Sylvia was na tien dagen wel klaar met Million Dollar Island

Acht weken op een onbewoond eiland zonder eten en drinken: Sylvia van den Berg ging de uitdaging van Million Dollar Island aan. Na tien dagen stapte ze echter weer op het vliegtuig. Terug naar Stavenisse, terug naar het échte leven.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Eens even denken... Peking Express, De Zwakste Schakel met Bridget Maasland, Weekend Miljonairs. Het uur van de waarheid, maar dat zullen niet veel mensen meer kennen. De 1 procent Quiz, 1 tegen 100..."

Sylvia (61) kijkt haar man Piet aan. Was dit het? Piet knikt, dit was het. Het moge duidelijk zijn: Sylvia van den Berg uit Stavenisse is gék op spelletjes. "O ja, heerlijk. Lekker met Piet samen naar Twee voor twaalf kijken, boekie d'rbij, kijken wie de meeste punten haalt. Héérlijk!"

En dan is ze nog avontuurlijk aangelegd ook. Op paarden door Cappadocië, door de woestijn van Marokko, dwars door de Bulgaarse bossen, langs een kudde wildebeesten in Zuid-Afrika: Sylvia draait haar hand er niet voor om. De rasechte Rotterdamse verhuisde zelfs naar de absolute middle of nowhere van het eiland Tholen.

Zwemprothese voor Piet

Dus toen Sylvia las dat Talpa kandidaten zocht voor televisieprogramma Million Dollar Island, schreef ze gelijk een brief. Twee maanden met 99 anderen met alleen wat zwembroeken op een onbewoond eiland in de Filipijnen - een soort Expeditie Robinson, maar dan met honderd man - dat leek haar wel wat.

En dan kon ze nog een miljoen winnen ook. Of ja, 170.000 euro, zo bleek vorig jaar tijdens het eerste seizoen. Sylvia, in het dagelijks leven werkzaam als manager van treinmachinisten bij de NS, kon het hoe dan ook goed gebruiken. "Piet is twee jaar geleden zijn onderbeen kwijtgeraakt na een ongelukje met de scooter. Hij heeft een prothese, maar niet een waarmee hij kan zwemmen. Zo'n ding is reteduur. Dus ja, ik had wel een mooi doel."

Sylvia in de paardenstal, thuis in Stavenisse. Foto: Johan van der Heijden

Bananen en een verdwaalde kokosnoot

Sylvia had geluk: ze mocht meedoen. Tien weken na haar brief zat ze in het vliegtuig naar de Filipijnen. "O man, het moment dat we van de speedboat sprongen en richting het strand zwommen, was geweldig! We sloegen een kampje op en gingen gelijk de jungle in, op zoek naar eten. We vonden bananen en een verdwaalde kokosnoot. We poetsten onze tanden met houtskool en we sliepen op het strand. Ik dacht: dit hou ik prima vol!"

Maar na twee dagen waren de bananen op. "Vissen werden er amper gevangen. Twee kleine rotvisjes hadden ze na vier dagen. Daar heb ik maar soep van gemaakt. Zooitje krabben erbij. Nou, dat was het dan. En ik trok het goed hoor, kennelijk kan mijn lichaam prima leven van één banaan. Maar dat gold niet voor iedereen."

Van die Temptation Island-types

Het programma is een sociaal experiment, dus het was de bedoeling dat de kandidaten onderling voor wat sensatie zouden zorgen. "Je had allerlei soorten mensen", vertelt Sylvia. "Van die Temptation Island-types, als je begrijpt wat ik bedoel, van die oermensen en ik zat dan in het groepje met rustige, beschaafde mensen. Ja, een Belgische kooivechtster zat er nog bij, maar verder waren wij maar saai voor de cameramensen."

Voor Sylvia zat er niets anders op dan zich terug te trekken in het water. Hele dagen lag ze in de Stille Oceaan. "En het was prachtig hoor. Helemaal helder, je kent het wel. Maar na een paar dagen dacht ik: dit heb ik thuis ook. We wonen pal aan de Oosterschelde, met veel mooiere zonsondergangen, en dan zou ik hier een beetje acht weken in het water liggen verrimpelen? Wat dóe ik hier eigenlijk?"

Op de speedboat naar Manilla

Na een week had ze er genoeg van. Sylvia wilde naar huis. Een paar dagen later zat ze weer op de speedboat naar hoofdstad Manilla en ging thuis in Stavenisse de telefoon. Piet was dolgelukkig toen hij Sylvia's stem hoorde. "Acht weken zonder die meid, ik vond het verschrikkelijk! Ik was zo blij dat ze naar huis kwam."

Maar ja, geen zwemprothese dus. "Kan me niet schelen. Ik red me prima met deze prothese. Maar dat is dus typisch Syl hè: die wil het allerbeste voor anderen. Weekend Miljonairs deed ze destijds ook niet voor zichzelf, maar om haar zussie te helpen. Die kwam alleen te staan met vier kleine kindertjes. Zonder auto of niks. Dan zegt Syl dus: ik doe wel een quiz. Won ze nog 16.000 euro ook. Mooie Opel Agila hebben we ervan kunnen kopen."

Vrijheid, weet Sylvia nu, dat is niet reizen. Dat is je ergens thuisvoelen. Foto: Johan van der Heijden

Voorbij de Thoolse errepelkraampjes

Na 36 uur reizen ('helemaal via Saoedi-Arabië, het is nog een roteind hoor') reed Sylvia weer Zeeland binnen. Voorbij de Thoolse errepelkraampjes, de landerijen en de mooie boerderijen tot ze het bordje Stavenisse zag. Op haar erf wachtte smoushond Daisy en paarden Molly en Polly. "Echt, ik ben nog nooit zó blij geweest."

Toen ik thuiskwam, ben ik gelijk op de trekker gesprongen

Want het avontuur, dat ze zocht in de Filipijnen, bleek nergens groter dan thuis. "Echt, het was mooi om mee te maken en ik heb een paar leuke mensen leren kennen, maar ik verveelde me de pleuris. Toen ik thuiskwam, ben ik gelijk op de trekker gesprongen. Lekker paaltjes slaan om een hek te maken, dát is pas avontuur!"

Vrijheid, dat is je ergens thuisvoelen

En vrijheid, ach, dat is ook maar net hoe je het bekijkt. "Vrijheid heeft niks te maken met reizen. Vrijheid, dat is je ergens thuisvoelen. Toen Piet z'n been eraf ging, stonden hier gelijk mensen aan de deur om te helpen. Waar ze vandaan kwamen, geen idee. Maar ze wisten alles en ze boden alle hulp aan. Kippen voeren, de tuin doen, de elektriciteit. Er stond zelfs iemand met een trailer toen mijn paard naar de arts moest. Iemand die ik niet eens ken, ken je nagaan. Dat geloof je toch niet? Zo'n warm bad. Het bestaat dus echt."