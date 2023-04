Gerwin (43) hoopt woonwagenbewoner te worden

Gerwin Bekman stapte gisteren goedgemutst het gemeentehuis in Vriezenveen binnen. Een gesprek over standplaatsen voor woonwagens, op de dag dat bekend is geworden dat het aantal plaatsen in Twente fors zal groeien. 'Ik heb vertrouwen in de wethouder', stelt Bekman.

De nu 43-jarige zoon van een scharenslijper heeft er nooit één bewoond, maar weet zeker dat zijn toekomst ligt in een woonwagen, als over een paar jaar zijn huidige huis wordt gesloopt.

In de meeste Twentse gemeenten groeit de komende jaren het aantal woonwagenstandplaatsen. Nu zijn er 135 woonwagens in de regio (Twente en Achterhoek), dat worden er zeker 221. De grootste toename is in Twenterand, waar de gemeente aan de totale vraag naar 32 standplaatsen wil voldoen.

Henk mag er niet in

Een aantal aspirant woonwagenbewoners heeft donderdag een afspraak op het gemeentehuis waar ze zullen worden bijgepraat. Een van hen is Henk Wendels. Om een voor hem onduidelijke reden mag hij niet mee naar binnen. Het zou er mogelijk te druk zijn. Hij vindt dat het geen goede indruk maakt, zijn vertrouwen is weg.

In een reactie zegt de gemeente dat Wendels niet was uitgenodigd omdat hij al eerder een gesprek met de wethouder heeft gehad. Het was deze dag een algemene ontmoeting, maar een persoonlijke.

Het vertrouwen was woonwagenbewoners in de overheid was al niet best, maar het was nu juist een beetje aan het bijtrekken. In 2018 maakte Den Haag een einde aan het uitsterfbeleid voor woonwagenlocaties en bepaalde dat gemeenten werk moeten maken van de woonwensen van woonwagenbewoners.

Einde aan de discriminatie

Tot die tijd was de gedachte dat woonwagenbewoners in huizen moesten wonen. Woonwagenkampen werden opgedoekt. Maar tussen 2014 en 2017 oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat gemeenten daarmee woonwagenbewoners discrimineerden.

In 2017 riep de Nationale ombudsman de regering op het standplaatsenbeleid 'mensenrechtenproof' te maken. Dat deed minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in 2018. Ze bepaalde dat de wensen van woonwagenbewoners gerespecteerd moeten worden en wenste de gemeenten succes met de uitvoering.

Schoorvoetend zijn gemeenten daar nu mee bezig, ook in Twente en de Achterhoek, zo blijkt uit de inventarisatie door Tubantia. Er is de komende jaren een groei in het vooruitzicht met 86 standplaatsen.

Wel een beetje blijven porren

Gerwin Bekman uit Vroomshoop heeft de indruk dat er inderdaad een nieuwe wind waait, maar dat de gemeenten niet allemaal uit zichzelf voor woonwagenbewoners gaan rennen. Ze moeten er wel een beetje toe worden aangezet. Maar na het bezoek aan het gemeentehuis is hij positief. De wethouder lijkt hem iemand die hij wel kan vertrouwen.

Bekman heeft zelf nooit in een woonwagen gewoond. Zijn moeder daarentegen wel en hij heeft veel met haar gemeen. Hij woont prima in een huis aan de Churchillstraat maar weet desondanks dat hij straks als er een woonwagenkamp is, daar pas echt thuis zal zijn. "Het zit in mijn bloed", verduidelijkt hij.

Venten en slijpen

Hij vertelt dat zijn vader scharen- en messenslijper was. Met z'n drieën - vader, moeder en hij - trokken ze langs de huizen en bedrijven en stonden ze op de parkeerplaatsen en maakten ze een einde aan de botheid van het gereedschap. Dat venten deden ze een dag of drie en dan sliepen ze in de kampeerwagen. Tussendoor woonden ze gewoon thuis.

Zijn moeder heeft vroeger wel op een groot woonwagenkamp gewoond en als zij erover vertelt voelt het vertrouwd. Meer dan zijn broer en zussen neigt hij naar zijn moeder. Bekman zou dolgraag in een woonwagen willen wonen. En gisteren op zijn verjaardag heeft hij gehoord dat hij er echt kans op maakt.

Drie generaties terug

"De gemeente wil drie generaties terug kijken. Dus als je ouders of je opa en oma woonwagenbewoner zijn geweest, kom je ervoor in aanmerking", zegt hij. Natuurlijk heeft hij vandaag bij de wethouder gevist naar waar het kamp zou komen, maar die kon nog geen antwoord geven. "In juni of juli wil de gemeente de plek bekendmaken", zegt hij.

Maar dan nog is het niet zonder meer een gelopen race. Omwonenden zouden bezwaar kunnen maken - "dan ben je zo weer zeven jaar verder"- en er is nog onduidelijkheid over huur- of koopwagen. Bekman denkt dat zij misschien niet voor huur in aanmerking komen omdat ze een te hoog inkomen hebben.

Wie geeft een hypotheek?

"En dan is de vraag of we een hypotheek kunnen krijgen. Verstrekkers willen woonwagenbewoners niet altijd helpen", zegt hij. Bekman vertelt dat de gemeente dit probleem onderkent en uitzoekt welke rol ze - samen met andere gemeenten - zou kunnen spelen.

De lasten van een woonwagen moeten volgens hem 'wel realistisch' blijven. Hij betaalt nu 600 euro voor een prima huis en wil niet veel duurder uitkomen. Zeker is dat hij de Churchillstraat moet verlaten. "Dit is een sloopwoning die in 2026 tegen de vlakte gaat", zegt hij.

Misschien heeft de komst van vluchtelingen uit Oekraïne de positie van de mensen met woonwagenwensen versterkt, al wil Bekman dat niet met zoveel woorden zeggen. Feit is dat ze bij elkaar kwamen en gezamenlijk hun ongenoegen lieten horen over het feit dat het voor woonwagenbewoners allemaal zo langzaam gaat terwijl er voor vluchtelingen in een mum van tijd chalets uit de grond kunnen worden gestampt.

"We hebben helemaal niets tegen de vluchtelingen", zegt hij. "Ze zijn welkom. Mochten wij ooit moeten vluchten hoop ik dat zij ons ook welkom heten. Wij werden in een hoekje gedrukt. Dat we daar uit zijn komt niet door de Oekraïners maar door onszelf."