De Nederlandse staat, Shell of een Franse bank: actiegroepen procederen massaal voor het klimaat. Steeds meer universiteiten bieden opleidingen klimaatrecht aan, de VU gaat voorop. Trouw duikt de collegebanken in: wie zijn de klimaatjuristen van de toekomst?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is een leger afgevaardigden dat bij de zitting van de Nederlandse reclamewaakhond verschijnt in juli 2021. Zeker zeven of acht mannen en vrouwen in pak heeft Shell gestuurd, ziet Lydia Müssig (26). Shells eigen advocaten, aangevuld door juristen van een van de duurste en meest prestigieuze kantoren op de Amsterdamse Zuidas.

Voor de studenten klimaatrecht voelt het alsof het bedrijf 'volledig Goliath' gaat, tegenover zij als David. Vandaag is geen rollenspel of oefening voor hun studie. Samen met hun docent dienden de studenten een echte klacht in tegen Shell, waarover deze zitting gaat.

De verdediging maakt weinig indruk

Shell beloofde op posters in benzinestations dat klanten 'klimaatneutraal' kunnen tanken, omdat het oliebedrijf ook geld in bosprojecten steekt. Misleidend, denkt docent klimaatrecht Clemens Kaupa. Hij doet een oproep aan zijn studenten van de masteropleiding klimaatrecht aan de Vrije Universiteit. Wie lijkt het tof om naast hun studie een aanklacht voor te bereiden? Negen studenten melden zich. Het voelt "motiverend om iets te doen dat invloed op de wereld heeft", zegt Iris Mol (25).

Elke week komen de studenten samen om hun juridische argument uit te werken. In groepjes werken ze aan uiteenzettingen over CO2-cyclussen en klimaatverandering, terwijl anderen advies krijgen van Greenpeace. "Uiteindelijk dienden we een klacht van 96 pagina's in", zegt Mol.

Voorafgaand aan de zitting bij de Reclame Code Commissie ontvangen de studenten via mail een reactie van Shell. "Ze beschreven heel formeel wat niet klopte aan ons argument." Maar de verdediging maakt weinig indruk. Tijdens de zitting laat de reclamewaakhond een onafhankelijke consumentenvertegenwoordiger aan het woord, die kritische vragen stelt over de 'klimaatneutrale' benzine. "Het was duidelijk dat Shell geen sterk tegenargument had", blikt Müssig terug.

Een van de snelst groeiende rechtsgebieden

Waar studieprojecten normaal met een cijfer beloond worden, ontvangen de studenten na enkele weken een uitspraak. De reclamewaakhond concludeert dat Shells reclame inderdaad misleidend is en roept het bedrijf op zijn benzine niet langer als 'klimaatneutraal' te verkopen.

"Het voelde als een prestatie", zegt Mol. Shell verandert uiteindelijk slechts een paar woorden - van 'klimaatneutraal' naar 'CO2-gecompenseerd'. Toch hebben de studenten een verschil gemaakt, hoe klein ook. "Ik zag een foto van een benzinestation waar medewerkers de posters weghaalden", zegt Leila Turpeinen (24).

Een college op locatie in de haven van Amsterdam. Foto: -

Twintig jaar geleden was het nog sciencefiction: rechtszaken en juridische procedures tegen bedrijven en overheden vanwege klimaatverandering. Nu is het klimaatrecht een van de snelst groeiende rechtsgebieden. De rechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat was in 2015 een unicum op het wereldtoneel. Anno 2023 schieten klimaatzaken wereldwijd als paddenstoelen uit de grond - vaak met succes.

Ondertussen dijen rechtszaken uit naar andere sectoren. Inwoners van het eiland Pari klagen het Zwitsers-Franse cementbedrijf Holcim aan. In Frankrijk spanden activisten vorige maand als eersten een zaak aan tegen een bank, omdat BNP Paribas blijft investeren in olie- en gasprojecten. In een tijd waarin overheids- en bedrijfsbeleid tekortschiet om de Parijsdoelen te halen, grijpt de rechter vaker in.

Elk groot bedrijf een eigen klimaatjurist

Al die zaken zijn slechts het topje van de klimaatjuridische ijsberg, zegt Tim Bleeker (32), coördinator van de master klimaatrecht aan de VU, wereldwijd een van de eerste in zijn soort. "Vroeger was de omgang met broeikasgassen vrijwillig, dat heeft niet geleid tot de noodzakelijke actie. Naarmate het probleem erger wordt, komt er meer regulering - wordt het een kwestie van moeten. Nu is klimaat in toenemende mate een juridische kwestie."

Vooral in Europa moeten bedrijven aan steeds meer eisen voldoen. "Voor al die regels hebben bedrijven juristen nodig die ze kunnen uitleggen: wat betekent dit voor mij en hoe moeten we hiermee omgaan?" Over een paar jaar heeft elk groot bedrijf een klimaatjurist in dienst, denkt Bleeker.

Steeds meer Nederlandse universiteiten bieden opleidingen klimaatrecht aan. Zo heeft Groningen een master energie en klimaatrecht, Utrecht een master Europees recht en duurzaamheid. De VU focust zich op bedrijfsrecht en klimaat.

Jurist Jasper Teulings werkte zelf achttien jaar lang als hoofd juridische zaken voor Greenpeace International en maakte de opkomst van het klimaatrecht van dichtbij mee. "Jullie expertise is gewild en ongelofelijk nodig", benadrukt hij tegen de huidige lichting studenten bij een gastles aan de VU.

Boos en verdrietig

De klimaatjuristen van de toekomst lijken bijzonder gedreven. Terwijl Teulings zeventig minuten zonder pauzes oreert over trends in klimaatrechtszaken, tikken de negentien masterstudenten driftig mee. Minstens de helft komt uit het buitenland, de meerderheid is vrouw. Teulings wordt alleen onderbroken door vragen. "Valt het te meten wat de impact van precedenten is voor klimaatzaken over landsgrenzen?"

Als zesjarig meisje maakte Mol met haar ouders een wereldreis. In Australië zag ze koraalriffen, in Mexico maakte de jungle grote indruk. "Pas als tiener leerde ik over de bossen die om worden gehakt en de koraalriffen die verbleken." Het maakte haar 'boos en verdrietig'. Na haar bachelor rechten ging ze op zoek naar een master waar ze haar passie voor duurzaamheid kon combineren met haar kunde in rechten, en kwam uit bij de VU.

Collega's van Bleeker grapten eerder nog weleens dat hij een 'activistenopleiding' runt. Hoewel dat volgen hem absoluut niet het geval is, zijn de studenten gedreven iets tegen klimaatverandering te doen.

Tim Bleeker (32), coördinator van de master klimaatrecht aan de VU. Foto: Allard Willemse

'Ze worden echt klimaatexperts'

Xander de Vries (24) maakt zich zorgen om een samenleving waar economische groei centraal staat - "de ideologie van een kankercel". Müssig liep als tiener mee met Duitse klimaatprotesten. De Finse Turpeinen heeft e-mailnotificaties aanstaan voor updates over Europees klimaatrecht, zodat ze commentaar kan sturen over voorgestelde wetten.

Elk besloten ze klimaatjurist te worden omdat ze zich zorgen maken, en op vlakken waar ze dat nog niet deden, werd dat tijdens de opleiding wel het geval. Bleeker: "Studenten leren niet alleen wetboeken, maar ook over oorzaak en gevolg van klimaatverandering. Ze krijgen les van klimaatwetenschappers, economen, gedragspsychologen en ethici. Ze worden echt klimaatexperts."

Soms schuurt dat met andere rechtenstudenten, bijvoorbeeld bij gedeelde vakken met commerciëlere bedrijfsrechtopleidingen. De Vries: "Wij waren meer betrokken bij het sociale aspect van het recht, zij met de financiële kant."

Bleeker benadrukt dat zijn studenten zowel bij Milieudefensie terecht kunnen komen als bij Shell, maar de studenten ervaren dit anders. "Bij een van onze lessen was een Shell-advocaat, waarmee we in gesprek gingen", zegt Turpeinen. "Niet iedereen van ons wil na de opleiding per se bij een ngo werken, en juist ook meters maken bij bedrijven. Maar ik denk dat vrijwel niemand van ons bij Shell wil werken."

'Iedereen en niemand is verantwoordelijk'

Ze voegt toe dat een vriendin van haar bij de juridische afdeling van Shell werkt. De Finse ex-student is voorzichtig met uiten wat ze ervan vindt, en houdt het erbij dat ze 'een zeer verschillende manier van kijken hebben' naar 'wat een bedrijf kan doen om een probleem aan te pakken'. "We voeren verhitte discussies."

Studenten bij hun klachtprocedure tegen Shell bij Code Reclame Commissie in 2021. Foto: Greenpeace

Toch lijkt 'de rechtenstudent' ook breder gezien niet meer wat-ie vijftien jaar gelden was, ziet Bleeker als hij het vergelijkt met zijn eigen studententijd. "In mijn tijd was werken op de Zuidas het hoogst haalbare." Nu geeft Bleeker zelf lezingen bij studieverenigingen, en ziet hij dat studenten zich meer voor de samenleving willen inzetten. "Ik merk een verschil in de toon van het gesprek en de interesses die ze hebben."

Zelf heeft Bleeker die omslag ook doorgemaakt - van 'ouderwets' rechtenstudent naar maatschappelijk betrokken jurist. Tijdens zijn eigen opleiding werkte hij het Zuidas-kantoor dat onder meer Shell bijstaat, met intellectueel eigendomsrecht. "Een waanzinnig leuk en creatief rechtsgebied." Toch wrong er iets. "Aan het eind van de rit ben je toch met een kamer vol heel slimme mensen aan het ruziemaken over het ontwerp van een stoel. Wie er ook wint: de wereld wordt er geen betere plek van."

Bleeker raakte vanuit zijn onderzoeksblik gefascineerd door klimaatrechtszaken. "Vooral omdat het zo'n nachtmerrie van een juridisch probleem is." Bleeker lacht. "Klimaatverandering is grensoverschrijdend, complex, onzeker. Iedereen en niemand is verantwoordelijk. Dat knelt allemaal in het hele juridische kader dat we hebben."

Schreeuwende vraag naar klimaatjuristen

Hij besloot als 'vakidioot' het klimaatrecht in te duiken, als ultieme juridische puzzel, vooral vanuit de vraag wie je aansprakelijk kan stellen voor klimaatverandering. Tijdens zijn onderzoek begon hij zich zorgen te maken over de manier waarop mensen omgaan met de natuur, de omgeving, de leefbaarheid voor toekomstige generaties.

Inmiddels is Bleeker naast coördinator een van de toonaangevende klimaatjuristen van Nederland. Hij mengt zich in het publieke debat, op sociale media en in opiniestukken. "Je hoeft geen activist te zijn om te zien dat klimaatverandering zoveel impact heeft op de leefomgeving en mensenrechten, dat het vanzelf allerlei bestaande rechtsplichten voor bedrijven activeert."

Ook Teulings vertelt in zijn gastles dat het klimaatrecht zich zo snel ontwikkelt, mede door alle rechtszaken, dat zijn presentatie nu al gedateerd is. "Ook al heb ik die gisteren geüpdatet", lacht hij.

In zo'n onstuimige tijd vol juridische onduidelijkheid, ontwikkeling en steeds meer verplichtingen, ziet Bleeker bij zowel bedrijven als advocatenkantoren 'een schreeuwende vraag' naar klimaatjuristen. Toch is de baankeuze voor studenten niet makkelijk, want ga je vervuilende bedrijven aanklagen of ze juist van binnenuit helpen?

'Ik zie genoeg nieuwe reclamecampagnes'

Mol werkt een jaar na haar afstuderen voor Deloitte. "Mijn scriptie ging over milieuregelgeving in de EU, zij zochten een specialist hierin." Ook Müssig werkt bij een van de 'big four' consultancybureau's, in Berlijn, waar ze de financiële sector helpt aan klimaatwetgeving te voldoen. Turpeinen heeft pas net haar Finse advocatendiploma, en wil op zoek naar een baan in het energierecht.

Grote vervuilers zijn klanten van grote consultancybureau's - is dat geen probleem voor de studenten? Müssig was sceptisch voor ze ging solliciteren, maar ziet dat directe collega's 'gepassioneerd zijn' over duurzaamheid. Tegelijkertijd raakt ze geconfronteerd met "een systeem dat zichzelf in stand wil houden. De bedrijven waar ik nu mee werk moeten veranderen vanwege strengere regelgeving, maar ik krijg er van weinig mensen de indruk dat ze dat ook echt graag willen."

Müssig ziet haar werk bij een grote consultant als 'experiment', als 'ervaring opdoen', waarna ze kan beslissen of ze bedrijven wil blijven helpen of toch aan de kant van ngo's gaat staan. Ook Mol is nog 'benieuwd' of ze met haar huidige baan genoeg impact kan maken. Een ding weet ze zeker: "Ik ben mijn idealen van tijdens de opleiding niet kwijtgeraakt".

Sinds Turpeinen in januari een nieuw onderzoek over misleidende CO2-compensaties las, denkt ze geregeld terug aan hun gewonnen zaak tegen Shell. Ze heeft haar medestudenten al een jaar niet gezien, maar krijgt zin om de draad weer op te pakken en een vervolgproject te beginnen. "Er is nu nog meer bewijs dat dit soort marketing misleidend is. Ik zie genoeg nieuwe reclamecampagnes waar we ons nu op kunnen richten."

Meer rechtszaken over het klimaat

Wereldwijd vinden meer en innovatievere klimaatrechtszaken plaats, die elk weer precedenten kunnen scheppen voor nieuwe zaken. Zo klaagt ClientEarth het Shell-bestuur aan voor 'mismanagement.' Niet vanwege schade aan de planeet, maar omdat Shell zo traag verandert dat het zou dreigen te veranderen in een 'zombie-bedrijf.'

Een Peruaanse boer vraagt een schadevergoeding aan het Duitse energiebedrijf RWE, niet over de uitstoot nu, maar om alle broeikasgassen die RWE historisch in de lucht bracht. 'Spectaculair', zegt Bleeker, want hoewel de eis slechts enkele duizenden euro's is, kan dit 'een hele nieuwe dimensie aan klimaataansprakelijkheid geven.'

Na alle nationale zaken buigen nu ook belangrijke internationale rechtbanken zich over klimaatverandering. Drie lopende zaken in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaan over klimaat, waar ingrijpende precedenten geschept kunnen worden.