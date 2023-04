Hoe zijn Mia en Dion te redden voor het songfestival?

Is er nog hoop voor ons songfestivalduo? De eerste twee optredens van Mia Nicolai en Dion Cooper waren niet goed, maar het gaat erom hoe ze over drie weken in Liverpool presteren. Een rondje langs vier deskundigen met de vraag: Hoe krijgt Nederland dit op de rails?

Basja Chanowski, scout en begeleidt talenten

"Ik ken ze niet persoonlijk, maar als ik ervan uitga dat ze normaal wel zuiver zingen, dan zal er waarschijnlijk vooral op mentaal vlak winst te behalen zijn. Ik weet niet welke techniek zij zich hebben aangeleerd, zou willen weten hoeveel kennis ze hebben van hun eigen stem.

"Zenuwen kunnen op je stem slaan, dat mentale stuk wordt in mijn ogen te vaak onderschat. Dat het live niet goed gaat is vermoedelijk een mix van weinig ervaring, de techniek nog niet goed beheersen en onderschatten wat het met je doet. Ik zou me nu focussen op het mentale. Je kunt harten veroveren met meer dan zingen alleen, het gaat ook om de vibe die ze straks in Liverpool uitstralen.

"Als alles erop gericht is om over drie weken te presteren op het songfestival, zou ik het andersom benaderen met ze. In mijn methode laat ik het doel los, gaat de druk eraf. Maar uiteindelijk bereik ik daarmee wel dat doel. Ik had dat graag met ze geprobeerd.''

Lucia Ciobotaru, zangcoach

"Op de opnames uit Madrid en Amsterdam hoor ik dat ze de juiste techniek missen. Ze zijn zich niet bewust van het gebruiken van hun middenrif. Het is een technisch verhaal, maar ik hoor ontzettend veel lucht ontsnappen. Dat krijg je als je als zanger niet getraind bent om de ademhouding tegen te houden.

"Ze zingen zoals ze dat gewend zijn en dat pas je in drie weken niet aan. Onze stem is het meest ingewikkelde instrument dat er is. Daarbij neemt de druk van de buitenwereld toe. Live zingen vergt duizenden uren werk, dat weet je alleen als je zelf zanger bent.

"Wat ze nog kunnen doen? Ze lijken zich niet bewust van de juiste inzet van noten. Daar zijn simpele oefeningen voor, daar valt nog iets te winnen. Met de juiste tools en een positieve instelling komen ze het verst."

Francis van Broekhuizen, operazangeres

"Het is heel simpel: in drie weken tijd krijg je dit niet meer goed. Ze hebben gewoon geen goede techniek, daar zit het 'm in. Ze zingen gewoon niet goed, om dat wel te doen heb je jarenlange studie nodig.

"Ze zullen vast een leuk liedje hebben gemaakt, dat doet iedereen tegenwoordig, mijn neefjes ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het ambacht van zingen kent. Dat is een vak dat deze twee jonge artiesten nog niet beheersen. Dat is geen schande, maar laat ze dan ook niet voor schut staan.

Portret van operazangeres Francis van Broekhuizen. Foto: BrunoPress/Patrick van Emst

"Ik weet dat ze een fantastische zangcoach hebben, maar zij kan een jarenlange studie niet in drie weken proppen. Ze kan ze hoogstens helpen om ze zo rustig mogelijk door die show te krijgen. Ik hoor aan ze dat ze niet weten hoe ze de hoogte in moeten gaan. Dat is ook heel moeilijk en is niet zomaar te leren. Straks staan ze voor miljoenen mensen, komt de spanning erop en vallen ze terug in hun oude fouten. Ik vind het vooral heel zielig voor ze.

"We gaan dus voor schut, ik zou zeggen: trek je inzending terug. Waarom kan dat eigenlijk niet? Gewoon zeggen: we slaan een jaar over, het is niet goed genoeg? Nu worden die kinderen aan de schandpaal genageld en dat is niet terecht. Het is niet hun schuld, ik vind het te wijten aan de mensen die er bij AVROTROS over gaan.''

Babette Labeij, zangcoach

"In zangtechniek valt er in drie weken weinig winst te behalen. Van een appel kun je geen peer maken. Dat bedoel ik niet onaardig, maar ze klinken als ongetrainde stemmen. Je kunt er de beste zangcoach op loslaten, je kunt niet veel meer dan ze in conditie houden, ze behoeden voor een koutje en ze de juiste oefeningen laten doen.

"Het heeft weinig zin voor ze om het liedje nu heel vaak te gaan zingen. Ik neem aan dat ze al veel hebben gerepeteerd. Ze zingen niet zeker en na alle ophef zal hun zelfvertrouwen alleen maar zijn afgenomen.