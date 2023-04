Schutter wil aangifte doen tegen de zoon van vermoorde Ali

Een zoon van de vermoorde Ali Torunlar komt in juni vanuit Turkije naar Nederland om te getuigen in de strafzaak over de dubbele moord in een Zwolse McDonald’s. De zoon speelt een cruciale rol in het onderzoek, vanwege een (financieel) conflict met schutter Veysel Ü.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De 33-jarige Ü. schoot op 30 maart 2022 in de McDonald's de broers Ali Torunlar (57) en Hüseyin Torunlar (62) dood. Dat heeft hij vrijwel direct bekend.

Volgens Michel van Stratum en Esther Blok, de advocaten van Ü., maakte de zoon van Ali zich ook schuldig aan afpersing, oplichting en ernstige bedreigingen aan het adres van Veysel en zijn familie. Dat zou hebben geleid tot de moorden.

Niet mis te verstaan

Het Openbaar Ministerie (OM) blijft aanvoeren dat de vermoorde broers geen conflict hadden met Veysel. De officier van justitie zei voor het eerst wel dat de zoon in 'niet mis te verstane woorden' Veysel heeft bedreigd, maar niet diens familie. Dat blijkt onder andere uit afgeluisterde telefoongesprekken van Torunlar junior, nog vóór de McDonald's-moorden.

De zoon verblijft sinds de moorden in Turkije. Volgens de officier van justitie heeft hij via zijn advocaat laten weten dat hij naar Nederland wil komen voor een getuigenverhoor. De vlucht in juni zou al zijn geboekt.

Dat de zoon nog gehoord gaat worden, heeft ook invloed op het verzoek van de nabestaanden om inzage te krijgen in het dossier. Normaal gesproken was dat via de advocaten allang verstrekt. Dat gebeurde in dit geval niet in 'belang van het onderzoek'.

Voorkennis zoon

De officier van justitie wierp geen blokkade op, maar zei het wel zuiverder te vinden voor de waarheidsvinding dat de 'centrale figuur in het conflict' niet op voorhand kan beschikken over het dossier en zijn verhoor daarmee kan voorbereiden.

De rechtbank besloot dat alleen de delen van het dossier naar de nabestaanden mogen die gaan over de plaats delict in de McDonald's, zoals het sectierapport, forensisch onderzoek en verklaringen van getuigen.

De advocaten van de verdachte vroegen de rechtbank om nog eens vier getuigen te mogen horen, onder wie prominente Zwolse ondernemers. Dat gaat volgens hen om andere slachtoffers van de zoon en leden uit zijn familie. Volgens de advocaten kan zo duidelijk worden hoe groot de druk op hun cliënt uiteindelijk was. "Het was voor veel slachtoffers vluchten, vechten of bevriezen."

Onbegrijpelijk

De rechtbank wees deze verzoeken af, omdat het belang voor deze strafzaak onvoldoende zou zijn onderbouwd. "Onbegrijpelijk", vindt advocaat Esther Blok. "De kernvraag is: hoe is onze cliënt tot deze daad gekomen? Dat wil iedereen toch weten, ook de nabestaanden? Is er een waarom en wat is dat? Als hij slachtoffer was van oplichting en bedreiging, kan hij door wanhoop zijn gedreven."

Volgens Blok blijkt uit diverse telefoontaps dat er sprake was van bedreigingen. Die opnamen zijn gemaakt in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Grave, waar de zoon vastzat in de periode voor de moord. Uit die tapgesprekken zou blijken dat er geldproblemen in de familie zijn. "De zoon geeft vanuit de gevangenis familieleden opdracht geld te gaan halen bij diverse mensen."

Volgens justitie is het een feit dat schutter Veysel Ü. grote geldbedragen heeft overgemaakt aan de zoon, maar dat die deels ook zijn gestort op rekeningen van het latere slachtoffer Ali Torunlar.

Door elkaar

De officier van justitie zei tijdens de zitting vandaag dat er een onderzoek is opgezet naar die praktijken, maar dat dit onderzoek uiteindelijk niet 'nadrukkelijk is doorgezet'. "We pakken het weer op als deze strafzaak tegen Veysel is afgerond. Anders loopt er te veel door elkaar."

De advocaten maakten bekend dat Veysel aangifte van bedreiging wil doen tegen de zoon van Ali Torunlar. De verdachte was vandaag niet aanwezig bij de zitting in de Zwolse rechtbank. Hij is in afwachting van opname in het Pieter Baan Centrum voor een uitgebreid onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid.

De officier van justitie verwacht dat dit op korte termijn wel gaat gebeuren en niet voor verdere vertraging gaat zorgen. Ondertussen worden bij de politie de vader en vrouw van Veysel Ü. nog gehoord in deze zaak, liet de officier vanochtend weten.