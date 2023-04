Hoe dood je een klein dier op een dierwaardige manier?

'Let op, dit is geen oproep tot het doden van een dier.' De woorden van dierenarts en voorzitter van KleindierNed Sible Westendorp galmen nog door de ruimte in Apeldoorn. Maar als het toch moet, doe het dan op een dierwaardige manier. Westendorp en collega Harry Arts leren eigenaren van kippen, konijnen, cavia’s en andere kleindieren hoe dat het beste kan worden gedaan.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is vol in het lokaal dat door de twee dierenartsen is afgehuurd om de workshop te geven. Ze doen dat in samenwerking met de VSKBN, de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland. Corrie Reijnhout, bestuurslid van de VSKBN, vindt de workshop erg belangrijk. "Voor het dierenwelzijn, want soms is het doden van een dier nodig. Het gaat ook om bewustzijn. Dat de juiste keuze wordt gemaakt. En dat het op de goede manier gebeurt."

Het is juist goed, zegt Reijnhout, om te weten waar je als kleindierverzorger of -eigenaar mee te maken kan krijgen. Want als er inderdaad een verbod voor particulieren zou komen om zoogdieren te doden, wat zouden dan de consequenties voor bijvoorbeeld de kinderboerderijen zijn?

"Veel daarvan zullen dan in problemen komen, want niet alle kinderboerderijen beschikken over eigen geld. Veel instanties draaien op vrijwilligers en giften, anderen krijgen subsidie van de gemeenten. Maar het is overal financieel op de kleintjes letten", benadrukt Reijnhout.

Waar ze mee wil zeggen dat je dan niet de middelen hebt om met elk individueel dier naar de dierenarts te gaan om het te laten doden als dat noodzakelijk is. Want, zo bevestigt Sible Westendorp, dat kost in een weekend al snel 200 euro per dier.

"We willen dat iedereen het goed doet", zegt Reijnhout over het doden van dieren. "Het liefste willen we dat alle dieren blijven leven, maar soms kan het niet anders. Als er sprake is van ondraaglijk lijden of een zo grote blessure dat doden de beste oplossing is. Dan moet je iets."

Harde regels

Hoe dat moet? Daarvoor zijn de vele dierverzorgers en -eigenaren aanwezig in Apeldoorn. Ze krijgen van Westendorp een snelcursus hoe je kippen en andere vogels snel en vakkundig kan ombrengen, net als kleine zoogdieren als bijvoorbeeld een konijn. Daar zijn verschillende methoden voor, die alleen in bepaalde omstandigheden mogen worden uitgevoerd, benadrukt de dierenarts.

Want er zijn harde regels opgesteld. Landelijk en zelfs Europees. "Dit is geen oproep tot het doden van dieren", herhaalt Westendorp nog maar eens. "Maar als het moet, dan moet het goed gebeuren. En dat gaan we u leren."

Dat gebeurt deze middag natuurlijk niet met echte dieren, maar Arts en Westendorp hebben tientallen pluche speelgoeddieren en rubberen kippen en kalkoenen meegenomen. Van die exemplaren die piepen als je er in knijpt of aan trekt. Het is dan ook een enorme kakafonie aan hoge piepgeluiden in het zaaltje, zodra bijna iedereen even mag oefenen met een rubberen kip.

Sible Westendorp (midden) leert Rachel van Veen en Monique Werkhoven hoe je een kip de nek omdraait. Foto: Maarten Sprangh

Westendorp doet het eerst voor. Hij pakt de rubberen kip kort achter de kop vast, drukt die om en trekt de rest van het lichaam hard en snel na achteren, waarmee hij in hoog tempo de kop van de romp scheidt, voor wat de wervels betreft. Rachel van Veen en Monique Werkhoven werken op een kinderboerderij in Almere. "Wij doen in principe alle zaken met dierenartsen, maar vinden dat we het wel moeten kunnen in noodgevallen", zegt Van Veen.

"Er zullen altijd situaties blijven bestaan waarin een dier uit zijn lijden moet worden verlost", zegt Westendorp. "Daarom leren we jullie het op de juiste manier te doen." Als je je maar aan de regels houdt, benadrukt hij. Als dieren niet meer te behandelen zijn, zwaargewond, kampen met een ernstig aangeboren afwijking, voor de slacht zijn of als het een voedseldier is, zoals een muis voor een slang, mag het worden gedood.

'Cursus bevestigt wat al bekend is'

Voor konijnen en andere kleindieren wordt doorgaans een ander apparaat gebruikt, dat met een snelle schietpen in het voorhoofd wordt geschoten. Snel en volgens de artsen pijnloos. Het oogt wat vreemd als Arts met een houten kist met een gat waardoor een wit konijnenhoofdje hangt. Een speelgoedkonijn, dat wel.