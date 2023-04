Laura (20) reist in haar rolstoel door Europa

Ze vindt het reuze spannend. Laura Odijk (20) rolt binnenkort de trein in om in haar eentje drie maanden lang door Europa te reizen. Haar belangrijkste bagage? Een ukelele op het voorwiel van haar rolstoel. Aanspraak gegarandeerd met een instrument.

Een bordje met 'rolstoeltoegankelijk' op de deur van een hostel verwacht ze niet tegen te komen. En zomaar even op een trein stappen om van Polen naar Tsjechië te reizen, is er ook niet bij voor de Goudse Laura Odijk. De twintiger ziet voor haar reis best een heleboel beren op de weg, maar dat houdt haar niet tegen. Integendeel.

Volgende maand vertrekt ze om in haar eentje drie maanden met de trein door Europa te interrailen. Tenminste, als alles goed genoeg gaat met haar gezondheid.

De Goudse heeft het progressieve Ehlers-­Danlos Syndroom dat zich kenmerkt door een verzwakking van het bindweefsel en chronische vermoeidheid. Het zorgt ervoor dat haar gewrichten regelmatig uit de kom schieten. Sinds augustus 2021 zit ze in een rolstoel.

Laura Odijk (20) rolt binnenkort de trein in om in haar eentje drie maanden lang door Europa te reizen. Foto: Pim Mul

Dat weerhoudt Odijk echter nergens van. De afgelopen maanden werkte ze als au pair in Spanje. Daarmee moet ze nu wel noodgedwongen stoppen. Omdat ze zieker is geworden, kan ze niet meer voor de baby zorgen. "Nu ga ik een andere droom waarmaken: reizen. Dat zal traag gaan. Ik kan mezelf niet meer zo goed vooruit duwen in de rolstoel. Maar of je nu thuis zit of gezellig in een hostel. Dan kies ik toch voor dat laatste", vertelt de Goudse.

Ukelele

En dat is toch best spannend. "Heel eng zelfs. Maar ik ga het gewoon doen en zal vast op m'n neus vallen. Dat gebeurt. En dat vind ik juist zo mooi, ik weet niet hoe het zal gaan. En hoe meer je er alleen voor staat, hoe meer nieuwe mensen je onderweg ontmoet."

Ze plaatste daarom een oproep op sociale media met de vraag of iemand een tweedehands ukelele voor haar had. Binnen een paar uur had ze er eentje. Met het instrument hoopt ze een hele hoop nieuwe mensen te ontmoeten. De ukelele vergezelt haar op haar rondreis, ze bindt 'm pontificaal op de voorwiel van de rolstoel.

"Muziek verbindt. Ik heb ervaren dat het magisch mooi is om nieuwe mensen te ontmoeten, maar het is natuurlijk ook praktisch. Met hoe meer mensen ik in contact kom, hoe meer ik naast gezelligheid ook op hulp kan rekenen. Ik hoop dat muziek de reis iets makkelijker maakt", zegt Odijk.

"En misschien ben ik al na één maand terug, als ik zieker word. Ik zie wel hoe het loopt. Mijn plannen zijn mooi en ik geloof er in."