definitie'. Het Trimbos hanteert: 'Alcoholvrije dranken zijn alcoholvrije varianten van dranken die normaal gesproken alcohol bevatten.' Dit kennisinstituut waarschuwt trouwens dat zwangere vrouwen geen alcoholvrije dranken moeten drinken, 'omdat er altijd alcohol in kan zitten.' Ik begin te tollen.

Waarom noemen we het geen alcohol­arm of alcohollaag? De woordvoerder van VWS-staatssecretaris Maarten van Ooijen appt: 'Het is begrijpelijk dat de definitie verwarrend kan zijn. Er is geen exacte definitie van alcoholvrij in de Warenwet. Kies voor 0,0 procent, dan weet je het zeker.'

En dan vind je het gek dat onze overheid niet kan bepalen wat groente en fruit is.