Burgemeester krijgt bureau met een link met profvoetballers

Het nieuwe bureau van burgemeester Jeroen Dijsselbloem komt uit de werkplaats van 'de sociaalste meubelfabriek van Eindhoven', en heeft een link met bekende voetballers.

"Eindelijk kan ik de stad gaan besturen!" roept burgemeester Jeroen Dijsselbloem met een lach. Hij zit achter zijn gloednieuwe bureau in de werkruimte van de stichting Uit de Buurtfabriek. In die 'sociaalste meubelfabriek van Eindhoven', werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Toen Dijsselbloem in september voor het eerst zijn werkkamer betrad, zag hij een grote vergadertafel, maar geen bureau. "Wat dat betreft ben ik ouderwets", vertelt hij de medewerkers die zijn nieuwe werkplek hebben gebouwd. "Ik wilde dus een bureau, maar wel een met een verhaal." Dat verhaal kwam er.

Huis van Willy van de Kerhof werd voetbalinternaat

Oud-voetballer Willy van de Kerkhof doet een stap naar voren en vertelt dat zijn jongste zoon in 1980 werd geboren met een hartafwijking. "Wij woonden toen prima in Sporkenhout in Geldrop, maar mijn vrouw wilde dichter bij het ziekenhuis wonen. We vonden een huis op Hoog Geldrop, met maar liefst vijftien kamers. Een paar jaar later kwam onze trainer Hans Kraay op bezoek. Hij herkende meteen de mogelijkheid om hier een voetbalinternaat te vestigen. Een jaar later zijn wij weer verhuisd en kon PSV er de jonge contractspelers onderbrengen."

Inmiddels is het weer een woonhuis en wel van voorzitter Dick Bogers van Uit de Fabriek. De stichting was zeven jaar geleden een initiatief van ontwerper en huidig directeur Ron Krielen. Afgestudeerd aan de Design Academy richt hij zich op behoeften in de wijk Doornakkers, waar hij werkt. "Hier bleek vraag te zijn naar een mogelijkheid om mensen met hun handen te laten werken. Sommigen stromen door naar betaald werk, voor anderen is dit al voldoende. We helpen zo'n veertig mensen per jaar aan werkervaring."

Na een lekkage moest Bogers de vloer van slaapkamer en kantoor vervangen. De oude planken kwamen terecht in de werkplaats in de Bloemfonteinstraat. Ontwerper Sies Stadhouders zag er al snel het bureaublad voor de burgemeester in.

Vies en kromgetrokken

Maar zo eenvoudig bleek het toch niet te zijn, vertellen medewerkers Leon van der Meer en Tim Beduhn. De planken bleken vies en kromgetrokken te zijn, aldus de eerste. De ander vertelt dat ze die toen door een vandiktebank hebben gehaald, om ze allemaal dezelfde afmetingen te geven. Ze zijn in verstek gelegd tot een dubbellaags bureaublad. Uiteindelijk kan Dijsselbloem op 18 april, als het bureau wordt afgeleverd, zijn papieren leggen op het hout waarover ooit voetballers als Björn van der Doelen en Alfred Schröder hun stappen achterlieten.

Voor de ronde hoeken aan de voorkant van het meubel hadden Van der Meer en Beduhn gedacht aan een plaat radiata, een soort multiplex. Heel kunstig hadden ze er verticale sneden in gemaakt, maar uiteindelijk bleek het toch niet voldoende buigzaam. Toen bleek dat de hoeken als geheel te koop zijn. Ook goed, en van tegenvallers kun je ook leren, vinden beiden.

'Op mijn bureau geen taart!'