Zelfs in het debat over het mobieltjesverbod leidt de gsm af

Minister Wiersma wil iets doen aan mobieltjes in de klas, maar neigt niet naar een totaalverbod. In een debat met leerlingen in lagerhuisstijl zijn tegenstanders van een verbod in de meerderheid, maar voorstanders hebben de beste argumenten. 'Ze leiden te veel af.'

In een zaal in Nemo Science Museum in Amsterdam zijn evenveel stoelen klaargezet voor de voorstanders van een mobieltjesverbod op school als voor tegenstanders. Maar alleen de kant van de tegenstanders is tot de laatste stoel bezet. De toon is gezet: de meeste middelbare scholieren hier zijn tégen een mobieltjesban.

"Maar het gaat niet om wat leerlingen vinden," zegt Tieme. "Het gaat om wat nodig is." De scholier zit aan de kant die een landelijk verbod op telefoons in de klas wél een goed idee vindt. "Ze leiden te veel af." Ook Milan denkt dat een smartphoneverbod verstandig is. "In de coronatijd had ik een knipperlichtrelatie met onderwijs. Als we telefoons verbieden, kunnen we eindelijk die achterstanden inhalen." Hij kijkt soms naar de grond, waar een A4'tje met zijn argumenten ligt. Telefoons mogen ze niet gebruiken.

De tegenstanders van een verbod wijzen erop dat telefoons ook soms als onderdeel van de les worden gebruikt, dat laptops en tablets óók afleiden en dat een verbod de telefoon juist 'alleen maar aantrekkelijker maakt'.

Achterbank

De leerlingen gaan in lagerhuissetting in debat over een mobieltjesverbod, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs. Om toch genoeg jongeren aan de kant van de voorstanders te hebben, zegt een ambtenaar bij de aanmeldbalie tegen een leerling dat zij de stellingen vóór een verbod moet verdedigen. Ze vindt het oké.

Haar docent Thomas Nas reageert enthousiaster. De biologie- en wiskundeleraar vindt dat een mobieltje 'niet in de klas thuishoort'. "In de pauze: prima. Op de achterbank onderweg naar vakantie in Frankrijk ook. Maar niet tijdens de les."

De leerlingen die meedebatteren hebben zich zelf gemeld via sociale media, zijn actief bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) of zijn - via hun school - benaderd door het ministerie om mee te praten. Dat laatste geldt ook voor de school waarop Nas lesgeeft, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB). Nas vindt leren debatteren vooral in educatief opzicht een mooie kans. "Met een minister erbij heeft dat meer cachet."

Die minister is Dennis Wiersma, verantwoordelijk voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Hij is wat verlaat - moest nog even bellen. Eenmaal in de zaal vertelt hij de leerlingen dat hij op zijn middelbare school in Friesland de eerste leerling was die een mobieltje had. Nu buigt hij zich over een eventueel mobieltjesverbod op school. Daarvoor wil hij ook van de jongeren zélf horen. "Ik gun jullie minder afleiding."

'Brokkelbrein' en andere negatieve effecten

Deskundigen waarschuwden Kamerleden vorige week al voor een reeks aan negatieve effecten: afleiding die funest is voor de concentratie, zelfs als de smartphone in de tas zit, een 'brokkelbrein' dat zich niet langdurig kan focussen op één taak en slechtere leerprestaties.

Coen uit Rhoon heeft het ook gehoord. Toch is de achttienjarige tegen een verbod. "Later op je werk moet je toch ook met die afleiding omgaan? Als vormend instituut is het aan de school om dat aan kinderen te leren." Ciara vindt dat juist helemaal geen goed plan. "Docenten weten vaak helemaal niet veel van elektronica en technologie."

Op de eerste rij van het 'publiek' zit Wiersma intussen in een ongemakkelijke gedraaide houding, met zijn beide handen bij zijn linkerbroekzak. In die zak zit zijn telefoon, die hij een aantal keer heimelijk pakt om - zo lijkt het - een berichtje te versturen.

Maar Sven uit Nieuwegein ziet alles. "Ik zie de minister ook twee keer op zijn mobiele telefoon kijken." Hij oogst applaus met zijn constatering dat heus niet alleen kinderen afgeleid raken door hun telefoon. Wiersma: "Ik word volledig terecht op mijn vingers getikt." Verontschuldigend: "Je wil ook niet achterlopen." Op de vraag van de minister wie de telefoon meeneemt naar de slaapkamer, gaan bijna alle vingers omhoog. "Ik vind dat ook moeilijk. Mijn vrouw zegt dan: 'Je zou ook eens gezellig kunnen doen'."