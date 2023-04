Tientallen bijenvolken van Nederlandse imkers zijn overleden

In het weekend van de Nationale Bijentelling slaat imker Sonne Copijn, de Nederlandse Bijenkoningin, alarm. Bij meerdere Nederlandse imkers zijn tientallen volken van honingbijen gestorven.

Voor de fotograaf ligt Sonne Copijn plat op haar buik, zo ongeveer met haar neus tegen de af en aan vliegende honingbijen. "Vinden ze prima hoor, ze zijn gewoon hun dingetje aan het doen."

'Hun dingetje' is het voeren van hun jonkies, legt Copijn uit, wijzend op het paarse en gele stuifmeel dat haar bijen de korf binnenbrengen.

De bijen spelen de hoofdrol in het leven van Copijn, die bekendstaat als de Nederlandse bijenkoningin. Ze werd geboren in een bijenkorf. Haar vader, ook imker, vlocht voor haar een bijenkorf in de vorm van een wieg.

Er volgde een leven tussen de bijen, de nuttige diertjes die al jarenlang onder druk staan. Nederland telt zo'n 360 bijensoorten, waarvan ongeveer de helft met uitsterven wordt bedreigd. Copijn is bestuurder van de Nederlandse Bee Foundation.

Massale sterfte

Dit weekend, tijdens de Nationale Bijentelling, trok ze aan de bel. Want volgens een door haar stichting uitgezette enquête gaat het dit jaar dramatisch met de Nederlandse honingbijen. Copijn ziet het bij haar eigen bijen, maar ook bij de andere imkers uit de enquête is de sterfte veel massaler dan normaal.

Met haar handen schraapt Copijn over de bodem van een bijenkorf, waarna ze een bergje van tientallen dode bijen omhoog houdt. "Je kunt het vergelijken met de dood van je hond. Dan zeg je ook niet de volgende dag: ik wil een nieuwe."

Dode bijen in de handen van Copijn. Foto: Erik van 't Woud

Dat een van haar volken het niet redt, is ze wel gewend. Maar dit jaar zijn elf van haar dertien volken gestorven. Ze besloot de enquête uit te zetten bij haar collega's: was de situatie overal zo dramatisch?

Ja, blijkt uit de enquête. De gemiddelde sterfte bij honingbijen in Nederland ligt na deze winter op ruim 32 procent, terwijl 10 tot 15 procent als normaal wordt gezien. "Bij grote Nederlandse imkers zijn tientallen volken overleden."

Trots en eigengereid

Deze zomer presenteert ook Wageningen University haar jaarlijkse rapport over de bijensterfte. "Dit is geen vervanging van dat rapport, ik wil enkel een signaal afgeven", zegt Copijn.

Ze sluit niet uit dat de werkelijke sterfte nog hoger ligt. "Imkers zijn een eigengereid en trots type mens. Als een volk bijen doodgaat, denken ze eerst dat ze zelf iets verkeerd hebben gedaan. Ze willen niet dat je zomaar bij ze in de keuken kijkt."

De resultaten van de enquête van de Bee Foundation gaan over de honingbij, de meest voorkomende soort in Nederland. Honingbijen - die niet zonder imker kunnen - zijn wezenlijk anders dan Nederlandse wilde bijen zoals de akkerhommel en de gehoornde metselbij, die solitair leven. Daarover heeft Copijn geen gegevens, maar ze is ook bezorgd over hun situatie.

Belangrijke informatie over de toestand van bijen halen wetenschappers op tijdens de Nationale Bijentelling, die afgelopen weekend weer plaatsvond. Nederlanders werd gevraagd om een half uur in hun tuin bijen te turven.

Sonne Copijn bij de Bijenkorf. Foto: Erik van 't Woud

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur bij Naturalis en organisator van de bijentelling, is ook bezorgd over de Nederlandse honingbij, maar wacht de resultaten van Wageningen University af voordat hij conclusies trekt. "Bij de honingbij zijn er twee factoren: de imker en de omgeving." De enquête van Copijn is volgens Biesmeijer veel te klein om nu al conclusies te trekken.

Vorig jaar deden ruim 3700 mensen mee aan de bijentelling. In totaal telden zij - ondanks het koude voorjaar - ruim 75.000 bijen en zweefvliegen. Dat is belangrijk: "80 procent van onze eetbare gewassen en bijna 90 procent van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten", zegt Biesmeijer.

Bijen zijn belangrijk voor de voedselvoorziening

En ja, bijen zijn ook belangrijk voor de voedselvoorziening: als bijvoorbeeld fruitbomen niet worden bevrucht leveren ze veel minder fruit op. "Appel- of perenbloesem die niet wordt bestoven, brengt maar de helft op, blijkt uit onderzoek", zegt Biesmeijer, die de Bijenprofessor wordt genoemd.

Wat bijen nodig hebben, is wat Biesmeijer bed & breakfast noemt. "Een gezonde omgeving met een fijne plek om een nest te maken, en genoeg bloemen om nectar en stuifmeel op te halen."

Met bed én breakfast gaat het slecht; er is een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een gevolg van zaken als verstedelijking, grootschalige landbouw en een gebrek aan bloeiende bloemen, planten en struiken. "Er liggen zó veel tegels in de tuinen, in de weilanden staan geen bloemen. Er is landbouwgif en veel te weinig biodiversiteit."

De Nationale Bijentelling draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek én meer aandacht voor het goede werk van de bij. "Mensen worden zich ervan bewust wat er allemaal rondvliegt in hun tuin."

Dit kun jij doen om de bij te helpen

• Zaai een bonte verzameling bloemen en struiken, met variërende vorm en bloeitijd, zoals de zonnebloem, lavendel, bessen, appels, kersen en pompoen.

• Zet een bijenhotel op een zonnige plek.

• Vermijd bestrijdingsmiddelen.

• Haal tegels uit de tuin. Ruim baan voor bloemen, zand en bladeren.

Koude weer hindert Nationale Bijentelling, met een week verlengd

De Nationale Bijentelling die dit weekeinde is gehouden, wordt met een week verlengd. Door de lage temperaturen op met name zondag lieten te weinig bijen zich zien. Vrijwilligers telden meer dan 26.500 bijen en zweefvliegen. Dat zijn er te weinig om een goed beeld te krijgen van de bijenpopulatie in ons land.

Vorig jaar werden ruim 70.000 bijen en zweefvliegen geteld. Dat het er dit jaar zoveel minder zijn, heeft te maken met het weer. Bijen houden van zon. "Misschien zijn ze er wel, maar houden ze zich schuil", zegt een woordvoerder van Naturalis, een van de organisatoren van de bijentelling. Ook het aantal tellers was met 1800 aanzienlijk lager dan vorig jaar. Toen deden ruim 3000 mensen mee.

Door de komende week door te tellen, hopen de bijendeskundigen alsnog voldoende gegevens te vergaren. Omdat de telling een gemiddelde laat zien, maakt het niet uit dat een paar dagen langer wordt geteld.

De deskundigen zijn benieuwd of de zachte winter en de zeer late nachtvorst dit jaar invloed hebben op het aantal bijen. Door de zachte winter zijn de beestjes te vroeg uit hun winterslaap ontwaakt. Buiten was er nog niet genoeg voedsel voor ze te vinden. Door de late nachtvorst zijn vroegbloeiende planten bevroren. Die gaan niet bloeien, terwijl bijen het stuifmeel van bloemen nodig hebben.