de Gelderlander Verdachte zedendelict is te gestrest om voor de rechter te komen

Stress of niet, een nu 23-jarige man uit Almere zal zich toch persoonlijk moeten komen verantwoorden voor de zedenfeiten die hij zou hebben gepleegd in 2019 en 2020. Hij wordt ervan verdacht een 12-, later 13-jarige meisje uit Beuningen, bij herhaling te hebben betast.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over. De man woonde vroeger in Beuningen. Hier zou hij het meisje hebben betast, maar zich ook door haar hebben laten betasten, haar drugs hebben toegediend en op allerlei manieren hebben aangerand en verkracht, zo luidt de verdenking. De man, wiens zaak gisteren door de rechtbank in Arnhem behandeld zou worden, schreef de rechters en de officier net voor de zitting in een brief dat hij niet kwam: hij kon het niet aan, schreef hij, het zou te stressvol zijn voor hem. De zaak moest maar zonder hem worden afgedaan. Het slachtoffer wil een boa worden Maar daar nam de officier van justitie geen genoegen mee. Hij wil de verdachte, die alle seksuele handelingen ontkent, met eigen ogen zien, hem vragen kunnen stellen en zich op zitting een beeld vormen van hem. Ook vindt hij het van belang dat de man verantwoording aflegt in het bijzijn van het slachtoffertje, dat wél, samen met haar ouders, naar de zitting was gekomen. Het pleidooi van de advocaat van de verdachte dat snelle afhandeling in het belang van de verdachte is omdat hij gesolliciteerd heeft als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en daarvoor een blanco strafblad moet hebben, vond geen gehoor bij de rechters. Een telefoontje met de advocaat Die wilden, na beraad, de zaak nog wel enkele uren aanhouden, zodat de man zich maandagmiddag alsnog zou kunnen melden: "Anders gaat het lang duren voor we de zaak weer op de agenda kunnen zetten en zullen we een bevel medebrenging (daarbij wordt een verdachte door politie naar de rechtbank gebracht, red.) geven, want ook wij willen hem zien". Maar een telefoontje van de advocaat met de verdachte leerde dat hij pas eind van de middag zou kunnen verschijnen, op een tijdstip dat de advocaat alweer bij de rechtbank in Utrecht werd verwacht voor een andere kwestie. Daarop is de zaak toch aangehouden. Hij staat nu op de rol voor maandag 3 juli, 15.15 uur.