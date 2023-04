Goochel-opa Peter: 'Goochelen betovert je voor het leven'

Bij goochelen draait alles om afleiding, toch? Nu is Roy Andrews toch een beetje beledigd. Wat hij namelijk doet, is het publiek bespelen. 'Ik bepaal waar ze naar kijken.' Dat noemt hij entertainen. Zoals hij deze zondag, met vier goochelaarsvrienden, een terras aan de Oude Markt met zijn magie betovert.

Eigenlijk moet Monty (4) héél nodig, maar voor de truc met de bellenblaas houdt hij het graag nog even op. Goochel-opa Peter van Dam (66) weet dat deze goocheltruc bij ieder kind werkt. Hij maakt er een showtje van. Blaast eerst een prachtige dot bellen de lucht in en als iedereen geboeid de zachte landing volgt, tovert hij één klein luchtbelletje om tot een doorzichtige knikker. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt de glazen knikker even later een echte lolly. Monty neemt 'm dankbaar in ontvangst. Liever zoetigheid dan de loaded nacho-chips die op tafel wachten.

Voor Monty's ouders Thomas en Leonie Arendsman bewaart Peter het serieuze werk. "Inflatiebestrijding", noemt hij het. Die van hemzelf, om precies te zijn. Want nadat hij een aantal blanco papiertjes heeft veranderd in briefjes van tien, steekt hij het geld in eigen zak. "Dat is het leukste van deze truc."

Van 30 naar 201 euro

Even daarvoor, op de bovenverdieping van café Moeke aan de Oude Markt, heeft hij zijn vier goochelaarscollega's al een ander raadsel met euro's laten zien. Hij heeft een briefje van 10 euro en eentje van 20. "Nu leg ik ze op elkaar." Zachtjes wrijft hij over de cijfers van de biljetten. En hup, daar springt de 0 over op het onderste biljet en heeft hij ineens 201 euro in handen. Zo snel is de euro nog nooit in waarde gestegen.

De magie moet blijven

Wat is het geheim? Hoe doet hij dat toch? Kun je vertellen hoe je zo'n trucje uithaalt? Het antwoord luidt iedere keer weer streng: nee, met een uitroepteken. Want goochelen is magisch en de magie gaat eraf als je weet hoe je wordt bedonderd. "Als je wilt weten hoe het werkt, moet je zelf goochelaar worden", zegt hij. "En als je dan lid wordt van de Nederlandse Magische Unie, kun je trucs uitwisselen."

Eerste event

Zelf is hij secretaris van die club en heeft hij deze middag café Moeke bereid gevonden voor het eerste goochel-event in Nederland. "De afgelopen jaren hebben de goochelaars elkaar weinig kunnen zien. Daar willen we verandering in brengen. Dus organiseren we nu events waarbij lokale goochelaars elkaar kunnen ontmoeten en tegelijk het publiek een leuke middag kunnen bezorgen."

De kapper

66 is hij nu, en heel lang geleden door het goochelvirus gegrepen door de kapper van zijn moeder. "We gingen haar graag ophalen, want de kapper was ook goochelaar. Zo ben ik besmet geraakt met het goochelvirus." Balletjes uit zijn mond halen was het eerste dat hij leerde. "Later duiven laten verdwijnen en weer verschijnen." Wat hem trok, was 'iets kunnen' dat niet iedereen kan. "Maar het mooiste is dat je een lach op het gezicht van mensen kunt toveren."

