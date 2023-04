De zorgen over Tata Steel bereiken nu ook het theater

De tijd tikt voor Tata Steel. Ligt de toekomst in ‘groen’ staal, of moet het bedrijf weg uit de dichtbevolkte IJmond? Theatermakers voegen zich nu ook in het bezorgde koor van actievoerders en advocaten, met zeker twee voorstellingen.

Theatermaker Anoek Nuyens windt er op een vrijdagavond begin maart in Frascati in Amsterdam geen doekjes om. "Vanavond zijn we hier omdat er op dit moment een tragedie plaatsvindt op 39 minuten rijden van dit theater." Ze is net begonnen aan een indrukwekkende monoloog op wat heet een 'onderzoeksavond Tata Steel'.

Een voorproefje van een nieuwe voorstelling die Nuyens samen met Rebekka de Wit en regisseur Erik Whien volgend jaar op de planken zal brengen. We zien het resultaat van anderhalf jaar onderzoek naar de situatie rond Tata. Een beladen avond, want in de zaal een delegatie van Tata, vertegenwoordigers van Extinction Rebellion en omwonenden, zoals de WAZ-vrouwen, afkorting van Wijk aan Zee, het dorp dat zo ongeveer door Tata is ingebouwd.

Ze maakten eerder 'De zaak Shell'

De theatermakers waren door een van die vrouwen benaderd. Zij had hun succesvolle voorstelling De zaak Shell gezien. Die ging over ons aller verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis, geïnspireerd op de rechtszaak die Milieudefensie tegen de oliemaatschappij had aangespannen om te stoppen met het veroorzaken van wereldwijde klimaatschade. Milieudefensie won, het hoger beroep loopt nog.

Vraag van de Wijk aan Zeese: wisten Nuyens en De Wit dat er ook rond Tata een bijzondere strafzaak liep, tegen de CEO van dat bedrijf? Dat wisten ze niet, maar het was voldoende om er vol in te duiken.

We staan als verhalenverteller met lege handen als politici hun werk niet doen, is de conclusie die vrijdagavond. Waarna acteur Jacob Derwig als politicus een vlammend betoog voor nieuwe verhalen uitspreekt. "Laten we een personage creëren dat een politicus speelt, waarbij iedere vezel in je lijf schreeuwt: op hem wil ik stemmen.(...) En laten we hopen dat dat personage uiteindelijk echt wordt."

Christine Otten over 'Onder de rook van de Hoogovens': 'Alle thema's als milieu, kapitalisme, migratie komen voorbij; álles zit erin, maar dan binnen één familie.' Foto: Anne Reinke

In het publiek ook toneelschrijver Christine Otten en theatermakers Tina Krikke en Alev Kutluer van productiehuis De Vlammende Eend. Otten schreef een andere voorstelling over Tata, Onder de rook van de Hoogovens, die vanaf 18 april voor het publiek te zien is. Otten: "Bij ons speelt de politiek ook mee, maar het uitgangspunt is sociaal-maatschappelijk. Volgens ons red je het niet met een goede politicus in een samenleving waar de machtsverhoudingen zo compleet uit elkaar gerukt zijn. Dan heb je mensen nodig die zich organiseren.

"We kwamen op het stuk toen we ruim twee jaar geleden daar bij die fabriek stonden en dachten: straks is dit misschien wel weg en weet niemand wat voor arbeidersstrijd hier heeft plaatsgevonden. Natuurlijk komen al die thema's als milieu, kapitalisme, migratie voorbij. Alles zit erin, maar dan binnen één familie." Ook zij sprak, samen met andere makers, met alle geledingen van de maatschappij over Tata.

Ik ben een Hoogovenkind, en daar zijn er veel van

Op 39 minuten rijden van Frascati doemen de pijpen van de voormalige Hoogovens op. In Ottens tekst wordt het landschap door mensen die het voor het eerst zien vergeleken met Tsjernobyl. Maar uw verslaggever rijdt op deze dinsdagmiddag vooral het landschap van zijn jeugd binnen; opgegroeid in Beverwijk, vader in de ploegendienst en later op kantoor van het staalbedrijf.

Een Hoogovenkind dus, en daar zijn er veel van. Met in hun borst een dubbel gevoel over dat bedrijf, dat zijn werknemers verzorgde van de wieg tot het graf. Vakantiehuisjes, kerstpakketten, een eigen witgoedwinkel, renteloze leningen; maar hoeveel mensen hebben er geen gezondheidsschade opgelopen? Bestaat dát bedrijf nog wel?

Nee, volgens theatermaker Nuyens: "De Hoogovens was een bedrijf waar de overheid een belangrijk aandeel in had. Daardoor voelde het een beetje van ons allemaal. Tata Steel Nederland is onderdeel van een groot Indiaas conglomeraat waar mensen zitten die niet dezelfde connectie voelen als vroeger."

En dan staan we naast de poort tot het fabrieksterrein, bij het Hoogovensmuseum. Gerund door oud-medewerkers als Johan van Ikelen: "Waag het niet om van Tatamuseum te spreken, wij werkten bij de Hóógovens". Trots op het bedrijf van toen, en die vervuiling, ach: "Ik ben 75, heb hier mijn hele leven gewoond, vroeger was het veel vuiler, dat hebben we overleefd. Dat zegt genoeg."

Een enorm logo van de Koninklijke Hoogovens

Dit is de plek waar de makers van De Vlammende Eend, geheel onafhankelijk van Tata, hun voorstelling maken. Binnen zijn vitrines met Hoogovenparafernalia en een schaalmodel van een wals aan de kant geschoven. Pal onder een enorm logo van de Koninklijke Hoogovens ligt de toneelvloer met aan weerszijden tribunes. Donkere achterdoeken en aangepast licht moeten het theatergevoel naar binnen brengen, eerst moet de tekst goed lopen en matchen met de klanken van de dj aan de rand van het speelvlak.

We vallen in de repetitie van een scène waarin zoon Ilias (Mingus Dagelet) met een actievoerder (Sytske van der Ster) overlegt over een bezetting van het bedrijf en clasht met zijn vader (Leon Ali Çifteci). "Ik houd alle onderzoeken bij over klimaat, economie, staalproductie en zo. Ik wéét waarover ik het heb!" "En ik natuurlijk niet, ik heb alleen maar vijfendertig jaar werkervaring! Maar ja, dat telt niet tegenwoordig!" Oma (Christine van Stralen) sust de boel.

"Er zaten wel dingen in die herkenbaar zijn. De gesprekken over de acties bijvoorbeeld, en ik denk dat iedereen wel zo'n oma kent die het in de familie vooral gezellig wil houden. Het maakt nieuwsgierig naar de rest", zegt Mirjam Gosen na afloop van een try-out, ze is lid van de Dorpsraad van Wijk aan Zee. Ze kan de twee voorstellingen dus min of meer vergelijken.

Gosen: "Die zijn niet vergelijkbaar. Dit gaat over een familie. Het is prettig als je luistert naar elkaar, maar dat lost het probleem van de vervuiling niet op. Dat is een kwestie van harde afspraken, van winstmaximalisatie versus welzijn en welvaart. Wij zeggen altijd: kom een keer mee naar de rechtbank. Daar zie je het ware gezicht van Tata. Maar het is goed dat de makers van deze voorstelling het gesprek gaande willen houden. Daar besteden we in de Dorpsraad ook aandacht aan. Het komt nu voor dat iemand op een feestje niet kan zeggen dat hij bij Tata Steel werkt, of dat hij graag schone lucht wil."

Werknemers worden ineens als halve crimineel gezien

Herkenbare verhalen voor Christine Otten: "Ja, dat mensen die bij Tata Steel werken ineens als een halve crimineel worden gezien binnen de vakbond. Dat soort dingen." Ze heeft wel een idee over die polarisatie: "Ik zou er echt voor zijn om onze voorstelling en die van Anoek en Rebekka in een soort Tata Steel Theaterfestival te combineren. Wij krijgen een ander publiek dan zij, goed als dat over en weer bij elkaar komt. Dat is nodig!"

Anoek Nuyens. Foto: Julian Maiwald

Anoek Nuyens zou het liefst met haar toekomstige voorstelling spelen op klimaatconferenties. Want de situatie rond Tata Steel lijkt misschien een lokaal probleem dat vooral de omliggende dorpen aangaat, maar uiteindelijk gaat het ons allemaal aan. "We moeten als samenleving de vraag stellen van wie is de lucht? En van wie is het water of onze grond? Is het van bedrijven of van de gemeenschap?"

Onder de rook van de Hoogovens. Een onstuimig gezinsdoding;18 april t/m 27 mei, Hoogovenmuseum Velsen-Noord. Info en kaarten: onderderookvandehoogovens.nl